Extienden seis meses la prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Roberto Samcam era un exmilitar nicaragüense y una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde su exilio en Costa Rica.

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El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en Costa Rica ordenó prorrogar por seis meses la prisión preventiva contra un hombre de apellido Carvajal, vinculado con el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam, asesinado en junio de 2025 en Moravia.

Carvajal había sido detenido en febrero de 2026, luego de permanecer requerido por las autoridades. Su captura ocurrió cuando agentes de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia lo interceptaron mientras se desplazaba en un vehículo junto con otra persona.

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Según la información judicial, ambos despertaron sospechas durante la intervención policial. Dentro del automóvil, las autoridades localizaron una pistola, un fusil AR-15, cargadores, múltiples municiones, teléfonos celulares y un dron.

La investigación por el asesinato de Samcam continúa abierta y busca determinar las responsabilidades individuales de las personas vinculadas con la ejecución y planificación del crimen.

¿Quién era Roberto Samcam?

Roberto Danilo Samcam Ruiz era un exmilitar nicaragüense, ingeniero industrial, analista político y una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el exilio.

Había nacido en Jinotepe, Carazo, y durante su juventud se incorporó al Ejército Popular Sandinista, donde alcanzó el rango de mayor y recibió formación en artillería terrestre. Tras dejar las fuerzas armadas, se distanció progresivamente del sandinismo oficial y se convirtió en un fuerte crítico del funcionamiento del Ejército y la Policía de Nicaragua.

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Con los años desarrolló labores como docente, consultor, comunicador y analista en temas de seguridad y política, participando en medios de comunicación y espacios públicos desde los que cuestionaba al gobierno nicaragüense.

Tras la crisis política y las protestas de 2018 en Nicaragua, Samcam se exilió en Costa Rica en julio de ese año. Desde territorio costarricense mantuvo una actividad pública constante y realizó denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad nicaragüenses y la estructura militar que, según sostenía, respaldaba al gobierno de Ortega y Murillo.

En 2023, el gobierno nicaragüense lo incluyó entre un grupo de opositores a quienes se les retiró la nacionalidad y se les confiscaron bienes. También colaboró con información relacionada con investigaciones internacionales sobre la represión ocurrida en Nicaragua, incluida documentación examinada por expertos de Naciones Unidas.

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Samcam fue asesinado a balazos el 19 de junio de 2025 en el residencial donde vivía en San Vicente de Moravia (Oscar Navarrete)

Lo asesinaron dentro del residencial donde vivía

El homicidio ocurrió la mañana del 19 de junio de 2025 en San Vicente de Moravia, San José, donde Samcam residía desde su exilio.

Según la reconstrucción inicial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al menos dos personas habrían llegado a la zona en un vehículo. Uno de los sospechosos descendió, ingresó al residencial y se dirigió hasta la vivienda de Samcam.

El atacante habría disparado en múltiples ocasiones contra el opositor nicaragüense. La Cruz Roja encontró a Samcam con heridas de bala en tórax, abdomen y piernas, y fue declarado fallecido en el lugar.

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José prorrogó por seis meses la prisión preventiva contra Carvajal mientras continúa la investigación. REUTERS/Stringer/File Photo

La investigación posterior del OIJ avanzó sobre la hipótesis de que el homicidio habría sido planificado previamente. En abril de 2026, información conocida sobre el expediente indicó que las autoridades costarricenses manejaban la posibilidad de un móvil político y de que la planificación hubiera tenido vínculos con Nicaragua; esa línea forma parte de la investigación y no constituye por sí misma una sentencia judicial.

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El asesinato provocó preocupación entre organizaciones y sectores del exilio nicaragüense en Costa Rica, debido a la trayectoria política de Samcam y a las denuncias de amenazas y seguimientos que había realizado antes de morir.