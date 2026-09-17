Guatemala

Diputada de oposición en Guatemala, Sonia Gutiérrez, presenta una Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar en respuesta a la sequía

La propuesta plantea un aporte de $65.56 al mes por hasta tres meses para familias en pobreza y pobreza extrema, con el fin de compensar el alza de la canasta básica

Infografía con el mapa de Guatemala, ilustraciones de familias, alimentos, un surtidor de combustible y cajas de texto explicativas.
Una infografía de Infobae esquematiza la propuesta de un bono de 500 quetzales mensuales para familias vulnerables en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq en el Congreso de Guatemala, presentó la iniciativa denominada Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar, que propone entregar 500 quetzales mensuales durante tres meses a hogares en pobreza y pobreza extrema para amortiguar el encarecimiento de la canasta básica.

El beneficio alcanzaría a cerca de un millón de familias y tendría un costo estimado de 1.500 millones de quetzales durante todo el período. La legisladora indicó que el desembolso mensual rondaría los 500 millones de quetzales.

PUBLICIDAD

La propuesta surge mientras el aumento de los precios de los combustibles eleva los costos del transporte, la producción y la distribución de alimentos y otros productos esenciales. Gutiérrez sostuvo que las medidas aprobadas para contener los combustibles pueden mitigar parte de la presión, pero no revierten de inmediato el incremento que ya afrontan los hogares.

Un afiche con texto sobre un bono de emergencia muestra a una familia sentada en suelo árido junto a una mano que sostiene dinero y un saco.
Una iniciativa en el Congreso de Guatemala propone otorgar 500 quetzales mensuales durante tres meses a familias vulnerables afectadas por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un apoyo de 500 quetzales para hogares vulnerables

La iniciativa plantea un aporte directo de 500 quetzales por familia cada mes, con una vigencia máxima de tres meses. El objetivo es que los hogares con menores ingresos puedan cubrir necesidades básicas durante la emergencia económica.

“Esto obedece a que el incremento de los precios del combustible afecta directamente a la economía de las familias guatemaltecas”, afirmó la diputada. Según explicó, el impacto se concentra en quienes viven en pobreza, pobreza extrema o enfrentan una mayor vulnerabilidad económica.

PUBLICIDAD

El mecanismo previsto quedaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que utilizaría los registros sociales de hogares y los sistemas de focalización ya existentes. La iniciativa no contempla crear una estructura administrativa nueva, pues busca que el apoyo llegue de forma inmediata a las familias identificadas por las instituciones.

La legisladora señaló que el ministerio ya cuenta con información que puede ser contrastada con datos del Instituto Nacional de Estadística para determinar dónde se encuentran los hogares más pobres. El beneficio no estaría distribuido por departamentos, sino de acuerdo con la situación socioeconómica de cada familia registrada.

El pago podría realizarse mediante transferencias o depósitos, con un mecanismo similar al aplicado durante la pandemia de COVID-19, cuando los beneficiarios retiraban el dinero en cajeros automáticos. La definición operativa quedaría en manos de la cartera de Desarrollo Social.

Gutiérrez comparó la situación actual con la emergencia que llevó a crear ayudas económicas durante la crisis sanitaria. “Esta es una emergencia también que estamos enfrentando a nivel internacional y, por lo tanto, amerita también medidas de carácter urgente”, sostuvo.

Recursos disponibles y controles sobre el bono

El financiamiento del programa podría provenir de readecuaciones, modificaciones o ampliaciones presupuestarias, con prioridad en recursos ya disponibles. La iniciativa identifica como posibles fuentes los saldos de caja, las economías presupuestarias que puedan reorientarse sin afectar servicios públicos esenciales y los bonos del Tesoro.

La diputada afirmó que los cierres de caja de 2024, 2025 y 2026 registraron montos cercanos a 12 mil millones de quetzales. A su juicio, esos recursos muestran que el Estado dispone de margen para financiar una ayuda temporal dirigida a hogares vulnerables.

También cuestionó la ejecución presupuestaria del Ejecutivo y afirmó que el Congreso ha facilitado recursos al Gobierno, aunque su utilización no ha sido eficiente en relación con el período transcurrido. La propuesta establece que el programa deberá contar con mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público.

La normativa incluiría una prohibición expresa para condicionar el bono a afiliaciones políticas o actividades partidarias. Gutiérrez advirtió que algunos apoyos sociales han sido utilizados como “un botín político” y planteó que el control institucional debe garantizar que cada aporte llegue a las familias en pobreza y pobreza extrema.

El plazo de tres meses responde al cálculo presupuestario planteado en la iniciativa. La diputada dijo que la bancada está dispuesta a considerar un período mayor si otra propuesta logra respaldo suficiente entre los bloques legislativos.

La iniciativa se suma a otras medidas que continúan en discusión en el Congreso para responder al aumento del costo de vida. Gutiérrez pidió el apoyo de las bancadas para aprobar un mecanismo de asistencia directa que, según su estimación, costaría menos que los subsidios y esquemas de estabilización de precios aprobados recientemente.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloBono temporal de emergencia familiar en GuatemalaFenómeno de El Niñosequía en Guatemalasequía en Centroamérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala autoriza 365 cuentas de depósitos monetarios para las elecciones de 2027

La resolución aprobada en el Acuerdo 267-2026 ordena abrir depósitos en el Banco de Desarrollo Rural, con aval del Banco de Guatemala, para financiar el trabajo de juntas locales y del voto exterior

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala autoriza 365 cuentas de depósitos monetarios para las elecciones de 2027

Guatemala: Agentes de la PNC capturan a dos hombres por trasladar a seis migrantes en El Progreso

El operativo en el caserío Ciénaga Grande, de San Antonio La Paz, se inició tras una orden de alto a un vehículo sospechoso, derivó en persecución y dejó a los extranjeros bajo resguardo estatal

Guatemala: Agentes de la PNC capturan a dos hombres por trasladar a seis migrantes en El Progreso

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a tres sospechosos de secuestro exprés en la costa sur del país

Un operativo nocturno en la antigua ruta hacia Escuintla interceptó una camioneta en el km 53,5 y rescató a un hombre de 50 años, mientras los ocupantes fingían ser personal de investigación

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a tres sospechosos de secuestro exprés en la costa sur del país

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre

La respuesta oficial ante la canícula prolongada entregará alimentos que cubrirán cerca del 73% de los requerimientos calóricos mensuales de hogares de cinco personas, mientras coordina la distribución con autoridades locales y el Ministerio de Agricultura

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre

Bloqueadores en cárceles de Guatemala: una prueba “satisfactoria”, un salto de Q10 millones a Q110 millones y la compra sin ruta definida

El piloto en Zacapa funcionó durante 30 días, pero el plan se frenó al cambiar la modalidad y crecer la cifra. En el Congreso, los funcionarios admitieron que aún no hay calendario ni encargados claros

Bloqueadores en cárceles de Guatemala: una prueba “satisfactoria”, un salto de Q10 millones a Q110 millones y la compra sin ruta definida

TECNO

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

La IA ahora toman decisiones y deja de lado solo la redacción de correos en las empresas

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

Tim Cook sigue siendo importante en Apple tras dejar el puesto de CEO: cenará con los presidentes de EE. UU. y China

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

A los 69 años, Melanie Griffith presume su figura en traje de baño desde un exclusivo resort

MUNDO

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo

La primera ministra de Japón reorganizó su gabinete en medio de las exigencias de Estados Unidos

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial