Economía

El dólar retomó la suba y tocó un nuevo récord nominal

El mayorista subió a $1.514,50 y un sostenido volumen que superó los USD 600 millones. Al público se mantuvo a $1.535 en el Banco Nación

El dólar mayorista subió seis pesos en la semana. (Fuente: Reuters)
El dólar mayorista subió seis pesos en la semana. (Fuente: Reuters)
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El dólar terminó la semana con una ganancia moderada y en sus precios máximos nominales, dentro de la sintonía dispuesta por la estrategia oficial, que regula las compras en el mercado -para evitar una presión extra sobre el tipo de cambio-, y dosifica las intervenciones en el mercado secundario -con ventas de títulos dollar linked- y ventas de contratos en el segmento de futuros.

Este viernes el mayorista ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.514,50, un máximo histórico por encima de los $1.514 del 26 de agosto. El monto operado en el segmento de contado alcanzó los USD 607,5 millones, un nivel alto si se tiene en cuenta la estacionalidad del comercio exterior en septiembre.

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“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió seis pesos (+0,4%), lejos de la suba de 50 centavos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En lo que va del mes la divisa también asciende seis pesos o 0,4%, una mínima ganancia por debajo de la inflación esperada.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.903,51 pesos. El dólar mayorista quedó negociado a 389,01 pesos o 25,7% de ese límite de flotación.

El economista Gustavo Ber indicó que “el dólar mayorista sigue planchado”, dentro de “ruedas monótonas donde una volatilidad prácticamente nula se viene adueñando de la plaza. Ello sucede mientras el BCRA ha venido recortando su ritmo de compras, algo que era previsible, pero que de todas maneras se enmarcaría bajo una estrategia de darle más espacio a la demanda privada”.

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“Ocurre que reservar el poder de fuego para 2027, y restar vaivenes a la divisa en el largo camino electoral, sería prioridad en esta etapa donde se sigue buscando avanzar en el proceso de desinflación”, añadió el titular del Estudio Ber.

El dólar al público terminó sin cambios, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. En la semana sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.550, mientras que avanzó cinco pesos desde los $1.545 del viernes anterior.

“Poder financiarse -localmente o afuera- y comprar en el mercado de cambios es fundamental por dos cosas: porque determinará el ‘poder de fuego’ del Gobierno en 2027 si el mercado se pone nervioso -escenario base-. Y porque en 2028 entre Tesoro y BCRA tienen que pagar USD 27.800 millones a privados más el FMI, y cuantas más reservas haya en diciembre de 2027 más margen de maniobra tendrá la siguiente administración”, evaluó la Consultora 1816.

“La plaza cambiaria asimila un entorno global aún dominado por el tono marcadamente hawkish de la Reserva Federal de Estados Unidos y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro, factores que mantienen fortalecido al dólar en los mercados desarrollados”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo denominada Inocencia Fiscal II, una reforma clave que complementa el marco normativo sancionado a fines del año pasado (Ley 27.799) e introduce cambios sustanciales en la relación entre el contribuyente y la ARCA.

El objetivo principal expresado por el Ejecutivo es dinamizar la entrada al circuito financiero formal de fondos que se encuentran fuera del sistema bancario, estimados oficialmente en torno a los USD 170.000 millones, mediante una flexibilización de los condicionantes de acceso y una redefinición de los marcos sancionatorios.

Por otro lado, sigue siendo un objetivo del Gobierno el retiro de pesos del sistema para quitarle liquidez y, por lo tanto, presión al dólar a través de la demanda.

“El BCRA modificó la regulación sobre los límites de los bancos a los bonos del Tesoro, extendiendo el límite que hasta ahora alcanzaba únicamente a las Lecap a todos los bonos en pesos, incluidos los títulos dollar linked”, indicó Max Capital.

En las últimas ruedas se estuvo estabilizando la tasa de caución -préstamos a muy corto plazo entre privados, en la zona del 20% nominal anual a un día, y en el 22% a siete días.

En este aspecto, el Índice de Financiamiento PyME elaborado por VetaCap subió en agosto 2,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, para ubicarse en el 27,76% de Tasa Nominal Anual vencida -versus 25,60% en julio 2026-. “El movimiento implica un encarecimiento del financiamiento bursátil para las PyME, lo que en general acompaña escenarios de tensión en la liquidez del sistema o mayor demanda relativa de fondeo de corto plazo. En la comparación interanual contra agosto 2025, cayó 27,67 puntos porcentuales, lo que refleja el cambio estructural de las condiciones de financiamiento entre ambos períodos”, precisó el reporte.

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