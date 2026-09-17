El Salvador

Empresa Privada propone que la reforma de la jornada laboral sea opcional y sectorial en El Salvador

La gremial empresarial entregó nueve criterios a la comisión técnica y planteó que los nuevos esquemas se adapten a la operación, el tamaño de la empresa y la naturaleza de cada actividad económica

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
ANEP presentó nueve criterios para modernizar la jornada laboral en El Salvador y entregó su propuesta a la comisión técnica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó nueve criterios para modernizar la jornada laboral en El Salvador. José Luis Saca, presidente de ANEP, afirmó que los planteamientos fueron elaborados con consenso dentro del sector empleador y entregados formalmente a la comisión técnica que analiza una eventual reforma.

El primer punto plantea que las nuevas modalidades sean opcionales, no obligatorias. ANEP sostiene que no debe existir una única fórmula para todas las empresas, sino alternativas que se habiliten mediante acuerdos y que tomen en cuenta las realidades operativas de cada actividad económica.

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La gremial también rechaza una aplicación universal de horarios especiales. Su planteamiento señala que hay sectores con dinámicas distintas, como empresas que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, o compañías que ya requieren jornadas extendidas por la naturaleza de los servicios que prestan.

José Luis Saca Jiménez, presidente de la ANEP, informa sobre una reunión con el gobierno y el sector laboral donde se expusieron nueve puntos de coincidencia para la modernización de la jornada de trabajo en el país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Saca explicó que una industria dedicada a producir bienes no opera bajo las mismas condiciones que una empresa de servicios. También puso como ejemplo a los restaurantes, donde el teletrabajo no resulta viable porque la atención a los clientes requiere presencia física en el establecimiento.

Otro de los criterios propone que la aplicación sea optativa incluso dentro de una misma empresa. El modelo podría ajustarse por áreas, según los procesos productivos, el tipo de servicio, las características de cada puesto y las necesidades de operación de cada compañía.

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ANEP pidió preservar los derechos y el bienestar laboral. La propuesta plantea respetar las formas tradicionales de pago y asegurar el acceso a las prestaciones existentes, aun cuando se redistribuyan las horas de trabajo o se apliquen horarios distintos a los actuales.

La propuesta de ANEP plantea que las nuevas jornadas laborales en El Salvador sean opcionales y se adapten a cada sector económico. (Foto: Ministerio de Trabajo)
La propuesta de ANEP plantea que las nuevas jornadas laborales en El Salvador sean opcionales y se adapten a cada sector económico. (Foto: Ministerio de Trabajo)

La organización empresarial también propuso un esquema que distribuya de forma equilibrada los días de trabajo y descanso. Saca señaló que algunas labores podrían requerir más reposo, mientras otras admitirían jornadas más extensas dentro de un marco regulatorio que defina las condiciones de aplicación.

La propuesta busca redistribuir los tiempos de trabajo históricos y tradicionales sin incumplir las horas semanales. Para ello, plantea que los horarios puedan adaptarse a la operación, el tamaño de la empresa, la demanda, el sector económico y la naturaleza de las funciones que realiza cada trabajador.

ANEP incluyó entre sus puntos la necesidad de equilibrar cualquier cambio con la prosperidad, la competitividad y la generación de empleos. La gremial considera que la modernización debe permitir oportunidades de empleo de alto valor agregado y, a la vez, sostener las operaciones de las empresas.

ANEP rechazó una aplicación universal de horarios especiales y señaló que hay empresas que operan 24 horas y servicios con jornadas extendidas. (Imagen: ANEP)
ANEP rechazó una aplicación universal de horarios especiales y señaló que hay empresas que operan 24 horas y servicios con jornadas extendidas. (Imagen: ANEP)

El noveno elemento plantea armonizar la normativa laboral relacionada con una eventual reforma. ANEP pidió reglas claras, estables y aplicables, además de una revisión del ordenamiento jurídico salvadoreño para incorporar las disposiciones que resulten del proceso.

Rolando Castro y las jornadas que analiza la comisión técnica

Rolando Castro, ministro de Trabajo, afirmó que entre las propuestas con mayor respaldo figura una jornada de 11 horas durante cuatro días. También mencionó una alternativa de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes, con una distribución de 44 horas semanales.

