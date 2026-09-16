Tecno

Steam regala 21 juegos que antes eran de pago: Cómo añadirlos a la biblioteca

La lista reúne propuestas muy distintas entre sí, desde un solitario ambientado en una guerra de vampiros hasta un simulador hospitalario protagonizado por un robot médico

Steam permite conseguir gratis juegos que antes costaban hasta 18 euros - crédito Valve
Steam permite conseguir gratis juegos que antes costaban hasta 18 euros - crédito Valve
Guardar

Steam permite añadir gratis 21 juegos que hasta hace poco tenían un precio fijo, una lista que reúne propuestas de estrategia, terror, puzles, disparos, gestión y multijugador local. A diferencia de las promociones que duran horas o días, los desarrolladores retiraron de forma permanente el costo de entrada de estos títulos.

La novedad importa porque los juegos quedan asociados a la biblioteca de Steam sin fecha límite indicada. Los usuarios pueden reclamarlos ahora e instalarlos más adelante, sin necesidad de descargarlos de inmediato. La selección incluye producciones independientes con precios anteriores que iban desde 0,01 hasta 18,25 euros.

PUBLICIDAD

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam convierte 21 juegos de pago en títulos gratuitos de forma permanente (Steam)

Juegos de estrategia, puzles y gestión que ahora son gratuitos

Entre las propuestas disponibles está Ratalorica, antes a cinco euros, un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada que progresa mientras el usuario utiliza el ordenador. Fangs & Faith Solitaire, que costaba 4,99 euros, adapta el solitario a una guerra entre vampiros y clérigos mediante cartas que alteran el desarrollo de cada partida.

Oops! Inc. Emergency Center, antes a 5,19 euros, propone gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico. Coffee Craze, que tenía un precio de 3,99 euros, traslada la acción a una cafetería en tres dimensiones, donde se preparan pedidos y se reorganiza el establecimiento.

PUBLICIDAD

También aparecen Dots!, un puzle con 1.220 niveles en el que hay que conectar puntos sin cruzar las líneas; Anchor Up, un juego naval por turnos; y Prismals, un RPG roguelike de combates por turnos ambientado en un mundo que perdió sus colores.

Knight’s Empire es uno de los títulos de mayor precio anterior, con 9,75 euros. Combina defensa de torres y mecánicas roguelike para proteger un reino de oleadas de goblins. Roguegg: Hardboiled Survivors, por su parte, plantea enfrentamientos contra oleadas de enemigos con un huevo como protagonista y un inventario en cuadrícula.

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
La plataforma incorpora propuestas de estrategia, terror, acción, gestión y partidas locales que pueden vincularse al perfil sin límite de tiempo para reclamarlas o descargarlas

Terror, acción y propuestas de combate

La lista suma varios juegos de acción. Blasteria, antes a 1,99 euros, es un shooter roguelike situado en una placa de Petri donde el jugador combate gérmenes con láseres y mejoras. Topswap plantea disparos en primera persona y permite tomar el control de robots enemigos durante los combates.

BlackColled Madala Force 2 es el juego con el precio anterior más alto: 18,25 euros. Se trata de un FPS militar situado en una Tercera Guerra Mundial alternativa, con 10 mapas, vehículos, bots, operadores y multijugador.

TomyTrouble, que costaba 0,01 euros, propone resistir oleadas con armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego y explosivos. Kilnborn, con el mismo precio anterior, es un juego de lucha en plataformas inspirado en títulos como Smash, donde un golpe puede eliminar al rival.

En el apartado de terror están Shadows Of Memory II, una novela visual dibujada a mano sobre Alice y una vieja mansión; The Final Stay – Chapter 1, ambientado en un hotel abandonado; y Dark Wonderland, una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas orientada a la acción.

Joven con auriculares usando computador y teclado RGB mientras navega en Steam, rodeado de pósteres de videojuegos.
La tienda de Valve amplía su catálogo sin coste con juegos independientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo también incluye juegos locales y arcade

Froggin’ Around propone partidas arcade en pixel art con una rana que atrapa insectos y mejora sus capacidades. DunkRatz permite partidas locales de entre dos y cuatro jugadores, con ratas que compiten por empujar una bola de queso.

Mocha Camo es un multijugador de escondite para entre dos y 10 participantes, mientras The Human Snake transforma el concepto de Snake en una cadena de cuerpos humanos. La selección se completa con Fangs & Faith Solitaire, Ratalorica y los demás títulos que pasaron de pago a gratuitos.

Cómo añadir los 21 juegos a la biblioteca de Steam

Para reclamar cada juego, siga estos pasos:

  1. Abra el cliente de Steam en el ordenador o entre en su tienda web.
  2. Inicie sesión con una cuenta existente o cree una sin costo.
  3. Busque el nombre exacto de cada título.
  4. Abra la ficha oficial y compruebe que el precio aparezca como 0,00.
  5. Pulse “Jugar”, “Obtener” o “Añadir a la cuenta”, según la opción disponible.
  6. Confirme la adquisición y revise que el juego figure en la biblioteca.

Antes de instalar, conviene verificar los requisitos técnicos, el espacio libre y la compatibilidad del equipo. La lista muestra cómo las plataformas digitales permiten que juegos antes de pago encuentren nuevos jugadores mediante cambios permanentes en su modelo de distribución.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosJuegos gratisPCDescarga gratuitaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

El cofundador de DeepMind menciona en su libro cómo distintas compañías intentan reprogramar el epigenoma humano para prolongar una vida saludable más allá de los cien años

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Mujeres denuncian en redes sociales que hay hombres que toman fotos y videos para luego publicar el contenido

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

La alianza entregará licencias por cuatro años a 1.500 alumnos y sumará 100 dispositivos Jetson Nano

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

Referencias encontradas en una versión preliminar de macOS apuntan a dos posibles mandos con joysticks, cruceta, gatillos y sensores de movimiento

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

La empresa liderada por Sam Altman retirará esa versión en octubre de todas sus suscripciones y sugiere optar por Sol o Astra, con funciones de programación, automatización y razonamiento complejo

ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

DEPORTES

Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche cromado por las calles de Mónaco

Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche cromado por las calles de Mónaco

Dieron de alta a Emmanuel Mammana tras la compleja operación a la que debió someterse de urgencia por un choque con su arquero

Cuándo juegan Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés en los Juegos Sudamericanos 2026

Argentina inició su camino en las Olimpiadas de ajedrez con una victoria ante Kenia: Faustino Oro le ganó su partida a Kyle Kuka

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La hija de Emanuel Ortega contó por qué su padre y Julieta Prandi mantuvieron su boda en secreto

La hija de Emanuel Ortega contó por qué su padre y Julieta Prandi mantuvieron su boda en secreto

La misteriosa escapada de Emilia Attias: looks impactantes, arquitectura clásica y gastronomía del mundo

Lizy Tagliani mostró su particular plato “gourmet” antes de competir en MasterChef Celebrity: ” Mi preferido”

La pregunta al aire de Julián Weich su hijo hippie: “¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango"

25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

Científicos elaboraron un mapa de microproteínas que revela nuevas claves del Alzheimer

Médicos en Honduras mantienen asambleas y suspensión de consulta externa pese a compromiso de pagar salarios atrasados

Organizaciones opositoras piden a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano ante una posible deportación a Nicaragua

Guatemala: El Ministerio de Ambiente amplía las inspecciones por la coloración roja en el río Las Vacas