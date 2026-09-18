El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea tras la caída 3-0 ante Brentford: los alarmantes números defensivos

Guardar

Antes de afrontar la fecha FIFA con la selección argentina, Emiliano Martínez y Valentín Barco fueron titulares en la caída del Chelsea por 3-0 contra el Brentford en el Gtech Community Stadium. Xabi Alonso no pudo resolver los alarmantes problemas defensivos en el inicio de su ciclo como entrenador: el cuadro de Londres es el equipo con más goles en contra en Premier League, además de que no logran terminar con la valla invicta en liga desde enero de 2026. El Dibu le pidió perdón a los hinchas por el resultado adverso.

El cuadro local abrió el marcador a la hora de partido con su gran especialidad: la pelota parada. Mikkel Damsgaard lanzó un centro pasado para que Jannik Schuster conecte de cabeza en el segundo palo. Jaidon Anthony quedó solo debajo del travesaño en el área chica y empujó la pelota para el 1-0. Esto privó a Dibu Martínez de conseguir su primera valla invicta con el Chelsea. En el plano de la Premier League, el último partido que terminó sin goles en contra fue el 22 de marzo en el triunfo del Aston Villa por 2-0 sobre el West Ham.

PUBLICIDAD

No obstante, el cuadro de Londres arrastra una pésima racha en relación a las vallas invictas. La última vez que terminó un partido de la Premier League sin que le marquen un gol fue el 17 de enero en el triunfo por 1-0 sobre el Brentford (fecha 22), con Liam Rosenior en el banco de suplentes y el español Robert Sánchez en el arco.

Xabi Alonso no logró solucionar los problemas y en el inicio de su ciclo persiste un gran déficit en el plano defensivo: es el equipo más goleado hasta el momento con 12 tantos en contra. Para reflejar su actualidad, superó al Coventry City (11), que está último en su primera temporada en la Premier. Crystal Palace, con 10 goles, es el otro equipo que los sigue en la lista negativa. Vale remarcar que ambos elencos tienen que cumplir con su respectivo encuentro en la fecha.

PUBLICIDAD

El pedido de disculpas del Dibu Martínez a los hinchas del Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

En un primer tiempo que se desarrolló con un parejo transcurso y sin situaciones claras de peligro, el Dibu Martínez intervino en dos oportunidades bajo los tres palos del Chelsea. Su primera aparición llegó a los 35 minutos con un remate rasante de Yegor Yarmolyuk que atrapó con seguridad, mientras que un puñado de jugadas después atajó con facilidad un disparo de Keane Lewis Potter.

Ya con el 1-0 en el resultado, Brentford liquidó el trámite a los 82 minutos de partido. El arquero de la selección argentina se destacó con una sublime atajada sobre Kevin Schade tras quedar mano a mano. Sin embargo, el rebote cayó en los pies del brasileño Igor Thiago, quien definió con el arco vacío para estampar el 2-0.

PUBLICIDAD

Con el partido prácticamente resuelto, Brentford aumentó la diferencia en el resultado en la última jugada. Kevin Schade lanzó un centro rasante que, tras un leve desvío, Fabio Carvalho logró rematar en el segundo palo para el 3-0. Una vez finalizado el duelo, el Dibu Martínez le pidió perdón a los hinchas del Chelsea cuando se acercó a saludarlos.

Chelsea es el equipo con más goles en contra en la Premier League y su última valla invicta en la liga data de enero de 2026 (Reuters/Peter Cziborra)

El partido marcó la primera titularidad en Premier League para Barco. El exjugador de Boca Juniors completó los partidos por la Copa de la Liga: triunfo 2-0 sobre Luton Town y goleada por 6-3 al Leeds United, donde convirtió un gol y brindó una asistencia. En el plano de la liga local, el Colo sumó minutos desde el banco contra Brighton (8′) y Hull City (20′), mientras que no ingresó frente al Fulham y el Arsenal. Finalmente, se retiró a los 86 minutos en la caída contra el Brentford.

PUBLICIDAD

Dibu Martínez, exceptuando el duelo contra el Leeds por Copa de la Liga, formó parte del once inicial en el resto de los partidos desde que arribó desde el Aston Villa: triunfo 4-3 sobre el Brighton, caída por 2-1 ante el Arsenal y empate 2-2 frente al Hull City. Pese a sus buenas intervenciones bajo los tres palos, todavía no logró terminar con el arco en cero.

Con la caída contra el elenco de Keith Andrews, Chelsea quedó relegado en la tabla de posiciones: marcha séptimo con siete unidades, aunque todavía se tienen que jugar el resto de los partidos de la jornada. Brentford, por su parte, escaló a la tercera posición con nueve puntos.

PUBLICIDAD

Después de la extensa fecha FIFA de septiembre-octubre, Chelsea volverá a tener actividad el sábado 10 de octubre contra el Bournemouth desde las 11:00 (hora argentina) en Stamford Bridge. En el mismo día y horario, Brentford disputará su primer partido tras el parate de selecciones contra el Aston Villa en condición de visitante.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE