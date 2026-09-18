Estas son las ciudades de EEUU a las que se están mudando la generación Z y los millennials: los destinos que más población ganaron

San Antonio fue el principal destino neto de adultos de la generación Z en Estados Unidos en 2024, según una tabulación de Redfin con microdatos de la American Community Survey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Antonio fue el principal destino neto de adultos de la generación Z en Estados Unidos en 2024, mientras que Houston encabezó las llegadas netas de millennials, según una tabulación de Redfin elaborada con microdatos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. El análisis muestra diferencias en los destinos elegidos por ambos grupos y ubica a Nueva York y Los Ángeles entre las áreas metropolitanas con mayores salidas.

Los archivos utilizados proceden de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense o American Community Survey (ACS), un relevamiento anual de la Oficina del Censo de Estados Unidos. La entidad publicó los microdatos de uso público de 2024 el 4 de diciembre de 2025, con información que permite analizar edad, lugar de residencia y domicilio declarado un año antes de la encuesta.

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La clasificación de ciudades no fue difundida como un ranking oficial por el Gobierno estadounidense. Corresponde a un procesamiento de los archivos de la ACS realizado por Redfin, con datos de 2014, 2019 y 2024 disponibles a través de IPUMS USA, plataforma que preserva, armoniza y documenta microdatos censales y de encuestas de Estados Unidos.

¿Qué ciudades de Estados Unidos atraen a la generación Z?

San Antonio tuvo un saldo migratorio neto de 10.678 integrantes de la generación Z en 2024, según el análisis de Redfin. La cifra representa la diferencia entre las personas que llegaron a esa área metropolitana y aquellas que se trasladaron a otra durante el período evaluado. Para este grupo, la empresa incluyó a los adultos de 19 a 27 años, nacidos entre 1997 y 2012.

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Washington D. C. ocupó el segundo lugar, con una llegada neta de 8.631 adultos de la generación Z. Austin se ubicó tercero, con 8.590; Nashville, cuarto, con 8.093; y Dallas, quinto, con 6.944. De acuerdo con Redfin, tres de las cinco áreas metropolitanas que más población joven adulta incorporaron estaban en Texas.

Las cifras surgen de los archivos PUMS, sigla en inglés de Public Use Microdata Sample. La Oficina del Censo de Estados Unidos explica que esos archivos contienen registros individuales de personas y viviendas, sin tabulación previa y con medidas de confidencialidad para impedir que los encuestados puedan ser identificados.

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El informe consideró como migrante a cada adulto que en 2024 vivía en un área metropolitana distinta de la que había declarado como residencia un año antes. La metodología de Redfin se limitó a los casos en los que los microdatos permitían identificar tanto el área de origen como la de destino.

Houston encabezó las llegadas netas de millennials en 2024, seguida por Dallas, Baltimore, Las Vegas y Atlanta, de acuerdo con el análisis de Redfin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue la ciudad con más llegadas de millennials en Estados Unidos?

Houston registró una entrada neta de 16.365 millennials en 2024, de acuerdo con la tabulación basada en los archivos de la ACS. Dallas quedó en el segundo puesto con 13.072; Baltimore, en el tercero con 11.724; Las Vegas, en el cuarto con 8.860; y Atlanta, en el quinto con 8.753, según Redfin.

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Para este cálculo, Redfin definió como millennials a las personas nacidas entre 1981 y 1996, que tenían entre 28 y 43 años durante 2024. La delimitación generacional es una decisión metodológica de la empresa. La Oficina del Censo de Estados Unidos publica variables de edad y movilidad residencial, pero no establece categorías generacionales en sus resultados oficiales.

Los cinco destinos con mayor ingreso neto de millennials tenían precios medianos de venta de viviendas inferiores a USD 450.000, según el reporte de Redfin. Ese indicador se incorporó como contexto de mercado y no forma parte de los microdatos de movilidad de la ACS.

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Sheharyar Bokhari, economista principal de Redfin, resumió el patrón con la frase: “La generación Z busca oportunidades, mientras que los millennials buscan espacio”. La declaración fue publicada por Redfin junto con los resultados del análisis, que asocia las diferencias con etapas de edad y condiciones de acceso a la vivienda.

¿Qué ciudades pierden más población joven en Estados Unidos?

Nueva York presentó la mayor salida neta de generación Z, con 29.554 personas menos dentro de ese grupo etario. Minneapolis registró una pérdida neta de 17.815; Los Ángeles, de 16.465; Denver, de 13.882; y Detroit, de 11.696, de acuerdo con los cálculos publicados por Redfin.

La misma área metropolitana de Nueva York encabezó las salidas entre millennials, con un saldo negativo de 42.698 residentes. Los Ángeles tuvo una pérdida neta de 31.107, Miami de 21.373, Washington D. C. de 12.364 y San Francisco de 11.819, según la metodología divulgada por Redfin.

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La ACS permite identificar cambios de residencia ocurridos dentro de los 12 meses previos a la encuesta, pero no determina de forma directa el motivo individual de cada mudanza. La documentación de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que los usuarios deben considerar la muestra, la precisión estadística y los márgenes de error al producir estimaciones con PUMS.

Nueva York registró la mayor salida neta de generación Z y también la mayor pérdida neta de millennials entre las áreas metropolitanas analizadas por Redfin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las rutas de mudanza más frecuentes entre jóvenes adultos?

La ruta más utilizada por los adultos de la generación Z fue Los Ángeles-Riverside, California, con 10.261 traslados en 2024. Nueva York-Filadelfia quedó en segundo lugar con 9.284 movimientos, seguida por Los Ángeles-San Diego con 9.237, según Redfin.

Entre los millennials, el mayor flujo también fue desde Los Ángeles hacia Riverside, con 19.983 mudanzas. Washington D. C.-Baltimore registró 11.343 y San José-San Francisco, 11.302. El estudio señala que la mayoría de los principales desplazamientos ocurrió entre áreas metropolitanas cercanas, no entre extremos del país.

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Para realizar esas comparaciones, la firma utilizó las delimitaciones metropolitanas de 2013 establecidas por la Oficina de Administración y Presupuesto, que son las incorporadas en los archivos de la ACS. La metodología de Redfin excluyó estimaciones basadas en menos de 25 registros no ponderados y descartó alzas netas superiores al 4% de la población generacional de una metrópoli, para evitar posibles distorsiones asociadas con universidades o instalaciones militares.

¿Los jóvenes estadounidenses se mudan menos que hace una década?

Cerca del 14% de los adultos de 19 a 24 años dejó su área metropolitana en 2024, frente a alrededor del 15% registrado en 2014, según los cálculos de Redfin con los datos de la ACS. Entre los habitantes de 25 a 34 años, la proporción bajó de aproximadamente 11% en 2014 a 9% diez años después.

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Los archivos de la ACS de 2024 están disponibles en el sitio de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en data.census.gov, mediante descarga directa y a través de una interfaz de programación. La institución publicó también un manual, diccionarios de variables, listas de códigos y documentación sobre diseño muestral y precisión de los datos.

Los resultados permiten seguir la movilidad de adultos entre áreas metropolitanas y contrastar las estimaciones elaboradas por empresas, investigadores o medios de comunicación. Para las personas que analizan un posible traslado, las cifras muestran flujos agregados de 2024 y no predicen cambios futuros en empleo, alquileres, precios de vivienda o disponibilidad de servicios en cada ciudad.