Tim Cook sigue siendo importante en Apple tras dejar el puesto de CEO: cenará con los presidentes de EE. UU. y China

Tim Cook estará presente en la cena que ofrecerá la Casa Blanca ante la visita del Presidente de China. REUTERS/Jonathan Ernst

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Tim Cook dejó de ser CEO de Apple el 1 de septiembre, pero su salida de la dirección ejecutiva no significa que haya abandonado la compañía. Ahora, como presidente ejecutivo del consejo de administración, mantiene responsabilidades relacionadas con Apple, entre ellas la relación con gobiernos y responsables políticos.

Una de las primeras muestras de este nuevo papel será su participación en una cena de Estado en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, prevista para el 24 de septiembre.

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Cook asistirá al encuentro junto a otros representantes destacados de la industria tecnológica, entre ellos Sam Altman, CEO de OpenAI, y Jensen Huang, CEO de Nvidia. La reunión tendrá lugar durante la visita de Xi a Washington y se produce en un momento marcado por las relaciones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China.

Tim Cook estará junto a otros importantes ejecutivos tecnológicos. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

La presencia de Cook resulta especialmente relevante para Apple porque China continúa siendo un mercado importante para la compañía y también ocupa un lugar central en su cadena de producción. Al mismo tiempo, Estados Unidos es su principal país de origen y uno de sus mercados fundamentales.

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Cook cambia de puesto, pero continúa dentro de Apple

El 1 de septiembre, John Ternus asumió como CEO de Apple en sustitución de Cook. Ternus pasó a dirigir las operaciones y las decisiones relacionadas con los productos y el desarrollo tecnológico de la compañía, mientras Cook asumió el cargo de presidente ejecutivo del consejo.

La transición no implica que Cook haya pasado a una posición meramente simbólica. Entre las funciones asociadas a su nuevo papel está precisamente la relación con responsables políticos de diferentes países. Esa experiencia puede resultar útil para Apple en asuntos relacionados con regulación, comercio, fabricación y políticas tecnológicas.

La cena de la Casa Blanca llega apenas unas semanas después del cambio de dirección y ofrece una primera muestra pública de esa responsabilidad. Cook seguirá representando a Apple en determinados encuentros en los que las relaciones institucionales pueden tener un peso importante.

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No es la primera vez que Tim Cook participa en una reunión política, ya estuvo cuando Donald Trump visitó China. REUTERS/Jonathan Ernst

Una relación especialmente importante con China

La relación de Apple con China hace que este encuentro tenga una relevancia particular para la compañía. El país asiático es un mercado importante para sus productos y durante años ha tenido un papel destacado en la fabricación y el suministro de componentes utilizados por Apple.

Las decisiones de los gobiernos estadounidense y chino en materia de comercio, aranceles, fabricación de tecnología y semiconductores pueden afectar directamente a la compañía. Por ello, mantener canales de comunicación con las autoridades de ambos países forma parte de una cuestión empresarial más amplia.

El mercado chino sigue siendo importante para Apple, tanto el de consumidores como el de suministros. Han Guan/Pool via REUTERS

Cook ya tiene experiencia en este tipo de encuentros. En 2015 participó en una cena de Estado en la Casa Blanca durante la visita de Xi Jinping a Estados Unidos. También estuvo presente en la cena organizada por Xi en China durante la visita de Trump a ese país este año.

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Una función que puede liberar a John Ternus

El nuevo reparto de responsabilidades también permite que Ternus concentre buena parte de su trabajo en las áreas relacionadas con los productos y la tecnología de Apple.

El nuevo CEO llega al puesto después de años al frente del área de ingeniería de hardware de la compañía y tendrá que abordar cuestiones como el desarrollo de nuevos dispositivos y la estrategia de Apple en inteligencia artificial.

La actual función de Tim Cook libera de algunas responsabilidades a John Ternus, actual CEO de Apple. REUTERS/David Swanson

Mientras tanto, la experiencia acumulada por Cook durante sus años como CEO puede seguir siendo utilizada en las relaciones institucionales. Su conocimiento de los mercados internacionales y su contacto previo con dirigentes políticos le permiten asumir una función que requiere experiencia y continuidad.

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La cena del 24 de septiembre no supone, por sí sola, un cambio en la estrategia de Apple ni confirma qué asuntos serán tratados durante el encuentro. Sin embargo, sí muestra que Cook continúa teniendo un papel activo dentro de la compañía y que su nuevo cargo mantiene una dimensión externa importante.