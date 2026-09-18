Emilia Attias defendió a China Suárez tras las críticas por sus fotos en "La Casa de los Sueños": "La tienen que dejar un poco más tranquila"

La actriz habló de los comentarios que recibe su excompañero de Casi Ángeles cada vez que sube una foto (Video: Puro Show-El Trece)

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China Suárez volvió a quedar en el centro de las críticas en redes sociales después de compartir, el jueves por la tarde, una serie de fotos desde “La Casa de los Sueños”, la propiedad que Mauro Icardi compró tiempo atrás para recuperarse de su lesión de rodilla y donde la pareja vive actualmente. Como suele ocurrir con cada publicación de la actriz, los comentarios no tardaron en llenarse de críticas, a las que ella respondió con una serie de videos en sus propias redes.

En ese contexto, Emilia Attias, amiga y excompañera de elenco de Suárez en Casi Ángeles, estuvo al aire de Puro Show (El Trece) para hablar de su participación en Es mi Sueño. La entrevista derivó, sin embargo, en una defensa pública de su excompañera frente a las críticas que recibe con cada publicación.

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Consultada sobre qué sensación le genera el hate que recibe China Suárez desde los medios y las redes sociales, Attias fue directa: “La tienen que dejar un poco más tranquila”, afirmó. Y agregó: “Me da, me da pena, la verdad, en un punto”.

La actriz aclaró que, más allá del cariño que mantiene por Suárez y por Lali Espósito, otra de sus compañeras en Casi Ángeles, el vínculo entre ambas ya no incluye un contacto frecuente. “Ya no es que nos vemos todo el tiempo. De hecho, con la China, incluso con Lali, no es que no nos vemos hace mucho como de estar muy cerca”, explicó, aunque remarcó que “eso no significa que no nos queramos, no seamos amigas en el punto de vivimos algo que nos hermana para siempre”.

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el mensaje de la China Suárez para sus haters

Sobre la personalidad de sus excompañeras, Attias las describió como “todas mujeres hoy en día con su personalidad bien puesta” y con “herramientas para llevar la vida que llevan, para hacerse cargo de eso, para entender las repercusiones que puede tener eso, que les importe, que no les importe ver qué hacen con eso”.

Respecto de la situación puntual de China Suárez, Attias fue clara en su percepción actual: “Le deseo lo mejor, la quiero mucho, la veo, creo que la veo feliz”, sostuvo. Y añadió: “No creo que ella sea una persona que permanezca en un lugar que esté infeliz”.

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La panelista también hizo referencia a las versiones y comentarios que circulan sobre su excompañera, y remarcó que es ella misma quien decide cuándo salir a hablar: “Entiendo que, qué sé yo, se dicen un montón de cosas de ella y elige cuándo responder y cuándo no”.

A partir de ese punto, Attias amplió su postura sobre un fenómeno más general, que excede el caso puntual de Suárez: la cultura de la cancelación en redes sociales. “Para mí el tema de la cancelación no me gusta en general”, afirmó.

Suárez se cansó de las críticas sobre su cuerpo y salió al cruce de sus haters (Instagram)

La actriz explicó que, más allá de las diferencias de opinión que pueda haber sobre una persona, no está de acuerdo con el modo en que se ejerce ese tipo de crítica pública: “Entiendo las opiniones de las personas, pero cancelar y poner una persona en el piso y pegarle y pegarle no tiene sentido”. Y fue tajante al respecto: “Jamás voy a apoyarlo aunque, no sé, no me guste esa persona, mucho menos de personas que conozco, que compartí mucho en un momento de mi vida, que las quiero por todo eso que nos unió en un momento y que sé que en el fondo son todas buenas personas”.

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Por último, Attias apuntó directamente contra quienes sostienen ese tipo de discursos de odio en redes: “La gente que tiene odio, ¿qué van a hacer, chicos? Hablan, son gente que necesita odiar y expresar el odio y pierden mucho tiempo”. Y cerró con una reflexión sobre el uso del tiempo en las redes sociales: “Se pierde mucho tiempo mirando al costado. Es mucho mejor mirar tu vida y hacerte cargo de eso”.