Con un homenaje a Werner Herzog y el estreno de una historia de amor del director turco Fatih Akin, arrancó el Festival de San Sebastián

El plato fuerte de la jornada de inauguración del certamen este viernes será la entrega del Premio Donostia al alemán Herzog

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El Festival de cine de San Sebastián arrancó este viernes con la presentación de una sombría historia de amor, del director alemán Fatih Akin, y un homenaje al realizador Werner Herzog, mientras espera a estrellas como Brad Pitt o Naomi Watts. Geister abrió la carrera por la Concha de Oro, el más codiciado de los premios que se entregarán en la gala de cierre del sábado 26 en la ciudad costera del País Vasco,en el norte de España.

En total, 17 producciones rivalizarán en la sección oficial, entre ellas Mis muertos tristes, del chileno Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez, y otros dos largometrajes latinoamericanos, Glaxo (Argentina) y Las disculpas de Vicentina (Brasil). No obstante, el plato fuerte de la jornada de inauguración del certamen este viernes es la entrega del Premio Donostia al realizador alemán, autor de clásicos de la historia del cine en el siglo XX como Aguirre, la ira de Dios y Fitzcarraldo.

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Concediéndole su máxima distinción honorífica, San Sebastián le rinde homenaje a sus seis décadas de carrera y más de 70 filmes que exploran las obsesiones, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana.

La cinta de Akin que entró en competencia este viernes narra la historia de la joven Farasha, que muere la misma noche en que conoce al amor de su vida, Faris

Este sábado le tocará el turno a la actriz británica Naomi Watts, quien recibirá el otro Premio Donostia de esta 74ª edición del festival. Nominada dos veces al Óscar por 21 gramos y Lo imposible, Watts ha tenido una larga carrera en la que ha brillado en cintas de cineastas como Alejandro González Iñárritu, J.A. Bayona, David Lynch, Peter Jackson o Clint Eastwood.

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Penélope Cruz, Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek y Diego Luna son otras de las caras reconocibles que recorrerán la alfombra roja de San Sebastián, la tercera de las grandes citas del cine en Europa después de Cannes y Venecia.

Amor en sueños

La película de Fatih Akin que entró en competencia este viernes narra la historia de la joven Farasha, que muere la misma noche en que conoce al amor de su vida, Faris. Negándose a separarse de él, lo sigue visitando en sus sueños, donde mantienen un tumultuoso romance, hasta una última noche en que tendrán que tomar una decisión.

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Filmada casi en su totalidad en blanco y negro por el realizador de Contra la pared, El padre y En la sombra, (ganadora del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa en 2018), Geister nació de una idea que le propuso su hijo sobre la amistad de un niño y un fantasma, según explicó Akin en rueda de prensa. La historia no terminó de cuajar hasta la muerte de su padre hace unos años, señaló.

“No pude ir a su funeral” en Turquía y “tenía un gran deseo de verlo y tener una última conversación con él, porque murió de manera muy inesperada, y esperaba que se me apareciera en sueños, pero no fue así”, detalló. “Creo que con todo este deseo de verlo, enfrentar la muerte y ver a mis hijos crecer, todo ese material se juntó” y alumbró la historia sobre la pareja de enamorados que se encuentran en sueños tras la muerte, agregó.

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La sección Horizontes Latinos de San Sebastián, vitrina por excelencia en Europa del cine de esa región, echará a andar este viernes con la proyección de "Siempre soy tu animal materno", de la costarricense Valentina Maurel (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cine latinoamericano en San Sebastián

La sección Horizontes Latinos de San Sebastián, vitrina por excelencia en Europa del cine de esa región, echará a andar este viernes con la proyección de Siempre soy tu animal materno, de la costarricense Valentina Maurel, una cinta que ganó el premio a la mejor interpretación femenina de Una Cierta Mirada en Cannes.

En días posteriores serán presentados títulos como Ceniza en la boca, un filme sobre una madre y sus dos hijos que emigran a España del actor mexicano Diego Luna (Y tú mamá también, Andor), o La ilusión de un verano sin fin, de la argentina Alessandra Sanguinetti, merecedora de un premio en Locarno. En total, este año compiten por el premio a la mejor película latinoamericana doce filmes, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay.

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Fuente: AFP