Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Karol G abrió el Tropitour en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un show de más de dos horas y un mensaje de orgullo latino (Fotos: Gentileza Prensa)

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(Enviada especial a Nueva Jersey) El MetLife Stadium de Nueva Jersey, ubicado estratégicamente justo en el límite con Nueva York, vibró la noche del jueves con la primera de las dos presentaciones de Karol G en el marco de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour. Desde el piso del estadio, a pocos metros del escenario, Teleshow fue testigo de una fiesta de más de dos horas que combinó perreo, nostalgia y un mensaje constante de orgullo latino.

Al ingresar, cada espectador recibió un collar con luces LED que se sincronizaba automáticamente con la música y los cambios de escena, un detalle que desde temprano tiñó de color las tribunas completas del estadio de los Giants y los Jets, mientras la telonera Elena Rose calentaba la previa con sus canciones. Desde las 20:30, la cuenta regresiva en las pantallas marcó el inicio de la espera. Los músicos ya estaban en posición sobre el escenario mientras una selección salsera acompañaba los minutos previos. El diseño del escenario, con una estructura de piedra de varios niveles que evoca las cuevas y los paisajes de Colombia, y el logo “Tropitour, Viajando por el Mundo” proyectado en las paredes rocosas, funcionó como telón de fondo durante toda la noche.

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Cuando el reloj llegó a cero, humo y luces rojas envolvieron el escenario y, en las gradas, miles de collares LED se encendieron al unísono, formando una ola de luz que acompañaría cada cambio de tema durante el resto de la noche. Fuegos artificiales y un cuerpo de bailarinas acompañaron la aparición de Karol G, vestida con un outfit dorado cargado de brillos, entre gritos y aplausos del público. “Latina Foreva” fue el tema elegido para abrir el show, con una coreografía de perreo intenso que marcó el tono de la primera parte del concierto.

Con bailarines de torso desnudo alrededor suyo, la cantante continuó con una serie de sus canciones más populares. Durante “Un gatito ne llamó”, interrumpió la coreografía para acercarse al público: “Sorry, no puedo, es que hoy estoy en Nueva York”, gritó mientras bajaba las escaleras del escenario, visiblemente emocionada por la cantidad de gente presente.

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Las luces verdes acompañaron “Oki Doki”, antes de que interpretara sola “Tá OK”, tema que en el estudio cuenta con la participación de Maluma, con un estilo de funk y perreo brasileño. Fue en ese tramo cuando lanzó una de las frases más citadas de la noche: “Hey, Nueva York, esa energía está a tope. Espero que esta noche se caiga la casa porque vinimos a cantar, vinimos a bailar, vinimos a llorar, vinimos a gritar. ¿Vinimos a pasar una chimba, sí o no?”.

Con “Qlona” de fondo, en tonos rojos y rosas, la artista destacó los atuendos brillantes del público y lanzó una pregunta a una fan que generó respuesta inmediata de las tribunas: “¿Soltera o comprometida? ¿Te pusiste linda para él o te pusiste linda PARA TI?”. El cierre de este bloque llegó con “S91”, en el que el lanzamiento de fuegos a los costados de la pasarela sorprendió al MetLife, antes de que el escenario quedara completamente a oscuras.

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Karol G abrió su show con “Latina Foreva” y recorrió canciones como “Oki Doki”, “Tá OK”, “Qlona” y “S91” ante un estadio colmado

Tras un cambio de vestuario, la cantante reapareció con un outfit rosa cargado de joyas, brillos y plumas, además de botas también con brillos, para dar inicio al bloque de estética carnavalesca. En ese momento se proyectó por primera vez uno de los videos narrados por el actor Edward James Olmos, quien ofició de maestro de ceremonias en distintos tramos del show. Su elección no fue casual: Olmos interpretó al padre de Selena Quintanilla en la película biográfica de 1997 sobre la cantante tejana, a quien Karol G suele señalar como una de sus ídolas de toda la vida. Grabada originalmente para la apertura de la gira en Chicago, la presentación mezcló español e inglés: “Nights like this don’t happen by chance. They’re born from passion, from talento, from hard work”, arrancó el actor, para luego presentar a la protagonista de la noche como “la Reina de los Trópicos, la explosión latina” y cerrar con la idea de que, cuando suena el ritmo, toda Latinoamérica responde. “Qué noche tan linda”, agregó, “esta noche se viene a gozar”, antes de dar paso a la era Tropicoqueta.

