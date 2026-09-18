Economía

La UIA celebró el guiño de Caputo para acercar a la industria nacional al RIGI, en medio de la caída del sector

La Unión Industrial Argentina respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Economía, en medio de una caída del 4,9% interanual en la actividad manufacturera y con el uso de la capacidad instalada por debajo del 60%

Luis Caputo y Martín Rappallini, nuevo titular de la UIA
La industria atraviesa un contexto desafiante, con una caída acumulada de 2,6% en lo que va del año.
Guardar

La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó las Rondas de Negocios RIGI, la iniciativa que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó para vincular a los grandes proyectos de inversión adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con proveedores nacionales.

La entidad que conduce Martín Rappallini calificó la medida como una oportunidad para que el entramado productivo del país capte parte de los desembolsos que generan esos emprendimientos.

PUBLICIDAD

Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las ‘Rondas de Negocios RIGI’ para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales”, señaló la UIA en un comunicado.

La organización fabril remarcó que el esquema forma parte de un trabajo conjunto que la organización viene realizando junto al Ministerio de Economía y destacó la idea de que las grandes inversiones “pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino”.

El plan oficial

La primera convocatoria se realizará el 29 de octubre en Rosario, provincia de Santa Fe, con la participación de las firmas incluidas en el régimen y otras 25 empresas. Organizada por el Ministerio de Economía, será el punto de partida de un ciclo de encuentros que buscará repetirse en el tiempo.

PUBLICIDAD

El objetivo central es que los proyectos de minería, industria e infraestructura contemplados en el régimen especial tomen contacto directo con proveedores del país. Bajo la lógica oficial, ambas partes podrán conocer el cronograma de inversiones previsto y detectar nuevas oportunidades de negocios para las empresas que suministran bienes o servicios.

Caputo había destacado además el impacto que el RIGI ya tiene en el entramado productivo: el 86% de lo invertido bajo el régimen se destinó a empresas nacionales y se movilizaron más de 1.200 proveedores en el país.

La postura de la UIA

Más allá de las rondas de negocios, la UIA también recalcó la decisión de TGN de avanzar con el Gasoducto Manuel Belgrano, que llevará el gas de Vaca Muerta al centro, norte y litoral del país. Para la organización, esa obra “resolverá los problemas de abastecimiento que sufren las pequeñas y grandes empresas de nuestra industria”.

“Atraer inversiones y desarrollar proveedores requiere también contar con la infraestructura necesaria para producir”, planteó la unión industrial, que remarcó que la energía es “un factor fundamental para la competitividad de la industria en todo el país”. La entidad indicó que trabaja junto a TGN en esa agenda para que las empresas puedan abastecerse de energía a precios competitivos y para desarrollar soluciones de infraestructura que permitan traducir la energía disponible en producción.

Vista aérea de un complejo industrial con minería, perforación, plantas de energía, paneles solares, aerogeneradores y barcos de GNL bajo un cielo con sol y nubes oscuras.
Minería y petróleo son dos de los sectores con más proyectos aprobados en el RIGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto complejo

Las reuniones organizadas por Economía se producen en un escenario de retroceso de la producción manufacturera, que acumula una caída del 2,6% en lo que va del año. Según un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario, las exigencias de contenido local previstas en el régimen se superponen en algunos casos con los distintos esquemas de compre provincial, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión.

El reporte planteó que el sector no cuestiona la preferencia por proveedores locales en sí misma, sino que advierte que la oferta disponible podría no alcanzar la escala, la calidad o la competitividad que exigen las operaciones mineras que hoy suman unos USD 40.000 millones en proyectos presentados bajo el RIGI. Por eso, propuso avanzar en una mayor regulación, o desregulación, de las certificaciones de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo, para que las empresas del país puedan convertirse en proveedoras calificadas bajo los estándares que exigen las mineras.

Por su parte, la UIA sostuvo que “las empresas argentinas tienen capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión”. La entidad definió tres ejes que, a su criterio, requieren un avance articulado entre todos los sectores: la integración de la cadena productiva, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura necesaria, para que el crecimiento de la economía se traduzca “también en más capacidades productivas en todo el territorio”.

