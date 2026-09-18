Los apagones diarios se volvieron parte de la cotidianidad de los cubanos

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BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana Es un programa malicioso usado por agentes rusos que hace estragos en empresas e instituciones gubernamentales de América Latina. Cuba sufrió uno de esos golpes y Moscú miró para otro lado. Los otros países afectados

Basura en las vías paraliza un tren de pasajeros en Cuba: los propios viajeros tuvieron que despejar los rieles El maquinista activó el frenado de emergencia para evitar riesgos durante el trayecto. Luego pasajeros y vecinos retiraron residuos que bloqueaban los rieles

Detuvieron a tres jóvenes por la muerte de un trabajador y un robo en un hospital en Las Tunas Los sospechosos tienen entre 21 y 25 años y están señalados por el caso ocurrido el 24 de agosto en el Hospital General Docente Ernesto Guevara

Régimen cubano niega privilegios de la familia Castro afirmando que los funcionarios sufren la crisis “como todos” El diplomático Carlos Fernández de Cossío calificó como “totalmente” falsas las acusaciones atribuidas al embajador estadounidense Mike Waltz ante la ONU, en una entrevista durante una visita a Washington