Steam regala 21 juegos que antes eran de pago: Cómo añadirlos a la biblioteca

Steam permite conseguir gratis juegos que antes costaban hasta 18 euros - crédito Valve

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Steam permite añadir gratis 21 juegos que hasta hace poco tenían un precio fijo, una lista que reúne propuestas de estrategia, terror, puzles, disparos, gestión y multijugador local. A diferencia de las promociones que duran horas o días, los desarrolladores retiraron de forma permanente el costo de entrada de estos títulos.

La novedad importa porque los juegos quedan asociados a la biblioteca de Steam sin fecha límite indicada. Los usuarios pueden reclamarlos ahora e instalarlos más adelante, sin necesidad de descargarlos de inmediato. La selección incluye producciones independientes con precios anteriores que iban desde 0,01 hasta 18,25 euros.

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Steam convierte 21 juegos de pago en títulos gratuitos de forma permanente (Steam)

Juegos de estrategia, puzles y gestión que ahora son gratuitos

Entre las propuestas disponibles está Ratalorica, antes a cinco euros, un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada que progresa mientras el usuario utiliza el ordenador. Fangs & Faith Solitaire, que costaba 4,99 euros, adapta el solitario a una guerra entre vampiros y clérigos mediante cartas que alteran el desarrollo de cada partida.

Oops! Inc. Emergency Center, antes a 5,19 euros, propone gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico. Coffee Craze, que tenía un precio de 3,99 euros, traslada la acción a una cafetería en tres dimensiones, donde se preparan pedidos y se reorganiza el establecimiento.

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También aparecen Dots!, un puzle con 1.220 niveles en el que hay que conectar puntos sin cruzar las líneas; Anchor Up, un juego naval por turnos; y Prismals, un RPG roguelike de combates por turnos ambientado en un mundo que perdió sus colores.

Knight’s Empire es uno de los títulos de mayor precio anterior, con 9,75 euros. Combina defensa de torres y mecánicas roguelike para proteger un reino de oleadas de goblins. Roguegg: Hardboiled Survivors, por su parte, plantea enfrentamientos contra oleadas de enemigos con un huevo como protagonista y un inventario en cuadrícula.

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La plataforma incorpora propuestas de estrategia, terror, acción, gestión y partidas locales que pueden vincularse al perfil sin límite de tiempo para reclamarlas o descargarlas

Terror, acción y propuestas de combate

La lista suma varios juegos de acción. Blasteria, antes a 1,99 euros, es un shooter roguelike situado en una placa de Petri donde el jugador combate gérmenes con láseres y mejoras. Topswap plantea disparos en primera persona y permite tomar el control de robots enemigos durante los combates.

BlackColled Madala Force 2 es el juego con el precio anterior más alto: 18,25 euros. Se trata de un FPS militar situado en una Tercera Guerra Mundial alternativa, con 10 mapas, vehículos, bots, operadores y multijugador.

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TomyTrouble, que costaba 0,01 euros, propone resistir oleadas con armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego y explosivos. Kilnborn, con el mismo precio anterior, es un juego de lucha en plataformas inspirado en títulos como Smash, donde un golpe puede eliminar al rival.

En el apartado de terror están Shadows Of Memory II, una novela visual dibujada a mano sobre Alice y una vieja mansión; The Final Stay – Chapter 1, ambientado en un hotel abandonado; y Dark Wonderland, una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas orientada a la acción.

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La tienda de Valve amplía su catálogo sin coste con juegos independientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo también incluye juegos locales y arcade

Froggin’ Around propone partidas arcade en pixel art con una rana que atrapa insectos y mejora sus capacidades. DunkRatz permite partidas locales de entre dos y cuatro jugadores, con ratas que compiten por empujar una bola de queso.

Mocha Camo es un multijugador de escondite para entre dos y 10 participantes, mientras The Human Snake transforma el concepto de Snake en una cadena de cuerpos humanos. La selección se completa con Fangs & Faith Solitaire, Ratalorica y los demás títulos que pasaron de pago a gratuitos.

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Cómo añadir los 21 juegos a la biblioteca de Steam

Para reclamar cada juego, siga estos pasos:

Abra el cliente de Steam en el ordenador o entre en su tienda web. Inicie sesión con una cuenta existente o cree una sin costo. Busque el nombre exacto de cada título. Abra la ficha oficial y compruebe que el precio aparezca como 0,00. Pulse “Jugar”, “Obtener” o “Añadir a la cuenta”, según la opción disponible. Confirme la adquisición y revise que el juego figure en la biblioteca.

Antes de instalar, conviene verificar los requisitos técnicos, el espacio libre y la compatibilidad del equipo. La lista muestra cómo las plataformas digitales permiten que juegos antes de pago encuentren nuevos jugadores mediante cambios permanentes en su modelo de distribución.

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