El anuncio de Caputo se da además en medio de un reclamo de la propia UIA al Gobierno por la situación del sector, que acumula una caída del 2,6% en el año y un uso de la capacidad instalada del 58,2 por ciento en julio, último dato disponible. Los industriales habían entregado a Economía un documento técnico con pedidos para aliviar la presión fiscal, energética y financiera de las pymes, entre ellos la suspensión de embargos fiscales por 180 días y una reducción de la tasa de financiación que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En tanto, el ente conducido por Rappallini confirmó que la semana próxima se reunirá con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos, para seguir trabajando en la agenda de integración productiva.

El Gobierno, por su parte, prevé que los 22 proyectos ya aprobados dentro del RIGI aporten USD 7.737 millones durante 2026 y 2027, en el marco de compromisos de inversión que alcanzan los USD 47.073 millones hasta 2055 y que estiman la creación de 95.950 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Temas Relacionados

IndustriaRIGIUIACaputoInversionesRondas de negociosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercados: el riesgo país trepa a 521 puntos en medio de bajas de acciones y bonos argentinos

Las bolsas de Nueva York caen hasta 0,4% y el S&P Merval porteño descuenta un 1%. Los títulos públicos caen 0,5%, con un riesgo país que asciende a 521 puntos básicos

Mercados: el riesgo país trepa a 521 puntos en medio de bajas de acciones y bonos argentinos

El acuerdo automotriz con México sigue trabado y hay marcas que evalúan mandar a destruir partidas completas de vehículos

Hace semanas que no hay contactos entre ambos Gobiernos. México no responde a las gestiones de la Argentina. El acuerdo se cayó el 19 de marzo y, desde entonces, importar implica pagar arancel del 35%

El acuerdo automotriz con México sigue trabado y hay marcas que evalúan mandar a destruir partidas completas de vehículos

El Gobierno prevé un fuerte salto de las importaciones en 2027: cuánto crecerán y qué pasará con el superávit comercial

El proyecto de Presupuesto anticipa un cambio de tendencia en las compras externas, mientras las exportaciones también aumentarían. Las proyecciones oficiales muestran cómo evolucionará el intercambio durante los próximos años

El Gobierno prevé un fuerte salto de las importaciones en 2027: cuánto crecerán y qué pasará con el superávit comercial

Nuevas dudas por los movimientos de fondos entre empresas de Mark Walter, el magnate con lazos en Argentina investigado en EEUU

El empresario de EEUU quedó bajo la lupa por préstamos sospechosos entre sus empresas de seguros y otras firmas de su grupo. Para cubrir faltantes, ya tuvo que vender a Los Ángeles Lakers y su parte en Chelsea FC. El caso es seguido de cerca en la Argentina, por su conexión con financistas locales

Nuevas dudas por los movimientos de fondos entre empresas de Mark Walter, el magnate con lazos en Argentina investigado en EEUU

La mora temprana en los créditos empezó a reducirse pero advierten que la normalización llevará tiempo

Los atrasos menores a 90 días en el pago de las cuotas se desaceleraron, lo que anticipa una baja en la morosidad total. La regulación del BCRA, no obstante, requiere más tiempo para mejorar la condición de un deudor. El impacto de quienes están en situación 5

La mora temprana en los créditos empezó a reducirse pero advierten que la normalización llevará tiempo

DEPORTES

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

TELESHOW

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

INFOBAE AMÉRICA

Sin rastro de tres marinos panameños desaparecidos desde el 10 de septiembre

Sin rastro de tres marinos panameños desaparecidos desde el 10 de septiembre

Los gremios del transporte en Guatemala anuncian aumentos de hasta unos USD 2.62 en rutas extraurbanas por alza de los combustibles

Los casos de dengue superan los 4,300 contagios y aumenta la transmisión de chikungunya en Costa Rica

Petroecuador incorpora un nuevo pozo en Sucumbíos que aporta 1.543 barriles diarios de crudo

Falsos policías irrumpieron en una casa y asesinaron a un hombre en Ecuador