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Twitch creó un entrenador de stream para ganar dinero mientras se transmite en vivo

La herramienta ofrece sugerencias opcionales sobre los aspectos que dieron resultado durante la transmisión y sobre alternativas para ensayar en próximos directos

Twitch está probando Stream Coach, una herramienta de IA que analiza cada transmisión y ofrece observaciones a los creadores. (Twitch)
Twitch está probando Stream Coach, una herramienta de IA que analiza cada transmisión y ofrece observaciones a los creadores. (Twitch)
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Twitch prueba Stream Coach, una herramienta de inteligencia artificial destinada a ofrecer comentarios a los creadores después de cada transmisión. La plataforma la evalúa con un grupo reducido de streamers.

El sistema brinda comentarios opcionales sobre lo que funcionó durante el directo y sobre posibles aspectos para probar en futuras emisiones. Twitch no detalló si las recomendaciones incluirán consejos específicos sobre comunidad o monetización.

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La participación es voluntaria: los creadores elegibles pueden darse de baja si no quieren recibir las sugerencias y conservan el control sobre el uso de los comentarios.

Quienes formen parte de la prueba pueden consultar los detalles y la opción para desactivarla en la pestaña Stream Coach del panel de control para creadores.

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Captura de interfaz digital sobre fondo oscuro con el encabezado Stream Coach, cuadros de texto en latín y miniaturas de vídeo
La prueba se desarrolla con un número limitado de streamers de la plataforma. (X: zachbussey)

Cómo bloquear la IA de Amazon en Twitch

Twitch incorporó una opción para que los creadores de contenido impidan que el material de sus canales se utilice para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa de Amazon.

Para excluirse, deben ingresar a Twitch, abrir Ajustes, seleccionar la pestaña “Seguridad y privacidad”, ir hasta la sección “Entrenamiento para IA generativa”, ubicada al final de la página, y desactivar la opción.

La plataforma comunicó la medida a través de su cuenta oficial de soporte. Sin embargo, la decisión generó rechazo en la comunidad porque todos los canales aparecen habilitados de forma predeterminada para ceder su contenido. Por eso, cada creador debe desactivar manualmente la función si no desea participar.

Twitch también habilitó una configuración para impedir que Amazon emplee el contenido de los canales en el entrenamiento de IA generativa. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Twitch también habilitó una configuración para impedir que Amazon emplee el contenido de los canales en el entrenamiento de IA generativa. REUTERS/Phil Noble/File Photo

“Si participas en el chat de la transmisión de otra persona, sus preferencias de exclusión voluntaria determinarán si ese chat puede usarse para entrenamiento”, añadió la plataforma de transmisiones en vivo.

Qué incluye y excluye esta nueva función de Twitch

Con la opción activada, las transmisiones en vivo, los VOD, los clips, los momentos destacados, el chat y cualquier texto o imagen del canal pueden emplearse para mejorar los modelos de inteligencia artificial generativa que Amazon desarrolle en el futuro.

Twitch puso como ejemplo el audio de un streamer, que podría utilizarse para perfeccionar sistemas de conversión de voz a texto. Según la plataforma, esto permitiría mejorar los subtítulos automáticos tanto en Twitch como en otros servicios de Amazon.

Captura de pantalla de un tuit de Soporte de Twitch anunciando la opción para desactivar el uso de contenido para entrenar IA de Amazon, con un enlace
Para activar la exclusión, los usuarios deben ir a Ajustes, entrar en “Seguridad y privacidad” y deshabilitar “Entrenamiento para IA generativa”. (X: TwitchSupport

En cambio, desactivar la configuración evita que el contenido del canal se use para entrenar futuros modelos de Amazon capaces de generar o sintetizar texto, audio, imágenes o video.

La exclusión, sin embargo, no alcanza a todos los usos de inteligencia artificial dentro de Twitch.

Herramientas como AutoMod, el sistema de moderación automática, continuarán operando sin importar la decisión del creador, ya que funcionan sobre el conjunto del servicio y su desactivación para un usuario podría afectar la seguridad de la comunidad.

Los subtítulos automáticos también se mantendrán activos. Aunque procesan el contenido en tiempo real, Twitch aseguró que no lo conserva para entrenar sistemas capaces de generar nuevo material.

Amazon compró Twitch en agosto de 2014 por aproximadamente USD 970 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Amazon compró Twitch en agosto de 2014 por aproximadamente USD 970 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Twitch también puede seguir utilizando tus datos para ejecutar funciones compatibles con IA, como los subtítulos, que generan automáticamente subtítulos para tus Clips, pero no conserva tu transmisión ni tus clips para entrenar un modelo que pueda generar contenido nuevo”, explicó la plataforma.

Twitch diferencia así las herramientas de IA ya disponibles en el servicio de los modelos de IA generativa. Las primeras no almacenan el contenido de los creadores para producir nuevos videos, imágenes o textos; los segundos, en cambio, aprenden de ese material para crear contenido original.

La configuración de cada función se administra por separado, mientras que la nueva opción permite controlar el uso del material para entrenar modelos generativos.

Amazon adquirió Twitch en agosto de 2014 por cerca de USD 970 millones. Desde entonces, la plataforma funciona como una de sus filiales y ambas compañías mantienen una integración en áreas tecnológicas, comerciales y de beneficios para los usuarios.

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