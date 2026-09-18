Deportes

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea tras la caída 3-0 ante Brentford: los alarmantes números defensivos

El cuadro de Londres perdió en condición de visitante y continúa con marcas preocupantes. Valentín Barco integró el once inicial por primera vez en Premier League

Guardar

Antes de afrontar la fecha FIFA con la selección argentina, Emiliano Martínez y Valentín Barco fueron titulares en la caída del Chelsea por 3-0 contra el Brentford en el Gtech Community Stadium. Xabi Alonso no pudo resolver los alarmantes problemas defensivos en el inicio de su ciclo como entrenador: el cuadro de Londres es el equipo con más goles en contra en Premier League, además de que no logran terminar con la valla invicta en liga desde enero de 2026. El Dibu le pidió perdón a los hinchas por el resultado adverso.

El cuadro local abrió el marcador a la hora de partido con su gran especialidad: la pelota parada. Mikkel Damsgaard lanzó un centro pasado para que Jannik Schuster conecte de cabeza en el segundo palo. Jaidon Anthony quedó solo debajo del travesaño en el área chica y empujó la pelota para el 1-0. Esto privó a Dibu Martínez de conseguir su primera valla invicta con el Chelsea. En el plano de la Premier League, el último partido que terminó sin goles en contra fue el 22 de marzo en el triunfo del Aston Villa por 2-0 sobre el West Ham.

PUBLICIDAD

No obstante, el cuadro de Londres arrastra una pésima racha en relación a las vallas invictas. La última vez que terminó un partido de la Premier League sin que le marquen un gol fue el 17 de enero en el triunfo por 1-0 sobre el Brentford (fecha 22), con Liam Rosenior en el banco de suplentes y el español Robert Sánchez en el arco.

Xabi Alonso no logró solucionar los problemas y en el inicio de su ciclo persiste un gran déficit en el plano defensivo: es el equipo más goleado hasta el momento con 12 tantos en contra. Para reflejar su actualidad, superó al Coventry City (11), que está último en su primera temporada en la Premier. Crystal Palace, con 10 goles, es el otro equipo que los sigue en la lista negativa. Vale remarcar que ambos elencos tienen que cumplir con su respectivo encuentro en la fecha.

PUBLICIDAD

El pedido de disculpas del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)
El pedido de disculpas del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

En un primer tiempo que se desarrolló con un parejo transcurso y sin situaciones claras de peligro, el Dibu Martínez intervino en dos oportunidades bajo los tres palos del Chelsea. Su primera aparición llegó a los 35 minutos con un remate rasante de Yegor Yarmolyuk que atrapó con seguridad, mientras que un puñado de jugadas después atajó con facilidad un disparo de Keane Lewis Potter.

Ya con el 1-0 en el resultado, Brentford liquidó el trámite a los 82 minutos de partido. El arquero de la selección argentina se destacó con una sublime atajada sobre Kevin Schade tras quedar mano a mano. Sin embargo, el rebote cayó en los pies del brasileño Igor Thiago, quien definió con el arco vacío para estampar el 2-0.

Con el partido prácticamente resuelto, Brentford aumentó la diferencia en el resultado en la última jugada. Kevin Schade lanzó un centro rasante que, tras un leve desvío, Fabio Carvalho logró rematar en el segundo palo para el 3-0. Una vez finalizado el duelo, el Dibu Martínez le pidió perdón a los hinchas del Chelsea cuando se acercó a saludarlos.

Chelsea es el equipo con más goles en contra en la Premier League y su última valla invicta en la liga data de enero de 2026 (Reuters/Peter Cziborra)
Chelsea es el equipo con más goles en contra en la Premier League y su última valla invicta en la liga data de enero de 2026 (Reuters/Peter Cziborra)

El partido marcó la primera titularidad en Premier League para Barco. El exjugador de Boca Juniors completó los partidos por la Copa de la Liga: triunfo 2-0 sobre Luton Town y goleada por 6-3 al Leeds United, donde convirtió un gol y brindó una asistencia. En el plano de la liga local, el Colo sumó minutos desde el banco contra Brighton (8′) y Hull City (20′), mientras que no ingresó frente al Fulham y el Arsenal. Finalmente, se retiró a los 86 minutos en la caída contra el Brentford.

