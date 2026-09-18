Teleshow

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

En su paso por Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen ratificó su primicia sobre el retorno del histórico conductor a la pantalla chica con un dato que llamó la atención

Nicolás Repetto vuelve a la televisión: se confirmó el nombre del programa (Infobae en Vivo)
Guardar

Lo que comenzó con un rumor fue tomando fuerza y está cada vez más cerca de concretarse. Nicolás Repetto, uno de los conductores más importantes de la televisión argentina, prepara su regreso a la pantalla y cada vez hay más certezas con su proyecto. La primicia de Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo se fue armando como un rompecabezas, que ahora ya tiene día y nombre definidos para el próximo verano en El Trece.

Repetto le respondió a Etchegoyen con un mensaje de WhatsApp en el que despejó las dudas sobre el proyecto: “Hola, está confirmado”. La respuesta llegó después de que circularan distintas versiones sobre el horario en el que se ubicaría el ciclo, con los nombres de Mario Pergolini y Guido Kaczka como referencias de franja horaria.

PUBLICIDAD

El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21:15, en el segmento de entretenimiento nocturno de El Trece. La fecha de arranque está prevista para enero, cuando Kaczka se tome sus vacaciones habituales tras el fin de Es mi sueño, mientras que Pergolini retomaría Otro día perdido recién en marzo o abril.

Juan Etchegoyen mostró el diálogo entre Nicolás Repetto
Juan Etchegoyen mostró el diálogo entre Nicolás Repetto

Según Etchegoyen, el ciclo se llamará Clink Clank y el nombre ya genera repercusiones en el ambiente: “Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello. Es más, tiene un programa en stream que tiene ese mismo nombre”, señaló, nombrando a Juan Pablo Varsky y su ciclo de entrevistas llamado Clank.

PUBLICIDAD

Volviendo a Repetto, su retorno será con un programa de juegos, en la línea de los ciclos que lo llevaron a la popularidad en los años 90. La producción, que estará a cargo de Kuarzo, realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya fueron seleccionados. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el ciclo esté listo para su estreno en enero. El formato contempla la participación de invitados famosos junto a otros participantes desconocidos pero con talento, en una estructura que combina el juego con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.

Para Etchegoyen, la novedad representa un movimiento central dentro de la grilla televisiva del próximo verano. “Yo creo que es la noticia del año en la tele la vuelta de Nico Repetto. No encuentro una noticia más fuerte”, sostuvo el periodista, en referencia al peso histórico del conductor que busca recuperar su sitio entre las figuras del medio.

Nicolás Repetto en su última experiencia televisiva: el noticiero de Telefe
Nicolás Repetto en su última experiencia televisiva: el noticiero de Telefe

El anuncio llega después de un recorrido televisivo con resultados dispares en los últimos ocho años. El último paso de Repetto en la pantalla fue como conductor del noticiero de mediodía de Telefe en 2018, una experiencia que recibió críticas. Sin embargo, tanto en Infobae en Vivo coincidieron en que la fortaleza histórica del conductor está en el formato de entretenimiento y magazine, por lo que auguran buen resultado para Clink Clank. Como siempre, será el público el que termine de dar el veredicto.

-

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Infobae en VivoInfobae a las NueveNicolás RepettoJuan Etchegoyen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En LAM dieron a conocer una nómina preliminar de asistentes al casamiento, que incluye a futbolistas, artistas e influencers

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

En su paso por Infobae en Vivo, la destacada artista contó cómo un certamen modificó su destino profesional. El costado solidario de su proyecto y la importancia de defender la música en vivo

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini: “No tengo cintura, pero estoy buenísima”

Después de publicar un video bailando en la casa que comparte con Mauro Icardi, la actriz enfrentó los cuestionamientos y defendió su vida junto a su pareja

La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini: “No tengo cintura, pero estoy buenísima”

Ceferino Reato criticó la edición de Gran Hermano Generación Dorada: “Fue muy larga y cansadora”

El analista evaluó el ciclo de Telefe luego de la final que consagró a Sol Abraham y expuso sus argumentos contra la participación de figuras conocidas

Ceferino Reato criticó la edición de Gran Hermano Generación Dorada: “Fue muy larga y cansadora”

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Nora Colosimo apuntó contra la actriz luego de que publicara una serie de fotos y videos en bikini en sus redes sociales

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

AMÉRICA

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos

De la disputa al baño de sangre: violenta rencilla por tierras y ganado entre familias desató a una masacre en Cuba

Retiran huevos orgánicos por un brote de salmonela: 23 personas enfermaron y siete fueron hospitalizadas

El Salvador: Condenan a dos personas por abusar de una menor tras engañarla con supuestos “malos espíritus”

Guatemala clasifica 44 químicos vinculados a explosivos y municiones

MALDITOS NERDS

PRIMERAS IMPRESIONES | Control Resonant - En la frecuencia adecuada

PRIMERAS IMPRESIONES | Control Resonant - En la frecuencia adecuada

‘Bloodstained: The Scarlet Engagement’ muestra su combate y retrasa su estreno a 2027

‘Solo Leveling: Karma’ detalla su acción roguelite y su historia canónica

‘Cómo robar un banco’ estrena tráiler con Nicholas Hoult y Zoë Kravitz

‘Wardogs’ alcanza los 70 millones y deja atrás a ‘Marathon’ pese a salir solo en PC

DEPORTES

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó