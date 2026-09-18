Panamá

Sin rastro de tres marinos panameños desaparecidos desde el 10 de septiembre

Equipos especializados establecieron cuadrantes y consultaron a otras tripulaciones, pero todavía no obtienen información sobre su paradero.

Unidades de la Aeronaval recorren distintos sectores de la costa de Veraguas para localizar Transporte Yair y a sus tres tripulantes. Tomada de Instagram
Unidades de la Aeronaval recorren distintos sectores de la costa de Veraguas para localizar Transporte Yair y a sus tres tripulantes. Tomada de Instagram
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El Servicio Nacional Aeronaval mantiene activa la búsqueda de la embarcación Transporte Yair y de sus tres tripulantes, desaparecidos en aguas del norte de Veraguas. La nave fue reportada como desaparecida desde la noche del jueves 10 de septiembre, sin que hasta ahora las autoridades hayan informado resultados positivos.

Tras recibir la alerta, el Departamento de Búsqueda y Rescate desplegó un operativo marítimo en distintos puntos de la costa veragüense. Los recorridos se extendieron desde Punta Rincón hasta Santa Catalina e incluyeron las áreas de Río Veraguas y Río Concepción, donde fueron establecidos cuadrantes para ampliar la cobertura.

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Durante las jornadas, las unidades aeronavales también realizaron abordajes a embarcaciones que navegaban cerca del área de búsqueda. El objetivo fue recopilar información sobre posibles avistamientos o movimientos inusuales que permitieran reconstruir la ruta seguida por Transporte Yair, pero ninguna de las verificaciones permitió establecer su ubicación.

Las condiciones meteorológicas han complicado parte del operativo. El domingo 13 de septiembre, las lluvias, los vientos y el estado del mar limitaron los desplazamientos, debido al riesgo que representaban para las unidades. La institución informó que las acciones serían retomadas tan pronto el tiempo permitiera trabajar con seguridad.

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Los operativos incluyeron recorridos entre Punta Rincón y Santa Catalina, además de Río Veraguas y Río Concepción. REUTERS
Los operativos incluyeron recorridos entre Punta Rincón y Santa Catalina, además de Río Veraguas y Río Concepción. REUTERS

En una actualización posterior, la Aeronaval informó que sus medios navales fueron desplegados nuevamente hacia la costa de Veraguas. Las embarcaciones recorrieron los sectores definidos como áreas de interés, mientras se mantenía la coordinación operativa para reforzar el dispositivo y ampliar el radio de búsqueda.

La operación continúa condicionada por la evolución del tiempo y la disponibilidad de los medios de rescate. La institución aseguró que mantendrá activas sus capacidades para localizar a los tres pescadores, aunque no ha divulgado detalles sobre el punto exacto desde el cual partieron, su destino previsto ni las posibles causas de la desaparición.

Mientras avanzaba este operativo, el personal aeronaval atendió otra emergencia marítima. Una embarcación civil quedó a la deriva por desperfectos mecánicos, aproximadamente a seis millas náuticas al sureste de isla Boná, una zona del Pacífico panameño ubicada frente a las costas de la provincia de Panamá.

La alerta fue recibida mediante la línea 108 y movilizó al Departamento de Búsqueda y Rescate. Unidades a bordo de la patrullera P-204 llegaron hasta la embarcación afectada y trasladaron de manera segura hacia puerto a sus cuatro tripulantes, quienes fueron reportados en buenas condiciones de salud.

En una operación independiente, la patrullera P-204 rescató a cuatro personas que quedaron a la deriva cerca de isla Boná. Tomada de Instagram
En una operación independiente, la patrullera P-204 rescató a cuatro personas que quedaron a la deriva cerca de isla Boná. Tomada de Instagram

El auxilio permitió evitar que la nave continuara desplazándose sin control por las corrientes. Aunque ambos casos ocurrieron en el Pacífico, la asistencia cerca de isla Boná fue una operación independiente de la búsqueda desarrollada en Veraguas, donde la prioridad sigue siendo encontrar Transporte Yair y a sus ocupantes.

Nuevo aviso por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió un aviso de prevención debido a condiciones favorables para lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país y sus áreas marítimas. El periodo de vigilancia comenzó el viernes 18 de septiembre y se mantendrá hasta el domingo 20.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, los eventos podrían presentar mayor intensidad y cobertura durante el sábado y el domingo. Los sistemas atmosféricos también podrían fortalecerse con el paso de la onda tropical número 47, aumentando el riesgo en zonas vulnerables y sectores marítimos.

El mal tiempo ha limitado algunas jornadas, mientras un nuevo aviso preventivo anticipa lluvias y tormentas eléctricas hasta el 20 de septiembre. EFE/Archivo
El mal tiempo ha limitado algunas jornadas, mientras un nuevo aviso preventivo anticipa lluvias y tormentas eléctricas hasta el 20 de septiembre. EFE/Archivo

Sinaproc recomendó evitar playas, ríos y espacios abiertos durante las tormentas, además de no cruzar calles, quebradas o vados afectados por inundaciones. También pidió a los navegantes mantenerse atentos a los informes oficiales, pues el mal tiempo puede reducir la visibilidad y alterar rápidamente las condiciones del mar.

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