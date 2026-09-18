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Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

La mendocina de 22 años firmó un triunfo vibrante en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio la presea de oro al país en ciclismo de ruta

La ciclista Julieta Benedetti obtuvo la medalla de oro en la prueba femenina de ciclismo de ruta de 108 kilómetros en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Argentina sumó otra medalla dorada este viernes de la mano de Julieta Benedetti en ciclismo en ruta con una definición para el infarto. La corredora de 22 años cruzó primera la meta tras casi tres horas de competencia por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales, pero con un grupo de 29 ciclistas en total que llegaron con una diferencia de apenas 5 segundos.

En los metros finales, como es habitual en estos casos, un lote de corredoras aceleró el paso y peleó hasta el último suspiro por la zona de medallas. Julieta soportó la presión y sostuvo la exigencia física para ser más veloz que las demás. Más rápida por menos de un segundo. Un abrir y cerrar de ojos entre la dorada o quedar afuera del podio.

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Julieta alzó los brazos para festejar tras completar los 108 kilómetros pautados en el circuito de 12 kilómetros (9 vueltas totales) que se diagramó en la Ruta Nacional 34 por la zona de Rafaela para estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El promedio de velocidad fue de 38.6 kilómetros por hora.

Los registros oficiales marcan que Benedetti firmó un tiempo de 2 horas, 47 minutos y 47 segundos, mismo tiempo que les quedó a la colombiana Lina Hernández (2ª), la boliviana Elizabeth Vázquez (3ª), la brasileña Tamires Radatz (4ª), la argentina Maribel Aguirre (5ª) y la chilena Catalina Soto (6ª). El reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) indica “la clasificación se determinará siempre según el orden en que se cruce la línea de meta” y que “será obligatorio el fotofinish con una cinta de cronometraje electrónica”.

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Los tiempos formales marcaron que hubo otras ocho ciclistas a un segundo del tiempo ganador, cuatro a dos segundos, cinco a tres segundos, otras cinco a cuatro segundos y una restante ciclista a cinco segundos. En el puesto 25°, con un tiempo de 2:47.51, a cuatro segundos, quedó la argentina Ludmila Mange. Valentina Luna (32° a 14 segundos con un tiempo de 2:48.01), Abril Garzón y Sofía Martelli (35° y 16° con tiempo idéntico a 20 segundos con un tiempo de 2:48.07) fueron las otras tres argentinas en el listado.

“Alguien que me despierte. Gracias a mis compañeras que lo dieron todo”, escribió en sus redes sociales tras subir una foto junto con su medalla dorada. “Junto con mis compañeras llevamos un mes concentrando acá en Rafaela, así que creo que corrimos muchas veces mentalmente esta carrera. Personalmente, imaginé muchas veces este sprint. Muy contenta, muy emocionada. Muy agradecida con mis compañeras. Cada una de ellas dio todo hoy. El equipo fue clave para llegar a un sprint limpio en una carrera donde había mucho viento y el posicionamiento iba a ser clave”, expresó en una entrevista con TyC Sports.

“Demuestra mis ganas y mi dedicación en este deporte. Tanto mías como de mi familia que me apoya muchísimo. Fue un año muy difícil, mis papás invirtieron mucho para que yo pueda estar en España preparando estos juegos de la mejor manera. Esta medalla es para ellos. Es el apoyo que tengo de ellos que hace que pueda seguir creciendo en este deporte que tanto me apasiona. Crucé la meta y lo primero que le dije a mi mamá fue: ‘Esto me encanta’”, agregó.

Julietta Benedetti ganó la medalla dorada en los Juegos Suramericanos
"Alguien que me despierte", firmó en sus redes sociales

El plan de Benedetti ahora es el de salir a la pista del Invencible Velódromo de Rafaela para competir en la cita por equipos que se realizará este domingo 20 de septiembre. La corredora mendocina, que le aportó la 113ª medalla a la delegación Argentina en estos Juegos (la 34ª de oro), es uno de los nombres destacados de la disciplina en el país: en julio pasado se consagró campeona de la Copa de España Femenina 2026. En 2025 fue medalla dorada en la prueba de ruta de los Panamericanos Junior de Asunción y en 2019, con 15 años, logró tres medallas en los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor San Juan y fue ganadora también en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata.

En los Juegos Suramericanos, el ciclismo en ruta masculino tuvo al uruguayo Guillermo Silva como vencedor por amplio margen con un registro de 3:32.19. A 13 segundos se quedó el venezolano Francisco Peñuela con la de plata (3:32.32) y el argentino Tomás Contte figuró tercero a 14 segundos (3:32.33) para adueñarse de la de bronce.

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