“Están todas las modalidades y todas las opciones en la mesa”, dijo Castro en la conferencia de prensa. El funcionario aclaró que la comisión técnica continúa recibiendo insumos y que todavía no existe un acuerdo final sobre el modelo que será presentado.

Rolando Castro, Ministro de Trabajo

El ministro coincidió con ANEP en que no puede aplicarse una misma jornada a todos los rubros. Expresó que cada sector tiene condiciones propias y que el esquema debe ajustarse a la realidad de cada parte del tejido productivo, en lugar de imponerse de forma general.

Castro añadió que el acuerdo entre empleador y trabajador deberá ser parte de la discusión. Mencionó el caso de personas con enfermedades o dificultades que podrían requerir condiciones particulares antes de aceptar un horario extendido.

Los derechos laborales y las horas extra

El titular de Trabajo aseguró que la reforma no reducirá los derechos adquiridos de los trabajadores. “Ningún derecho que hoy se contempla para la clase trabajadora se va a perder”, respondió al ser consultado sobre las horas extra ante una posible extensión de la jornada diaria.

Rolando Castro dijo que entre las opciones analizadas figuran una jornada de 11 horas durante cuatro días y otra de 44 horas semanales. (Foto: Ministerio de Trabajo)
Rolando Castro dijo que entre las opciones analizadas figuran una jornada de 11 horas durante cuatro días y otra de 44 horas semanales. (Foto: Ministerio de Trabajo)

Castro sostuvo que las garantías de los empleadores tampoco están en discusión. Según explicó, los derechos ya existentes para ambas partes constituyen el punto de partida de la mesa técnica y no formarían parte de un recorte dentro de la propuesta.

El ministro valoró que ANEP haya incluido la protección de las garantías laborales entre sus principales planteamientos. Dijo que el sector empleador mostró interés en impulsar cambios para su crecimiento, pero también en mantener los derechos de la clase trabajadora.

Tráfico, teletrabajo y horarios escalonados

Castro indicó que los empresarios pidieron que la propuesta sea integral y no se limite a las horas de trabajo. Entre los temas planteados está el escalonamiento de las entradas y salidas, con el objetivo de analizar el impacto del tráfico en los traslados diarios de los trabajadores.

El funcionario afirmó que una persona puede cumplir ocho horas en su puesto y destinar varias más a viajar entre su casa y el lugar de trabajo. También mencionó el caso de quienes deben volver de pie en autobús después de terminar su jornada y enfrentar largas demoras en el tránsito.

La comisión técnica analiza la segmentación de grupos ocupacionales para evaluar horarios diferenciados. El teletrabajo también aparece entre las alternativas para las actividades que puedan realizarse de forma virtual, aunque Saca insistió en que esa modalidad no puede aplicarse a todos los sectores.

El presidente de ANEP sostuvo que por el momento no se tiene contemplado el porcentaje de trabajadores que podrían ingresar a nuevas jornadas. Señaló que la respuesta dependerá de cada actividad y del tipo de trabajo, porque algunas funciones requieren más descanso y otras podrían admitir una jornada distinta.

El proceso en el Consejo Superior del Trabajo

Castro informó que el Gobierno ya presentó sus insumos ante la comisión técnica y que ANEP formalizó su propuesta durante la reunión con el sector empleador. El sector laboral se reunirá mañana para presentar su posición ante esa instancia.

Según el ministro, la comisión también ha escuchado a la academia, la Iglesia, organismos internacionales y otros sectores vinculados con el mundo del trabajo. La mesa técnica recibirá esos aportes, pero no será la encargada de adoptar el acuerdo definitivo.

La decisión corresponderá al Consejo Superior del Trabajo, donde participan representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores. Una vez concluida esa etapa, el documento será enviado al presidente de la República.

Castro explicó que el mandatario podrá respaldar, modificar o cambiar por completo la propuesta. Si se requieren reformas al Código de Trabajo, a la legislación laboral secundaria o a la Constitución, el Ejecutivo deberá enviar la iniciativa a la Asamblea Legislativa.

El ministro afirmó que buscan concluir el proceso en un plazo corto para evitar que el debate se mezcle con la campaña electoral. “No va a haber madrugones, no va a haber nada de sorpresa”, sostuvo.

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