Dibu Martínez, exceptuando el duelo contra el Leeds por Copa de la Liga, formó parte del once inicial en el resto de los partidos desde que arribó desde el Aston Villa: triunfo 4-3 sobre el Brighton, caída por 2-1 ante el Arsenal y empate 2-2 frente al Hull City. Pese a sus buenas intervenciones bajo los tres palos, todavía no logró terminar con el arco en cero.

Con la caída contra el elenco de Keith Andrews, Chelsea quedó relegado en la tabla de posiciones: marcha séptimo con siete unidades, aunque todavía se tienen que jugar el resto de los partidos de la jornada. Brentford, por su parte, escaló a la tercera posición con nueve puntos.

Después de la extensa fecha FIFA de septiembre-octubre, Chelsea volverá a tener actividad el sábado 10 de octubre contra el Bournemouth desde las 11:00 (hora argentina) en Stamford Bridge. En el mismo día y horario, Brentford disputará su primer partido tras el parate de selecciones contra el Aston Villa en condición de visitante.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Temas Relacionados

ChelseaBrentfordEmiliano Dibu MartínezValentín Colo BarcoPremier LeagueSelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV para la velada del 18 de diciembre en la cancha de Platense

El evento se puede seguir a través de la plataforma Kick

Se conocen las peleas del Párense de Manos IV para la velada del 18 de diciembre en la cancha de Platense

La sanción que recibió Platense tras los incidentes que provocaron sus hinchas ante Fluminense en la Copa Libertadores

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) castigó al Calamar luego de la invasión de cancha y el robo de la bandera a los simpatizantes del club brasileño

La sanción que recibió Platense tras los incidentes que provocaron sus hinchas ante Fluminense en la Copa Libertadores

Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Después del triunfo inicial ante Kenia y las tablas contra Corea del Sur, el niño prodigio fue el gran protagonista junto a sus compañeros en la tercera ronda del torneo

Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Antes de Racing-Sarmiento, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura

La Academia está última y se enfrenta con el escolta de la Zona B en Avellaneda y con el técnico Juan Pablo Vojvoda cuestionado. A las 18, Central Córdoba recibirá en Santiago del Estero a Defensa y Justicia

Antes de Racing-Sarmiento, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura

“El alcohol era mi escape”: las estremecedoras confesiones de Jonatan Cristaldo sobre los problemas que afectaron su vida

El ex delantero de Vélez y Racing brindó una entrevista a corazón abierto, en la que detalló cómo salió adelante a partir de su acercamiento a la religión

“El alcohol era mi escape”: las estremecedoras confesiones de Jonatan Cristaldo sobre los problemas que afectaron su vida

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

ENTRETENIMIENTO

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

Frankie Muniz, estrella de ‘Malcolm el de en medio’, revela su drama personal: “Las últimas seis semanas han sido una pesadilla”

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

INFOBAE AMÉRICA

Dos amantes enfrentadas, un rey como árbitro y un símbolo religioso que dividió a Inglaterra: la historia de Nell Gwyn

Dos amantes enfrentadas, un rey como árbitro y un símbolo religioso que dividió a Inglaterra: la historia de Nell Gwyn

Costarricense Julián Valverde permanece detenido en Florida y bajo custodia de ICE: esto es lo que se sabe

La Concacaf confirma las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana 2026

Guatemala prepara Feria Integral de la Salud con foco en la prevención del cáncer, este domingo 20 de septiembre

Imputan a cuatro exfuncionarios por presuntos maltratos contra menores en un albergue de Panamá