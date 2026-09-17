Teleshow

Alfredo Casero y Alacrán vuelven con un nuevo capítulo de Cha Cha Cha: los detalles exclusivos

Después de la inesperada suspensión de la temporada teatral de Mar del Plata en el verano pasado, Alacrán habló con Teleshow y contó los pormenores de este nuevo proyecto con el creador del ciclo

Alfredo Casero y Alacrán Samsó sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su regreso a las tablas con Cha Cha Cha 3.0 (Instagram)
Guardar

Pocos programas consiguieron instalar personajes, frases y escenas que siguieran vigentes mucho tiempo después de su emisión. Cha Cha Cha fue uno de ellos: el ciclo creado por Alfredo Casero se convirtió en una referencia del humor argentino y todavía permanece en la memoria de quienes lo disfrutaron. Después de la suspensión de los shows previstos para el verano, Casero prepara su regreso a los escenarios junto a Rodolfo Alacrán Samsó. En una entrevista exclusiva con Teleshow, el humorista anticipó detalles del proyecto y confirmó cuándo volverán a presentarse juntos.

La noticia comenzó a circular en las redes sociales, donde ambos artistas publicaron un breve clip para anunciar el regreso. La aparición conjunta volvió a despertar el interés de quienes siguieron el ciclo durante sus distintas etapas y conservan en la memoria los personajes, las frases y las situaciones que formaron parte de aquel universo humorístico. Consultado por Teleshow sobre cómo surgió la propuesta, Samsó contó: “Me llamó Alfredo. Nos juntamos a tomar té de arroz en el Barrio Chino y por supuesto me encantó. Me encanta actuar con Alfredo. Es una experiencia que tengo la suerte de vivir y ojalá que se repita”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre si el espectáculo tendrá un formato similar al que habían preparado para la temporada anterior y que quedó suspendido en la ciudad balnearia de Mar del Plata, Samsó respondió: “Todavía lo está armando Alfredo”. De ese modo, el artista dejó en claro que el contenido de la nueva entrega aún no está completamente definido, aunque sí confirmó que volverá a compartir escenario con Casero después del episodio que había interrumpido sus presentaciones durante el verano.

Casero y Alacrán Samsó volverán a compartir escenario con Cha Cha Cha 3.0: cuándo y dónde será
Alfredo Casero y Rodolfo Samsó en uno de sus encuentros en Peñíscola, provincia de Castellón, España (Gentileza de Mariana Brancato/ Prensa de Alacrán Samsó)
Casero y Alacrán Samsó volverán a compartir escenario con Cha Cha Cha 3.0: cuándo y dónde será
Luego de la suspensión de la temporada de verano, Casero y Samsó volvieron a unirse para llevar Cha Cha Cha 3.0 a las tablas

En ese sentido, la nueva propuesta llevará el nombre de Alfredo Casero y Alacrán y se presentará como Cha Cha Cha 3.0, con el subtítulo Innovando para atrás. De acuerdo con la información del evento, el espectáculo partirá de una mirada sobre la relación entre la vida cotidiana, el avance tecnológico y la permanencia de ciertas formas analógicas de resolver los problemas. “Mientras que muchos países se volvieron digitales, eficientes, calibrados al milímetro, nosotros seguimos siendo analógicos, capitanes del error humano, gente capaz de resolver con alambre, con una charla, con un gesto”, se plantea en la presentación del show.

PUBLICIDAD

Por el momento, la dupla tiene previstas dos funciones. La primera será el 31 de octubre en el teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield. Luego, Casero y Samsó se presentarán el 6 de noviembre en el teatro Astengo, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Las fechas marcarán el regreso de ambos artistas a las tablas con una propuesta vinculada al universo de Cha Cha Cha y a los personajes que construyeron durante décadas de trabajo compartido.

La propuesta sostiene que esa condición no debe ser entendida como un defecto, sino como un punto de partida para explorar una potencia cómica y vital. Desde esa perspectiva surge Cha Cha Cha 3.0, un espectáculo que no busca correr hacia el futuro, sino regresar “al cuerpo, a la voz, al objeto que hace ruido, al tipo que llega tarde, a la cosa que falla y sin embargo funciona”. En ese universo aparece el Doctor Vaporeso, presentado como una figura central y como una especie de santo patrono de un mundo en el que las máquinas todavía tienen palancas, válvulas, tornillos y explicaciones innecesarias.

