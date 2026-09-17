GPT-6 Astra supera a otras IA en Minecraft, pero colapsa cuando pierde sus objetos

GPT-6 Astra superó el progreso de varias IA en un mundo de Minecraft. (OpenAI-Microsoft)

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GPT-6 Astra logró avanzar más lejos en Minecraft que cualquier otro sistema de inteligencia artificial probado hasta ahora, pero una muerte inesperada provocó un cambio radical en su comportamiento.

Durante una prueba de rendimiento de 141 horas organizada por la firma Vals AI, el modelo perdió sus recursos más importantes tras una explosión y, en lugar de recuperar su progreso, pasó varias horas dedicándose casi exclusivamente a cultivar patatas.

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El experimento permitió observar las capacidades de Astra para interactuar directamente con un ordenador y desenvolverse dentro del videojuego como lo haría un jugador. El modelo consiguió superar distintas etapas de Minecraft, reunir materiales y desarrollar sistemas que requieren planificación y varias acciones consecutivas.

Vals AI probó el último modelo de OpenAI en Minecraft. (X)

Sin embargo, después de que un Creeper destruyera un cofre con buena parte de sus objetos y eliminara su punto de reaparición, el modelo dejó de avanzar hacia el objetivo principal. Su comportamiento posterior llamó la atención por parecer una reacción de frustración ante la pérdida de todo lo conseguido.

Astra consiguió avanzar en una de las partes más difíciles

Durante la prueba, Astra utilizó su capacidad para controlar la interfaz del ordenador y ejecutar acciones dentro del juego. Entre sus principales avances estuvo la construcción de una granja semiautomática de blazes en el Nether, una dimensión especialmente peligrosa de Minecraft.

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El sistema consiguió recolectar varas de fuego, un recurso necesario para avanzar en la preparación de algunos objetos importantes del juego. También llegó a cazar endermen en un bosque distorsionado para conseguir perlas de Ender.

La combinación de estos recursos representa un progreso considerable dentro de una partida porque requiere desplazarse por diferentes zonas, enfrentarse a enemigos y administrar los objetos obtenidos.

Astra logró avanzar y hasta automatizar algunos procesos en Minecraft. (Foto: Minecraft)

El experimento buscaba precisamente medir hasta dónde podía llegar un modelo de inteligencia artificial cuando tiene acceso directo a la interfaz de un ordenador y debe completar una tarea prolongada, en lugar de limitarse a responder preguntas mediante texto.

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Un Creeper acabó con horas de progreso

El momento decisivo ocurrió cuando Astra había guardado sus recursos más valiosos en un cofre. Un Creeper se acercó al personaje y explotó, destruyendo el cofre y todo el botín que contenía.

La explosión también destruyó la cama utilizada como punto de reaparición. Al perder ese elemento, Astra quedó sin el lugar que había establecido para regresar después de morir.

La combinación de ambas pérdidas tuvo un efecto importante en el desarrollo de la partida. En lugar de reconstruir rápidamente sus herramientas y continuar con la misión, el modelo comenzó a dedicar buena parte de las horas siguientes a cultivar patatas.

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Un Creeper acabó con horas de progreso de Astra. (Minecraft Experience: Villager Rescue)

El comportamiento fue interpretado durante la transmisión como una especie de bloqueo después del fracaso. Astra no abandonó el juego, pero tampoco retomó inmediatamente el camino que lo había llevado hasta las etapas más avanzadas de la prueba.

La IA mostró comportamientos inesperados

Los registros de texto generados durante el experimento también mostraron que Astra comenzó a cometer errores relacionados con lo que veía en el entorno. En un momento llegó a confundir unas plantas de caña de azúcar con un Creeper, para después corregirse y señalar que se trataba de caña de azúcar.

El modelo también se criticó por haber perdido tiempo persiguiendo cerdos durante la noche, mientras la partida exigía concentrarse en otros objetivos.

Tras perder sus cosas, Astra empezó a mostrar comportamientos extraños en Minecraft. (Minecraft)

Estos comportamientos no demuestran que Astra experimente emociones humanas como frustración, tristeza o paranoia. Lo que muestran es que un sistema de inteligencia artificial puede producir respuestas y estrategias que se parecen a determinadas reacciones humanas cuando se enfrenta a un fracaso dentro de una tarea prolongada.

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La prueba de Vals AI ofrece así una perspectiva diferente sobre el avance de los agentes capaces de utilizar ordenadores. Astra pudo planificar acciones complejas, gestionar recursos y progresar durante decenas de horas, pero también mostró limitaciones cuando una situación inesperada destruyó buena parte de su trabajo.