Con bailarinas que portaban abanicos de colores, Karol G interpretó “Tropicoqueta” rodeada de un cuerpo de baile con bongós y maracas. El momento más llamativo de este segmento llegó con “Papasito”, canción que cantó desde arriba de un guacamayo gigante que apareció en el borde del escenario. Minutos después de que descendiera para acabar la coreografía con sus bailarines, bajo luces naranjas, preguntó “¿dónde están los de República Dominicana?”, el estadio explotó e interpretó en solitario “Amiga Mía”, tema de estilo bachata que en su versión original cuenta con la colombiana Greeicy.

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Karol G presentó una sección con mariachis integradas por mujeres y destacó que su disco busca honrar a la música latina y a los países que visitó

El bloque siguiente marcó otro de los puntos altos de la noche: una plataforma emergió desde abajo del escenario con un grupo de mariachis integrado enteramente por mujeres, con sombreros, trompetas y guitarras. Antes de interpretar “Ese Hombre Es Malo”, la cantante ofreció un discurso extenso sobre el significado del álbum que incluye ese tema: “Es muy especial tocar esta canción esta noche, ya que está nominada a un Grammy. Y en realidad, cualquier nominación que haya recibido este disco significa mucho para mí, porque era un disco para honrar a mi gente, a mi música latina, a los países que he visitado, a los países que me han hecho sentir como en casa”, dijo, antes de invitar al público a cantar junto a ella y cerrar el tema a capela. La sección continuó con “Mamiii”, que interpretó junto a las mariachis sin la presencia física de Becky G, quien teloneará la segunda fecha del MetLife Stadium este viernes 18 de septiembre.

Tras una pausa, un nuevo video, esta vez grabado con la propia voz de Karol G, dio paso a la sección dedicada al álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto (NMADST). El monólogo, de tono reflexivo, describió el proceso de reconstrucción emocional que atraviesa una persona tras una ruptura: “Y si pudiera, lo volvería a vivir todo. Porque si el precio de haber vivido algo increíble es extrañarlo después, es un precio que vale la pena pagar. No me arrepiento de ser quien soy, de vivir la vida como la vivo, de amar como lo hago, de reír, de llorar, de disfrutar. No me arrepiento de sentir mucho. No me arrepiento de sentir tanto”, cerró la grabación, que dio título al disco y funcionó como bisagra hacia el nuevo tramo del show.

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El concierto de Karol G en Nueva Jersey combinó fuegos artificiales, collares LED sincronizados y una escenografía inspirada en paisajes de Colombia

Acostada sobre una plataforma y con un cambio de vestuario a lentejuelas blancas con una remera con la leyenda del disco, la cantante interpretó “Te Llevo To’” bajo luces azules. El público se había organizado y creó un fan action, para el cual llevaron globos azules con luz blanca en su interior, en sintonía con la estética visual del álbum. Le siguió “Ahí”, tema grabado junto a Drake, cuya parte sonó pregrabada ante la ausencia del artista canadiense. “¿Y esos globitos? Se pusieron de acuerdo para traer”, se sorprendió la cantante al ver la cantidad de luces en las tribunas.

El homenaje a Selena Quintanilla llegó con “Alguien Que Te Amaba”, interpretada con un sombrero típico mexicano mientras la artista se mostraba visiblemente emocionada frente al público. En ese tramo, leyó un cartel entre la multitud e invitó a subir al escenario a una fan que sostenía el mensaje “Karol, tu música me salvó, ¿te puedo dar un abrazo?”; ambas se fundieron en un abrazo ante los aplausos del estadio. El bloque cerró con “Si Lo Ven”.

