Mirtha Legrand sufrió una recaída de su cuadro bronquial y volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei: el parte médico

El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas (Gentileza: La noche de Mirtha)

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Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, apenas seis días después de haber recibido el alta médica del mismo centro de salud, donde había permanecido una semana por un cuadro de bronquitis. Según pudo saber Teleshow, la conductora de 99 años ingresó por la guardia y quedará en observación. Allegados a la conductora le dijeron a este medio que, durante la mañana, se encontraba bien.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico al que logró acceder Teleshow. Y cerró: “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

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La primera internación de Legrand había comenzado el lunes 7 de septiembre, cuando la conductora se ausentó de sus compromisos televisivos. En un inicio, su entorno familiar indicó que atravesaba un cuadro gripal, aunque el diagnóstico médico precisó un problema respiratorio de tipo bronquial que derivó en su hospitalización en una habitación común del sanatorio.

Las autoridades del Sanatorio dieron a conocer el diagónstico de la conductora

Durante esa semana, el Sanatorio Mater Dei emitió una serie de partes médicos —todos firmados por su director, Enrique Echagüe— que dieron cuenta de una evolución favorable. El viernes 12 de septiembre, el comunicado oficial señaló que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. El domingo 13, fuentes cercanas a Legrand confirmaron a Teleshow que Chiquita estaba “de muy buen ánimo” y recibía visitas de familiares y amigos dentro del sanatorio.

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El alta médica se concretó el mismo domingo. El comunicado oficial indicó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”. La conductora se retiró por el sector de estacionamiento del Mater Dei y regresó a su departamento de la avenida del Libertador, donde quedó al cuidado de familiares y allegados.

El día siguiente de recibir el alta médica, Marcela Tinayre, su hija, consultada por el cronista de LAM (América TV), la hija de la diva confirmó la buena evolución de la diva y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales. “Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”, explicó Tinayre al ser consultada por el estado de salud de su madre, quien había permanecido internada desde el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis.

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El mensaje que cumplió en redes sociales la familia de Mirtha luego de que recibiera el alta el domingo 13 de septiembre (Instagram)

Ante la consulta sobre las ganas de la diva de regresar a la televisión, Tinayre fue contundente: “Quiere reponerse y después va a laburar”, sostuvo, en referencia a la conocida vocación laboral de la conductora de 99 años. Juana Viale, la nieta de la icónica conductora, el sábado pasado aprovechó el aire de La Noche de Mirtha (ElTrece) para dar detalles del estado de la histórica presentadora.

“¿Cómo están en sus casas? Sábado hoy. ¿Por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, dijo Viale al comenzar la emisión. Con humor, describió la personalidad inquieta de la diva durante la internación: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora aventera, ya estaría en todos lados. Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito”.

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La conductora sigue reemplazando a su abuela durante su internación (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

La conductora también le dedicó un saludo directo a su abuela, a quien describió como atenta a la transmisión desde la clínica: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”. Antes de dar paso a la mesa, buscó tranquilizar al público: “Despreocúpense que está bárbara, ¿eh? Ya toma el té, tiene amigas… Va, está haciendo lío en la clínica la abuela”.