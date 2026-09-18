Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Nicolás Repetto vuelve a la televisión: se confirmó el nombre del programa (Infobae en Vivo)

Guardar

Lo que comenzó con un rumor fue tomando fuerza y está cada vez más cerca de concretarse. Nicolás Repetto, uno de los conductores más importantes de la televisión argentina, prepara su regreso a la pantalla y cada vez hay más certezas con su proyecto. La primicia de Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo se fue armando como un rompecabezas, que ahora ya tiene día y nombre definidos para el próximo verano en El Trece.

Repetto le respondió a Etchegoyen con un mensaje de WhatsApp en el que despejó las dudas sobre el proyecto: “Hola, está confirmado”. La respuesta llegó después de que circularan distintas versiones sobre el horario en el que se ubicaría el ciclo, con los nombres de Mario Pergolini y Guido Kaczka como referencias de franja horaria.

PUBLICIDAD

El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21:15, en el segmento de entretenimiento nocturno de El Trece. La fecha de arranque está prevista para enero, cuando Kaczka se tome sus vacaciones habituales tras el fin de Es mi sueño, mientras que Pergolini retomaría Otro día perdido recién en marzo o abril.

Juan Etchegoyen mostró el diálogo entre Nicolás Repetto

Según Etchegoyen, el ciclo se llamará Clink Clank y el nombre ya genera repercusiones en el ambiente: “Creo que va a molestar a un periodista el nombre, porque hay uno que la dice todo el tiempo, es su sello. Es más, tiene un programa en stream que tiene ese mismo nombre”, señaló, nombrando a Juan Pablo Varsky y su ciclo de entrevistas llamado Clank.

PUBLICIDAD

Volviendo a Repetto, su retorno será con un programa de juegos, en la línea de los ciclos que lo llevaron a la popularidad en los años 90. La producción, que estará a cargo de Kuarzo, realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya fueron seleccionados. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el ciclo esté listo para su estreno en enero. El formato contempla la participación de invitados famosos junto a otros participantes desconocidos pero con talento, en una estructura que combina el juego con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.

Para Etchegoyen, la novedad representa un movimiento central dentro de la grilla televisiva del próximo verano. “Yo creo que es la noticia del año en la tele la vuelta de Nico Repetto. No encuentro una noticia más fuerte”, sostuvo el periodista, en referencia al peso histórico del conductor que busca recuperar su sitio entre las figuras del medio.

PUBLICIDAD

Nicolás Repetto en su última experiencia televisiva: el noticiero de Telefe

El anuncio llega después de un recorrido televisivo con resultados dispares en los últimos ocho años. El último paso de Repetto en la pantalla fue como conductor del noticiero de mediodía de Telefe en 2018, una experiencia que recibió críticas. Sin embargo, tanto en Infobae en Vivo coincidieron en que la fortaleza histórica del conductor está en el formato de entretenimiento y magazine, por lo que auguran buen resultado para Clink Clank. Como siempre, será el público el que termine de dar el veredicto.

-

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.