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Antes de continuar, la cantante advirtió entre risas: “yo solamente les advierto que este estadio está por caerse en segundos”. Acto seguido, subió al escenario el productor puertorriqueño Tainy, seguido por Judeline y Rusowsky, quienes emergieron desde una plataforma para interpretar juntos y por primera cez en vivo “BbY Wow”, que es el N°1 en la Billboard Global 200. El cierre del tema, de corte techno, incluyó un despliegue de fuegos artificiales. “New York, ustedes son bby wow”, lanzó al público tras la actuación conjunta.

El siguiente segmento trajo un cambio radical de escenografía: con el estadio a oscuras, una plataforma con mujeres que tocaban timbales emergió del escenario. Luego, sobre aquellos instrumentos apareció Karol G, acostada y con un outfit dorado, para interpretar “Ivonny Bonita”, tema que dedicó explícitamente “para mis reinas que están acá esta noche”. Las luces cambiaron luego a tonos verdes para dar paso al clásico “Pineapple”.

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La sección siguiente, con estética felina y tonos azules, incluyó la proyección de una silueta bailando sobre la pantalla principal antes de que la cantante apareciera con un vestuario plateado para interpretar “Gatúbela”, que cerró con un guiño directo al tema “Rompe” de Daddy Yankee. El público coreó por completo “Amargura”, mientras la artista se acercaba a las barreras para interactuar de cerca con los fanáticos. En “Tu Perfume”, mostró algunos de los regalos que le arrojó el público y los invitó a cantar junto a ella.

El tramo más elaborado en términos de producción llegó después: con un ritmo de inspiración egipcia y un vestuario tipo Cleopatra, la cantante se mojó por completo durante “Bandida Entrenada”, sobre un escenario que ya tenía una capa de agua y que la coreografía convertía en salpicaduras constantes. La coreografía continuó en el agua durante “Ojos Ferrari”, con fuego en distintos puntos del escenario, y escaló hacia un cierre de funk brasileño con “Noche en Medellín”, cuando los propios bailarines, con pistolas de agua, salpicaron a parte del público ubicado más cerca del escenario.

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La era Tropicoqueta sumó una estética carnavalesca, un guacamayo gigante y una bachata como “Amiga Mía” en el escenario del MetLife

El segundo tramo narrado por Edward James Olmos, esta vez centrado en el orgullo de la identidad latina, reapareció acompañado de banderas latinoamericanas proyectadas en pantalla: “llegó la hora de celebrar de dónde venimos, a disfrutar, que suene Latinoamérica”, anunció la voz del actor. Con luces rojas y un vestuario de inspiración árabe, la cantante retomó “Bichota” en medio de un mar de banderas que el público hizo ondear desde las tribunas.

“Tusa” sonó con un arreglo de tinte más latino, mientras la artista lanzaba una consigna que generó una respuesta ensordecedora: “¿dónde están los de la izquierda, dónde están los de la derecha?”. En “Coleccionando Heridas”, con un vestuario de mangas y brillos plateados, el público coreó mano a mano con la artista, sintiendo la letra en cada estrofa. La energía se mantuvo intacta con “Si Antes Te Hubiera Conocido”, que hizo estallar por completo al estadio, y continuó con “Gucci Los Paños” y “200 Copas”.

El cierre llegó con “Provenza”, interpretada con un arreglo de corte techno que llevó al público a saltar y cantar hasta el final. Antes de que terminara la canción, Karol G levantó una bandera de Colombia en el escenario, mientras fuegos artificiales y confeti caían sobre el campo del estadio. La artista se quedó un momento junto a su banda y su cuerpo de baile antes de retirarse, con un breve regreso final para saludar a un estadio que, tras más de dos horas de show, seguía de pie.