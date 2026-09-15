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Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry

Cinco pasos se deben seguir para adaptar imágenes de los villanos de la película de Netflix al estilo cómico de las caricaturas

A la izquierda, cinco personajes animados con ropa colorida. A la derecha, el gato Tom sonríe con el ratón Jerry sobre su cabeza
Los personajes son muy populares entre el público infantil y juvenil. (Fotocomposición Infobae)
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Recrear a Los Saja Boys, los antagonistas de Las Guerreras K-pop, dentro de una escena de caricatura inspirada en el humor de Tom y Jerry requiere combinar referencias visuales sin copiar personajes ni diseños protegidos.

La creación puede realizarse en Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google que permite generar imágenes a partir de indicaciones escritas y sumar archivos de referencia.

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El método requiere cinco pasos: seleccionar las imágenes, cargarlas al chat, elaborar el prompt, descargar el resultado y difundirlo con una aclaración sobre su carácter no oficial.

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)
Los Saja Boys son los villanos de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

Cómo elegir las referencias visuales para la creación de la IA

El primer paso consiste en descargar imágenes de Los Saja Boys y de Tom y Jerry en alta calidad y que no tengan marcas de agua que afecten el trabajo de la IA.

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Es clave que las imágenes integren carreras rápidas, expresiones de sorpresa, movimientos físicos exagerados, objetos que vuelan y accidentes domésticos permiten recuperar el ritmo de una persecución sin nombrar ni copiar a los personajes de una franquicia.

Qué plataforma es útil para generar imágenes con IA

Una vez elegidos los archivos, se pueden incorporar al chat de Gemini desde la opción de adjuntar imágenes. Las referencias sirven para orientar el resultado en aspectos como la iluminación, el ambiente, la paleta de colores, la posición de los protagonistas y el tipo de trazo.

Gemini es una app segura y compatible con diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)
Gemini es una app segura y compatible con diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)

La herramienta puede tomar esos elementos como una guía visual, aunque la descripción escrita define buena parte de la composición final. No se debe cargar únicamente material oficial de una película o una serie para solicitar una copia exacta.

Resulta más útil sumar referencias distintas y explicar qué se busca de cada una. Por ejemplo, una ilustración de un escenario musical puede aportar las luces y la distribución espacial, mientras que otra imagen puede ayudar a definir los gestos y el tono de humor.

Cómo redactar el prompt para la generación de imágenes de la IA

El prompt debe explicar quiénes aparecen, qué sucede, dónde se desarrolla la acción y con qué recursos gráficos. Una primera versión puede ser: “Ilustración animada original de cuatro integrantes de una banda ficticia de pop coreano en un escenario retrofuturista. Un gato gris caricaturesco persigue a un ratón pequeño entre micrófonos, parlantes, cables y teclados”.

Tom y Jerry manipulan cables en un escenario junto a artistas de animación, mientras un cañón lanza humo y se lee la palabra ERROR
Esta es una representación de Los Saja Boys en el universo de Tom y Jerry. (Foto: Gemini)

Luego se pueden añadir precisiones sobre el vestuario y la estética: “Los músicos llevan chaquetas escénicas oscuras, accesorios futuristas y expresiones de sorpresa. Trazos de animación tradicional, formas redondeadas, humor físico, objetos que vuelan, perspectiva inclinada y composición dinámica”.

De qué forma descargar la imagen y revisar detalles u errores

La primera generación permite detectar qué ajustes necesita la escena. Si los integrantes de la banda aparecen muy realistas, se puede pedir una segunda versión con “rasgos caricaturescos”, “proporciones simplificadas”, “líneas marcadas” y “expresiones faciales amplias”.

Si el gato y el ratón recuerdan mucho a figuras conocidas, corresponde cambiar el color del pelaje, las orejas, los ojos, el tamaño y los accesorios.

Se debe aclarar en redes sociales que la foto fue hecha con IA (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration)
Se debe aclarar en redes sociales que la foto fue hecha con IA (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

Cómo publicar la ilustración hecha con IA en redes sociales

La difusión requiere una aclaración que identifique el origen de la pieza. Una leyenda posible es: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial e inspirada en recursos de animación y pop coreano”.

La frase evita que el público interprete que se trata de una imagen publicada o aprobada por las empresas vinculadas con las obras de referencia.

Asimismo, conviene evitar textos que presenten el contenido como una escena real de Las Guerreras K-pop o de Tom y Jerry. La publicación debe describirse como una creación original elaborada con inteligencia artificial.

El uso de plataformas legítimas, junto con la revisión de los archivos antes de subirlos, reduce riesgos vinculados con aplicaciones no verificadas, fallas de seguridad o contenidos ajenos a la propuesta inicial.

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