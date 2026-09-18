Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La cantante Rosario Ortega explicó los motivos de su ausencia en el casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Guardar

La boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi abrió una serie de especulaciones alrededor de la ausencia de varios integrantes de la familia del cantante. En las últimas horas, Rosario Ortega explicó por qué no pudo asistir al casamiento y negó que exista un conflicto con la modelo, luego de que circularan versiones sobre una posible distancia entre Prandi y los hermanos del músico.

La pareja dio el sí en una ceremonia con una lista reducida de invitados. Según trascendió, el encuentro tuvo un perfil reservado y luego continuó con un almuerzo al que asistieron algunos familiares. Entre ellos estuvo Julieta Ortega, hermana de Emanuel, mientras que Rosario y otros integrantes del clan no participaron de la celebración.

PUBLICIDAD

La ausencia no pasó inadvertida y dio lugar a distintas interpretaciones. Algunas versiones apuntaron a que los hermanos del cantante no verían con buenos ojos la relación con Prandi. Otras mencionaron supuestos celos dentro de la familia o una diferencia por la cercanía de la modelo con Palito Ortega y Evangelina Salazar.

En una entrevista con Puro Show, Rosario se refirió a esos comentarios. La cantante reconoció que había visto lo que se dijo sobre el casamiento y explicó que recibió la invitación con poco margen de tiempo. “Vi, me mandaron, vi y prendí la tele”, respondió al comienzo de la charla, cuando le preguntaron si estaba al tanto de la repercusión que tuvo la boda de su hermano.

PUBLICIDAD

La hija menor de Palito y Evangelina aclaró que no faltó al enlace por una decisión personal ni por un problema con los novios. Explicó que tenía una grabación prevista para el ciclo de setraming que comanda.

La modelo se refirió a la polémica por las ausencias en su boda

“Yo tenía una grabación. Estoy haciendo Piano Bar con Lucas Fridman, que ya salió un capítulo y son programas grabados”, detalló. La artista buscó despejar una versión que circuló, según la cual habría elegido participar de un streaming en vez de acompañar a Emanuel en una fecha familiar.

“No es que fui de invitada a un streaming, como escuché que dijeron. Porque, si no, obviamente no hubiera ido”, remarcó. De ese modo, sostuvo que el compromiso laboral era anterior a la convocatoria de la pareja y que no podía modificarlo.

PUBLICIDAD

Rosario precisó que el aviso llegó apenas unos días antes del casamiento. “Me invitaron tres días antes o dos días antes, entonces no tuve manera de cancelarlo”, señaló. También manifestó que habría querido asistir: “Le dije: ‘Lamento muchísimo no poder estar porque, si pudiese, me encantaría estar’”.

La cantante consideró que el poco tiempo entre la invitación y la ceremonia pudo tener relación con la intención inicial de Emanuel y Prandi de hacer algo con pocas personas. “Creo que fue porque tenía la idea de hacerlo muy íntimo. Y a lo último es como que abrieron”, expresó.

Durante la entrevista, también le consultaron por un comentario de India Ortega,hija de Emanuel. La joven había planteado que, si se casaba uno de sus hermanos, debía estar presente. Rosario coincidió con esa idea, aunque insistió en que la organización dependía de la anticipación con la que conociera el evento.

PUBLICIDAD

India Ortega, hija del músico Emanuel Ortega, concedió una entrevista en la que ofreció detalles sobre la boda secreta de su padre con la conductora Julieta Prandi.

“Se casa mi hermano, siempre quiero estar, cualquier hermano que se case”, afirmó. Luego agregó que una invitación cercana a la fecha puede dificultar la coordinación de agendas: “Una espera recibir notificación antes para poder organizarse. Lamentablemente, yo no me pude organizar y le pedí disculpas”.

La artista también se mostró sorprendida ante la idea de que su hermano hubiera contraído matrimonio, aunque lo tomó con humor. “Puede ser”, respondió cuando le preguntaron si la noticia la había tomado desprevenida. Después completó: “A esta altura de la vida me sorprende que cualquiera se case. Es algún evento raro”.

PUBLICIDAD

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en los rumores sobre la relación entre Julieta Prandi y los hijos de Palito Ortega. Algunas versiones indicaron que habría malestar porque la modelo habría sido incorporada rápidamente al núcleo familiar, con una cercanía especial a los padres de Emanuel.

La cantante negó de plano que existan celos o una disputa por el lugar que Prandi ocupa dentro de la familia. Al escuchar que se había dicho que la llegada de la modelo podía quitarles protagonismo a los hermanos Ortega, contestó entre risas: “No. Somos demasiados para que alguien venga y nos saque el protagonismo”.

PUBLICIDAD

La cantante fue consultada de forma directa sobre su vínculo con Prandi y respondió que tiene una buena impresión de ella. “Me cae bárbaro”, expresó. Luego fijó su postura respecto de la relación de su hermano: “Y yo, si mi hermano está contento, que esté con la persona que quiera estar”.

Julieta y Rosario Ortega posan frente a la estación ferroviaria de Lules durante su recorrido por los escenarios de la infancia de su padre en Tucumán.

Luego reconoció que no ve con frecuencia a Emanuel ni a su esposa, aunque atribuyó esa situación a la distancia y no a un conflicto. “La verdad es que no la veo tanto porque viven lejos. Sinceramente, a ninguno de los dos veo tanto en este momento”, indicó.

PUBLICIDAD

La frase más contundente llegó cuando le preguntaron si tenía algún reproche hacia Prandi: “No tengo nada contra Julieta”. Con esa respuesta, buscó cerrar las versiones sobre una supuesta tensión entre la modelo y los integrantes de la familia Ortega.

La charla también abordó la actividad de las redes sociales. El cronista le mencionó que Julieta Prandi y Julieta Ortega ya no se seguirían en Instagram desde hace un tiempo, un dato que reavivó las especulaciones luego del casamiento.

Rosario afirmó que desconocía esa situación. “No”, respondió cuando le preguntaron si estaba al tanto. Consultada sobre el vínculo entre ambas, prefirió no sacar conclusiones a partir de los movimientos en las redes.

PUBLICIDAD

“A mí todo lo de seguir y dejar de seguir no le doy bola para nada. No sé ni a quién sigo ni quién me sigue”, explicó. También consideró que cualquier consulta sobre ese asunto debería dirigirse a las dos involucradas.