Alfredo Casero y Alacrán vuelven con un nuevo capítulo de Cha Cha Cha: los detalles exclusivos

Alfredo Casero y Alacrán Samsó sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su regreso a las tablas con Cha Cha Cha 3.0 (Instagram)

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Pocos programas consiguieron instalar personajes, frases y escenas que siguieran vigentes mucho tiempo después de su emisión. Cha Cha Cha fue uno de ellos: el ciclo creado por Alfredo Casero se convirtió en una referencia del humor argentino y todavía permanece en la memoria de quienes lo disfrutaron. Después de la suspensión de los shows previstos para el verano, Casero prepara su regreso a los escenarios junto a Rodolfo Alacrán Samsó. En una entrevista exclusiva con Teleshow, el humorista anticipó detalles del proyecto y confirmó cuándo volverán a presentarse juntos.

La noticia comenzó a circular en las redes sociales, donde ambos artistas publicaron un breve clip para anunciar el regreso. La aparición conjunta volvió a despertar el interés de quienes siguieron el ciclo durante sus distintas etapas y conservan en la memoria los personajes, las frases y las situaciones que formaron parte de aquel universo humorístico. Consultado por Teleshow sobre cómo surgió la propuesta, Samsó contó: “Me llamó Alfredo. Nos juntamos a tomar té de arroz en el Barrio Chino y por supuesto me encantó. Me encanta actuar con Alfredo. Es una experiencia que tengo la suerte de vivir y ojalá que se repita”.

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Ante la pregunta sobre si el espectáculo tendrá un formato similar al que habían preparado para la temporada anterior y que quedó suspendido en la ciudad balnearia de Mar del Plata, Samsó respondió: “Todavía lo está armando Alfredo”. De ese modo, el artista dejó en claro que el contenido de la nueva entrega aún no está completamente definido, aunque sí confirmó que volverá a compartir escenario con Casero después del episodio que había interrumpido sus presentaciones durante el verano.

Alfredo Casero y Rodolfo Samsó en uno de sus encuentros en Peñíscola, provincia de Castellón, España (Gentileza de Mariana Brancato/ Prensa de Alacrán Samsó)

Luego de la suspensión de la temporada de verano, Casero y Samsó volvieron a unirse para llevar Cha Cha Cha 3.0 a las tablas

En ese sentido, la nueva propuesta llevará el nombre de Alfredo Casero y Alacrán y se presentará como Cha Cha Cha 3.0, con el subtítulo Innovando para atrás. De acuerdo con la información del evento, el espectáculo partirá de una mirada sobre la relación entre la vida cotidiana, el avance tecnológico y la permanencia de ciertas formas analógicas de resolver los problemas. “Mientras que muchos países se volvieron digitales, eficientes, calibrados al milímetro, nosotros seguimos siendo analógicos, capitanes del error humano, gente capaz de resolver con alambre, con una charla, con un gesto”, se plantea en la presentación del show.

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Por el momento, la dupla tiene previstas dos funciones. La primera será el 31 de octubre en el teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Vélez Sarsfield. Luego, Casero y Samsó se presentarán el 6 de noviembre en el teatro Astengo, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Las fechas marcarán el regreso de ambos artistas a las tablas con una propuesta vinculada al universo de Cha Cha Cha y a los personajes que construyeron durante décadas de trabajo compartido.

La propuesta sostiene que esa condición no debe ser entendida como un defecto, sino como un punto de partida para explorar una potencia cómica y vital. Desde esa perspectiva surge Cha Cha Cha 3.0, un espectáculo que no busca correr hacia el futuro, sino regresar “al cuerpo, a la voz, al objeto que hace ruido, al tipo que llega tarde, a la cosa que falla y sin embargo funciona”. En ese universo aparece el Doctor Vaporeso, presentado como una figura central y como una especie de santo patrono de un mundo en el que las máquinas todavía tienen palancas, válvulas, tornillos y explicaciones innecesarias.

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En esta ocasión, Casero y Samsó jugarán con el humor el próximo 31 de octubre en Buenos Aires y el 6 de noviembre en Rosario

La dupla de capocómicos en uno de sus tantos encuentros

El concepto de la obra también se distancia de una mirada idealizada sobre el pasado. “No es nostalgia. No queremos volver atrás porque antes todo era mejor. No, no. Queremos recuperar eso que el progreso va dejando afuera: el accidente, la duda, la demora, el disparate, la presencia humana”, plantea el texto que acompaña la información del evento.

Lejos del episodio que les impidió trabajar juntos durante la temporada de verano, Alacrán recordó con cariño la historia que lo une a Casero.“Nosotros empezamos en el ‘89, ¡éramos tan jóvenes! Y ahora somos dos señores mayores. Pasamos muchas cosas juntos. Vimos nacer a nuestros hijos y nietos, y no sigo porque me emociono”, confió el artista a este medio.

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Una vez más, la dupla se prepara para compartir escenario y deleitar a sus fanáticos (Gentileza de Mariana Brancato/ Prensa de Alacrán Samsó)

Cabe recordar que en enero pasado, en medio de la suspensión de los shows y de la incertidumbre sobre el destino de Cha Cha Cha en ese entonces, Alacrán decidió mirar hacia adelante y redefinir su participación sobre los escenarios. El humorista eligió continuar con su propio recorrido por la Costa Atlántica junto a Alfredo Silva, con quien comenzó una serie de espectáculos en diferentes localidades. En ese momento, consultado por Teleshow sobre el proyecto con Casero, había sido claro respecto de la situación y de su lugar en la definición de los próximos pasos: “Lejos estoy de ser quien lo decide. Pero hasta donde sé no parece que sigue. Yo ya estoy haciendo funciones en otra compañía”.

Ahora, después de aquella pausa y de las presentaciones que realizó junto a Silva, Samsó volverá a encontrarse con Casero para darle forma a una nueva entrega del universo que ambos comparten desde la pantalla chica. La primera cita será el 31 de octubre en el teatro Gran Rivadavia y la segunda, el 6 de noviembre en el teatro Astengo de Rosario. El contenido todavía se encuentra en proceso de armado, pero el regreso ya tiene nombre, fechas y una idea central: volver al error, al disparate y a la presencia humana para reírse, una vez más, de aquello que forma parte de la vida cotidiana.

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