Con un fuerte repunte de las exportaciones, la balanza comercial dejó un superávit de USD 2.187 millones en agosto

En el acumulado de los primeros ocho meses, se registró un saldo a favor de USD 18.249 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el octavo mes del año, las exportaciones argentinas registraron un facturación de USD 8.883 millones, lo que significó una mejora interanual del 12,4 por ciento. En paralelo, las importaciones crecieron un 3,6% en relación a agosto del 2025 y alcanzaron un valor de USD 6.696 millones. Cruzando ambos datos (exportaciones menos importaciones), se obtiene como resultado un saldo comercial positivo de USD 2.187 millones.

Se trata de un resultado considerablemente mejor al registrado en igual mes del año pasado, cuando la diferencia entre lo exportado y lo importado dejó un balance a favor de USD 1.440 millones. Se debe tener en cuenta que los números mencionados contemplan solamente los bienes, por lo que quedan excluidas del análisis las exportaciones e importaciones de servicios, donde aparecen por ejemplo el turismo y la industria del software.

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En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las empresas locales exportaron USD 67.248 millones, un 21,4% más que el mismo período del 2025. En ese mismo tramo, las empresas importaron USD 48.999 millones, un 2,6% menos que el período enero-agosto del año anterior. De esta forma, el saldo acumulado es de USD 18.249 millones positivos.

Qué sectores lideraron las exportaciones

Todos los rubros de exportación mostraron una mejora interanual en agosto, con la excepción de los productos primarios. Según el Indec, “el aumento de USD 980 millones en las exportaciones, equivalente a una suba interanual del 12,4%, se explicó por incrementos en los precios (16,0%) y en las cantidades (3,1%)”. Los productos primarios fueron la contracara de ese desempeño: con USD 1.731 millones facturados, retrocedieron 14,2%, USD 287 millones menos que en agosto de 2025, arrastrados por la caída en las ventas de semillas y frutos oleaginosos. Las cantidades exportadas de ese rubro se redujeron 20,1%, mientras que los precios subieron 7,1 por ciento.

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Las exportaciones de productos primarios facturaron USD 1.731 millones en agosto, pero cayeron 14,2% respecto a igual mes del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manufacturas de origen agropecuario, en cambio, alcanzaron USD 3.301 millones, con una suba de USD 472 millones y una variación positiva de 16,7%. El Indec precisó que ese desempeño “estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de grasas y aceites; residuos y desperdicios de la industria alimentaria; y carnes y sus preparados”. Los precios de este rubro treparon 14,2% y las cantidades, 2 por ciento.

Las manufacturas de origen industrial también aportaron a la suba general, con un incremento de 18% que representó USD 359 millones adicionales y le permitió a ese rubro alcanzar los USD 2.356 millones. Los precios y cantidades subieron 15,7% y 1,9%, respectivamente. Sin embargo, el salto más pronunciado correspondió al rubro de combustibles y energía: USD 1.494 millones, con una suba interanual de 41,2 por ciento.

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A nivel de productos puntuales, la harina y los pellets de la extracción del aceite de soja lideraron el ranking de agosto, con USD 988 millones, seguidos por los aceites crudos de petróleo, con USD 903 millones, y el maíz en grano, con USD 768 millones. Completaron el podio de mayor relevancia el aceite de soja en bruto, con USD 627 millones, y los vehículos automóviles para transporte de mercancías, con USD 525 millones. Entre los diez principales productos exportados concentraron el 57,3% del total nacional, mientras que los porotos de soja tuvieron el comportamiento opuesto, con una caída de USD 605 millones.

Importaciones: el salto de los combustibles

Del lado de las compras al exterior, el rubro económico que más creció fue el de combustibles y lubricantes, con una suba interanual de 68,5%, equivalente a USD 210 millones adicionales (USD 517 millones en total). Las cantidades importadas de ese rubro aumentaron 24,3% y los precios, 34 por ciento. Dentro de ese grupo, los combustibles y lubricantes elaborados fueron el agregado que más sumó en valores absolutos, con USD 151 millones adicionales.

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Las importaciones de combustibles crecieron 68,5% interanual en agosto. (AP)

Los bienes intermedios tuvieron un alza de 13,4% y llegaron a USD 2.235 millones, resultado de un aumento de 1,7% en las cantidades y de 11,4% en los precios. Los bienes de capital, por su parte, crecieron 3,1%, impulsados por una suba de 6,3% en los precios que compensó la baja de 3% en las cantidades. En la misma línea, el rubro “resto”, que incluye los bienes despachados mediante servicios postales, avanzó 12,9 por ciento.

El resto de los usos económicos mostró caídas. Los vehículos automotores de pasajeros retrocedieron 23,6%, una baja de USD 131 millones producto de la combinación de menores precios (-8,2%) y menores cantidades (-16,5%). Las piezas y accesorios para bienes de capital cedieron 8,8%, equivalente a USD 112 millones, con una merma de 16,9% en las cantidades pese a la suba de 9,7% en los precios. Los bienes de consumo, con USD 941 millones, bajaron 5,1 por ciento.

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En cuanto a las partidas más relevantes, el Indec detalló que las diez principales “concentraron USD 2.140 millones, equivalentes al 32,0% del total importado”, con una fuerte presencia del sector automotriz, junto con productos energéticos como el gas de petróleo y la energía eléctrica, y con insumos agropecuarios como las habas de soja y los abonos nitrogenados. Dentro de ese universo, los porotos de soja treparon 84,8% interanual y también se destacó la importación de gas natural licuado.

Superávit con Asia, pero rojo con China

En el plano de los socios comerciales, el mayor déficit de agosto se registró con China, por USD 1.173 millones, seguido por el Mercosur, con USD 345 millones en contra. En el otro extremo, los mayores superávits se dieron con el bloque Resto de Aladi, por USD 786 millones, con Asean, por USD 647 millones, y con India, por USD 462 millones.

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El saldo comercial con China dejó un déficit de USD 1.173 millones en agosto. (Reuters)

El Mercosur fue, de todas formas, la zona con la que la Argentina registró el mayor intercambio comercial del mes, por USD 3.522 millones, con exportaciones de USD 1.588 millones e importaciones de USD 1.933 millones. Dentro del bloque, el comercio con Brasil arrojó un saldo negativo de USD 309 millones, producto de exportaciones por USD 1.185 millones e importaciones por USD 1.494 millones. Con Paraguay el déficit fue de USD 232 millones, mientras que con Uruguay el resultado fue positivo, por USD 96 millones.

El vínculo comercial con China continuó siendo el más deficitario del informe: las exportaciones cayeron 50,6% interanual, hasta USD 562 millones, mientras que las importaciones treparon 13,9%, a USD 1.735 millones. Con Estados Unidos, en cambio, la balanza fue favorable para la Argentina: los envíos sumaron USD 714 millones y las compras, USD 563 millones, con un saldo positivo de USD 152 millones. Con la Unión Europea también hubo superávit, de USD 164 millones, sobre exportaciones de USD 1.007 millones e importaciones de USD 843 millones.

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