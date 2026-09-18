Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Francisco Cerúndolo enfrentará a Yanki Erel en el primer partido de la serie (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante serán los singlistas argentinos que abrirán la serie ante Turquía por la Copa Davis. El sorteo realizado este viernes en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén confirmó el orden de los partidos que se jugarán desde este sábado en el estadio Ruca Che.

Cerúndolo, número 23 del ranking mundial y principal raqueta del equipo conducido por Javier Frana, será el encargado de inaugurar la serie. Desde las 12 enfrentará a Yanki Erel, 305° del escalafón ATP, en el primer punto de la eliminatoria.

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A continuación será el turno de Tirante, actualmente 52° del mundo, quien se medirá con Mert Alkaya, 300° del ranking. El platense atraviesa la mejor temporada de su carrera y llega a la serie después de haber conseguido triunfos ante tres jugadores del Top 10 durante 2026: Novak Djokovic en Cincinnati, Taylor Fritz en Montreal y Ben Shelton en Houston.

El sorteo también dejó establecido el programa para la segunda jornada. El domingo, desde las 11, Guido Andreozzi y Andrés Molteni disputarán el dobles frente a Tuncay Duran y Arda Azkara.

Luego, si la serie todavía no está definida, Cerúndolo volverá a salir a la cancha para enfrentar a Alkaya en el cuarto punto. El quinto partido, también en caso de ser necesario, tendrá como protagonistas a Tirante y Alkaya, aunque los capitanes podrán realizar modificaciones de acuerdo con las reglas de la competencia.

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Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya en el segundo punto (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Así será la serie

Sábado 19 de septiembre

12: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre

11: Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara.

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Mert Alkaya, si es necesario.

Luego: Thiago Tirante vs. Yanki Erel, si es necesario.

El orden de partidos de la serie entre Argentina y Turquía (Crédito: Prensa AAT)

La serie tendrá como escenario al Ruca Che, que por primera vez recibirá una eliminatoria de Copa Davis. El estadio neuquino fue acondicionado con una cancha rápida bajo techo y recibirá a unos 3.000 espectadores que agotaron las entradas en menos de media hora.

Para Argentina, la eliminatoria válida por el Grupo Mundial I tiene además un objetivo crucial: conseguir una plaza para los Qualifiers de la Copa Davis 2027. El conjunto nacional intentará alcanzar las 100 series ganadas en su historia. La competencia regresa al país después de más de dos años y medio y desembarca por primera vez en la Patagonia.

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La serie será transmitida en vivo por TyC Sports. La cobertura comenzará este sábado a las 11.45, con la previa y la transmisión de los dos primeros partidos de singles de la jornada. El domingo, desde las 10.45, continuará la transmisión con el partido de dobles y, de ser necesarios, los últimos dos puntos de singles.

Después de la práctica matutina de este jueves y antes del segundo turno de entrenamiento, Cerúndolo y Tirante palpitaron la serie, las condiciones que encontraron en el Ruca Che y el desafío que presenta una serie en la que el equipo nacional parte como clara favorita.

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“A la hora de competir, al que le toca salir trata de dar lo máximo por el equipo y por el país. Acá no jugás solo para vos como el resto del año. Saber que tenés un equipo apoyándote y a todo un país atrás te da un plus extra”, remarcó Cerúndolo.

Fran analizó las condiciones de la cancha que albergará la serie. “Al Ruca Che lo vimos espectacular y muy lindo. Es un estadio compacto, donde las tribunas están cerca y te hacen sentir muy próximo el aliento de la gente”, destacó el tenista de 28 años.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tincay Duran y Arda Azkara el domingo (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tirante llega a Neuquén en la mejor temporada de su carrera y con la chance de vivir por primera vez una serie de Copa Davis en Argentina, tras su participación en la visita ante Corea del Sur, en febrero, que marcó su debut en el equipo nacional. Entonces, el platense de 25 años sumó un triunfo y una derrota y los asiáticos se llevaron la eliminatoria por 3-2.

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“Creo que estoy jugando en un gran nivel y lo estoy disfrutando mucho. Estoy mejorando y enfocándome en lo que tengo que hacer, en lo que depende de mí y en lo que puedo cambiar”, señaló.

Sobre la pista, señaló: “Nos encontramos con una cancha donde todos nos sentimos muy cómodos. Arrancó bastante lenta y con el uso se va poniendo un poco más rápida, con un pique similar al del US Open pero sobre una base de madera”.

Y amplió: “La pelota pica bastante, se abre y deja jugar muy bien. Se pueden armar bastantes peloteos y plantear estratégicamente los partidos, por lo que estamos muy contentos con cómo quedó la cancha”.

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Argentina busca una plaza en los Qualifiers de la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)