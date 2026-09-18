Los apagones diarios se volvieron parte de la cotidianidad de los cubanos
Lo que antes fue un polo turístico fuerte en el Caribe, ahora La Habana, como la mayor parte del país atraviesa gran parte de sus días a oscuras, sin energía eléctrica y, sin una respuesta certera de cuándo cambiará esta situación.
Unos niños juegan en los balcones de las calles de La Habana, una actividad cada vez más recurrente debido a la nula o escasa presencia de energía eléctrica en sus casas y vidas. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
18 Sep, 2026 03:22 p. m. EST
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Las pocas luces que se pueden ver en los suburbios corresponden a celulares o lámparas de mano.0(Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Este jueves 17 de septiembre, se registró un apagón con una afectación máxima de 2,051 MW, la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para la noche de este viernes otros 2,007 MW de afectación en el horario de mayor consumo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las cifras provocaron nuevas reacciones de frustración entre los cubanos. «Nah, esta es la cabrona NORMALIDAD», escribió un usuario en la publicación de la Unión Eléctrica de Cuba(UNE). (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Otra persona aseguró que el circuito 415 de Pinar del Río acumulaba «48 horas apagados». (Infobae Cuba/ REUTERS/Ricardo Arduengo)
Una madre alimenta a su bebé en plena oscuridad luego de horas sin energia eléctrica. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
A pesar de las largar horas sin electricidad, los cubanos intentan realizar sus actividades cotidianas mientras pueden alumbrar con otras luces. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las carreteras parecen desoladas, porque la crisis de combustible también golpea la realidad cubana. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Los apagones afectan severamente la vida cotidiana en Cuba, obligando a millones de cubanos a reorganizar sus actividades diarias en torno a la disponibilidad de electricidad. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las causas principales de los apagones en Cuba incluyen la falta de combustible, las averías en las plantas termoeléctricas, y los problemas de mantenimiento. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las interrupciones prolongadas no solo impactan el confort personal, sino que también afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y otros servicios esenciales. (Infobae Cuba/REUTERS/Ricardo Arduengo)