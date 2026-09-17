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La China Suárez aprovechó los primeros calores y se lució en bikini a pleno sol: “Estoy buenísima”

Desde “La Casa de los Sueños” que comparte con Mauro Icardi, la actriz compartió postales de su tiempo al aire libre y envió un mensaje a sus haters

La China Suárez en bikini
La China Suárez al sol del anticipo de la primavera
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María Eugenia “China” Suárez aprovechó los primeros calores del anticipo de la primavera para mostrarse en bikini negra desde la Casa de los Sueños, la propiedad ubicada en el barrio privado de Nordelta donde convive con Mauro Icardi y sus hijos. Las imágenes, que combinaron una selfie frente a un espejo de marco dorado y una postal al sol en reposera, formaron parte de una seguidilla de publicaciones que ese domingo 13 de septiembre terminó con un collage musical que encendió las redes: como fondo eligió una canción de bodas.

La China posó en bikini frente al lago antes de publicar las fotos con Icardi

La secuencia arrancó con una selfie: Suárez se fotografió ante un espejo ovalado de marco dorado con una bikini triangular negra, piercing en el ombligo y el cabello lacio suelto. Detrás de ella, las puertas del cuarto abiertas hacia el exterior dejaban ver el lago y las palmeras que caracterizan la propiedad de Nordelta. La segunda imagen completó el cuadro: recostada en una reposera de rayas blancas y negras, con el mismo conjunto y el pelo suelto al viento, la actriz recibió el sol de mediados de septiembre con los ojos entrecerrados.

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Pero luego, al ver los comentarios que generó, la actriz encendió una bomba con un mensaje dirigido a quienes la odian: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”. Y agregó: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. Por supuesto, el posteo recibió un rápido “like” de Mauro Icardi.

El mensaje de la China Suárez
El mensaje de la China Suáre para sus haters: "Estoy buenísima"

Entre esas fotos y el contenido más comentado del día, la actriz intercaló una imagen con una jarra de limonada casera bajo el texto “Homemadeeeeee”, una postal del ritmo cotidiano que lleva en la propiedad. La semana previa había dado otra muestra de ese mismo tono cuando subió a TikTok un video desde un carrito de golf en las calles del barrio privado, con su hijo Amancio a su lado y “Carita Feliz”, de Myke Towers, de fondo. El pie de publicación fue escueto: “Piscis un viernes cualquiera”, con la leyenda “Mood 24/7” sobreimpresa en pantalla.

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La China Suárez en bikini
La China Suárez lució una bikini negra en La Casa de los Sueños

Un video en carrito de golf generó una catarata de comentarios, entre burlas y mensajes de apoyo

El clip acumuló cientos de respuestas en pocas horas. Varios usuarios vincularon la letra de la canción elegida con el presente personal de la actriz, en particular el fragmento “A veces no quiero saber de nadie. A veces no quiero que de mí sepan”. Entre los comentarios negativos se repitieron frases como “Siempre perdida ella” y referencias irónicas a la leyenda del video: “Mood 24/7 = al pedo”. Otros apuntaron a su vínculo sentimental con frases directas, mientras que un sector destacó su físico con mensajes de signo opuesto.

Un anillo y una canción de bodas dispararon los rumores de casamiento con Icardi

La publicación que mayor repercusión generó llegó ese mismo domingo. La actriz subió una foto en blanco y negro abrazada a Icardi por detrás, con un beso en la mejilla y la mano apoyada sobre el pecho del futbolista. El anillo visible en su mano, que ya había alimentado especulaciones de compromiso en ocasiones anteriores, volvió a concentrar la atención. Luego armó un collage con distintas variantes de esa misma imagen y eligió como fondo musical “Ordinary”, de Alex Warren, en su versión específica para ceremonias de bodas, un dato que los seguidores detectaron y viralizaron con rapidez. La postal también incluyó a Agui Bragarnik, amiga de la pareja e integrante de la familia de Christian Bragarnik, uno de los propietarios del club español Elche, que semanas atrás había sido mencionado como posible destino de Icardi. El futbolista no republicó ninguna de las imágenes en su propio perfil.

La actriz se mostró distendida junto a su hijo menor (Video: Instagram)

El divorcio con Wanda Nara sigue abierto mientras Icardi aguarda ofertas de Europa

El estado civil del delantero agrega un elemento de peso a cualquier lectura sobre los rumores de boda. Icardi permanece formalmente casado con Wanda Nara, mientras el proceso de divorcio avanza en la Justicia de Italia. En julio de 2026, el tribunal rechazó los pedidos de manutención presentados por la mediática, aunque todavía restan definiciones sobre la división de bienes y las obligaciones parentales de ambos.

Una mujer con blusa blanca y un hombre con gorra verde y chaleco marrón junta sus rostros en un campo con cielo despejado
China Suárez y Mauro Icardi se abrazan al aire libre en un establecimiento de campo durante su estadía en Argentina.

En el plano deportivo, el ciclo DDM de América TV informó que el delantero contaría con ofertas de clubes de Grecia e Italia. El periodista Martín Candalaft aportó un matiz sobre esas propuestas: “Los dos equipos de Grecia que lo quieren son de medio pelo para abajo, están muy por debajo del Galatasaray”, comparó, en referencia al último club en el que jugó el ex delantero del PSG. Icardi se encuentra libre desde que no renovó su contrato con el conjunto turco y aguarda una definición sobre su futuro profesional.

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