Casero y Alacrán Samsó volverán a compartir escenario con Cha Cha Cha 3.0: cuándo y dónde será
En esta ocasión, Casero y Samsó jugarán con el humor el próximo 31 de octubre en Buenos Aires y el 6 de noviembre en Rosario
Casero y Alacrán Samsó volverán a compartir escenario con Cha Cha Cha 3.0: cuándo y dónde será
La dupla de capocómicos en uno de sus tantos encuentros

El concepto de la obra también se distancia de una mirada idealizada sobre el pasado. “No es nostalgia. No queremos volver atrás porque antes todo era mejor. No, no. Queremos recuperar eso que el progreso va dejando afuera: el accidente, la duda, la demora, el disparate, la presencia humana”, plantea el texto que acompaña la información del evento.

Lejos del episodio que les impidió trabajar juntos durante la temporada de verano, Alacrán recordó con cariño la historia que lo une a Casero.“Nosotros empezamos en el ‘89, ¡éramos tan jóvenes! Y ahora somos dos señores mayores. Pasamos muchas cosas juntos. Vimos nacer a nuestros hijos y nietos, y no sigo porque me emociono”, confió el artista a este medio.

Casero y Alacrán Samsó volverán a compartir escenario con Cha Cha Cha 3.0: cuándo y dónde será
Una vez más, la dupla se prepara para compartir escenario y deleitar a sus fanáticos (Gentileza de Mariana Brancato/ Prensa de Alacrán Samsó)

Cabe recordar que en enero pasado, en medio de la suspensión de los shows y de la incertidumbre sobre el destino de Cha Cha Cha en ese entonces, Alacrán decidió mirar hacia adelante y redefinir su participación sobre los escenarios. El humorista eligió continuar con su propio recorrido por la Costa Atlántica junto a Alfredo Silva, con quien comenzó una serie de espectáculos en diferentes localidades. En ese momento, consultado por Teleshow sobre el proyecto con Casero, había sido claro respecto de la situación y de su lugar en la definición de los próximos pasos: “Lejos estoy de ser quien lo decide. Pero hasta donde sé no parece que sigue. Yo ya estoy haciendo funciones en otra compañía”.

Ahora, después de aquella pausa y de las presentaciones que realizó junto a Silva, Samsó volverá a encontrarse con Casero para darle forma a una nueva entrega del universo que ambos comparten desde la pantalla chica. La primera cita será el 31 de octubre en el teatro Gran Rivadavia y la segunda, el 6 de noviembre en el teatro Astengo de Rosario. El contenido todavía se encuentra en proceso de armado, pero el regreso ya tiene nombre, fechas y una idea central: volver al error, al disparate y a la presencia humana para reírse, una vez más, de aquello que forma parte de la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Alfredo CaseroAlacrán SamsóCha Cha Chateatro Gran Rivadaviateatro AstengoHumor argentinoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se filtró la tarjeta que la cantante y el futbolista enviaron a sus más de 300 invitados y cada elemento del diseño tiene un significado preciso sobre el tono que tendrá la celebración del 19 de diciembre

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

La jurado no pudo contener la emoción luego de ver a una concursante versionar a Marta Sánchez en su recordado dúo con Andrea Bocelli

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

La conductora aseguró que atravesó momentos de angustia con el capocómico, incluso durante el embarazo, y le respondió a la vedette que tuvo una relación con él

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

La influencer se refirió a las versiones de un supuesto acuerdo que tendría con el futbolista de Boca Juniors para perdonarle sus engaños

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

Hernán Drago recreó una foto de hace 20 años con sus hijos y sorprendió con el resultado

A través de las redes sociales, el exmodelo viajó a Estados Unidos junto a Luka y Lola y publicó una comparación que permitió observar el paso del tiempo

Hernán Drago recreó una foto de hace 20 años con sus hijos y sorprendió con el resultado

AMÉRICA

Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña

Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña

La primera casa de cambio privada de Cuba ya opera en Santa Clara

Sin su esposo, preso político, y sin ayuda: el dolor de una madre cubana que cuida sola a su hijo con autismo severo

El Salvador: La Asamblea Legislativa elimina la obligación del delegado de protección de datos para las empresas

Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

MALDITOS NERDS

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

‘The Keepsake Sea’ llevará a ‘Disney Dreamlight Valley’ bajo el mar en noviembre

Capcom cambiará la personalización de ‘Monster Hunter Wilds’ tras las críticas

‘Grand Theft Auto VI’ tendrá un álbum oficial con 34 canciones originales

Apex Legends anunció su nueva colaboración con Street Fighter 6

El estudio de Hyper Light Drifter sufre despidos masivos y peligra su continuidad

DEPORTES

Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

“Intento desesperado”: los detalles detrás del interés de un grande de la Premier League por Mauro Icardi

Video: el especial saludo de Lionel Messi a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Fernanda Russo reclamó más apoyo para el deporte tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Es un medallero mentiroso”