Crimen y Justicia

Video: así operaba la “ventanita narco” de Ciudad Evita

El kiosco dealer operaba en el barrio Villegas. Detuvieron en el lugar a una monotributista registrada como jardinera, en medio de una temporada sangrienta para el negocio de la droga en La Matanza

La "ventanita narco" del barrio Villegas de Ciudad Evita
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En las últimas horas, la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal allanó una casa en el barrio Villegas de Ciudad Evita, jurisdicción de La Matanza. Un kiosco de droga fue el blanco, con una causa a cargo del fiscal Matías Folino, de la UFI de Drogas matancera. Una mujer de 22 años, registrada como jardinera en ARCA, curiosamente con su monotributo al día, terminó detenida en el lugar.

El movimiento en torno al kiosco había sido filmado desde el aire por un drone de la Federal. Así, vieron a los consumidores del lugar, que hacían fila, uno tras otro, para llevarse su material. Todo entraba y salía por una pequeña ventanita blanca que da a un pasillo.

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Había stock para justificar tanto movimiento, aparentemente: se encontraron 350 papeles glacé con dos gramos de cocaína cada uno, 80 bolsas de tusi -casi medio kilo de material-, pasta base, 400 gramos de ketamina, marihuana y clonazepam, según el saldo informado tras el operativo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, liderada por el experto comisario general Marcelo Laures.

Parte del material incautado en el kiosco del barrio Villegas
Parte del material incautado en el kiosco del barrio Villegas

El allanamiento ocurrió en medio de una temporada sangrienta para el negocio de la droga en La Matanza, con varios asesinatos, como el ocurrido este jueves en el barrio 22 de Enero, ubicado también en Ciudad Evita. Un consumidor de 28 años -que, según diferentes versiones, estaría vinculado a traficantes en la zona de Puerta de Hierro- fue acribillado de cinco tiros por un pistolero.

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Tras encontrar el cadáver, la Bonaerense allí apostada pidió apoyo por radio, ante la posible hostilidad de vecinos, mientras perimetraban el lugar para la llegada de Policía Científica. Poco después, en medio del operativo, delincuentes a bordo de un auto dispararon en medio del trabajo de la Policía, posiblemente con una ametralladora. Se encontraron 24 vainas servidas en el lugar. Ningún efectivo resultó herido.

A fines de agosto, la Superintendencia AMBA Oeste detuvo a un presunto jefe, Raúl Faustino Jiménez, de 62 años. Junto a él, cayeron otros ocho sospechosos, en una serie de 34 allanamientos. Se sospecha que “Don Raúl”, ex colectivero, encabezaba una red de kioscos a lo largo de Villa Dorrego, Rafael Castillo, González Catán, Virrey del Pino y Aldo Bonzi.

Jiménez fue allanado y detenido en su domicilio, donde le encontraron casi un kilo de droga, con un ladrillo de cocaína peruana de casi 700 gramos y el resto en polvo fraccionado, junto a un importante rifle.

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