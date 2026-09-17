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El crudo relato de un piloto que fue salvado de la muerte por su compañero en plena carrera: “Sigo despertando con pesadillas”

Ollie Millroy continúa internado. Sufrió la fractura de seis costillas (una de ellas le perforó un pulmón), una mano y una clavícula. “Sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre... arriesgó su propia vida para sacarme”, le agradeció a Loek Hartog, quien lo extrajo de su auto incendiado en Shanghái

El piloto Ollie Millroy participó en una entrevista desde la cama de un hospital
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El piloto británico Ollie Millroy afirmó que no conserva recuerdos del accidente que sufrió durante una carrera del campeonato China GT, en el Circuito Internacional de Shanghái, y atribuyó su supervivencia a la intervención del neerlandés Loek Hartog, quien lo extrajo de su Ferrari incendiado. “Sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre... arriesgó su propia vida para sacarme”, había dicho a través de una publicación en sus redes sociales.

En una reciente entrevista con The Pit Talk Podcast, Millroy repasó las lesiones que sufrió, el período de amnesia que abarca el momento del impacto y los primeros instantes de su internación, además de las consecuencias que el hecho tuvo para su equipo, AAI Motorsports.

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Durante su participación en el programa, conducido por el expiloto de Fórmula 1 Robert Doornbos y Chris McHardy, Millroy corrigió el primer parte sobre su estado de salud. Al principio se había informado que tenía cinco costillas fracturadas, pero los estudios posteriores establecieron que fueron seis.

“Sufrí seis costillas rotas, una mano rota y una clavícula rota. Fui operado. Me fracturé la vértebra C6 del cuello. Pero lo que me mantiene aquí ahora (en el hospital) es que tuve una perforación completa del pulmón. Una de las dos costillas del lado derecho me atravesó el pulmón. Entonces me llevaron de urgencia para que me pusieran un tubo en el pulmón para intentar sacar el líquido y empezar a recuperar la fuerza”, indicó a poco más de una semana de aquel episodio.

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Un hombre en una cama de hospital conectado a varios monitores de control médico levanta el pulgar de su mano izquierda
El piloto de Optimum Motorsport, Ollie Millroy, permanece en la cama de un centro médico conectado a monitores de control.

Millroy también relató que no recuerda la colisión. Su memoria, explicó, se interrumpió unos 30 segundos antes del impacto y se reanudó cerca de una hora después de su ingreso al hospital. Todo lo que sabe sobre el accidente, señaló, proviene de los videos que vio de forma repetida. “Para ser honesto, no recuerdo nada en absoluto. No recuerdo absolutamente nada desde 30 segundos antes hasta una hora después, que fue cuando me trasladaron del hospital local a este hospital donde estoy ahora en Shanghái. Así que durante ese período de una hora, no tengo ningún recuerdo. Es realmente extraño ver el accidente en la pantalla. Sigo despertándome con pesadillas en las que mi cerebro intenta reconstruir todo con un montón de información que no tiene”.

El accidente ocurrió en los minutos finales de la Carrera 1 del China GT. Según la reconstrucción expuesta, la secuencia comenzó en la recta previa a la curva 14, cuando Neil Verhagen, del equipo 610Racing, disputaba una posición con David Chen, de Harmony Racing.

Verhagen tomó el rebufo de Chen, pero su vehículo se desplazó hacia la derecha y pasó sobre el césped húmedo por la lluvia de la mañana. El piloto perdió el control, tocó la parte trasera del auto de Chen y ambos se dirigieron hacia la horquilla sin posibilidad de frenar. En ese sector impactaron de manera lateral contra la Ferrari de Millroy, que se incendió de inmediato.

La situación dentro del vehículo exigió una reacción inmediata. Millroy permanecía inconsciente en la cabina mientras el fuego se propagaba. Hartog, piloto de Phantom Global Racing, detuvo su Porsche a un costado de la pista y se dirigió hacia la Ferrari.

En el video que se volvió viral se pudo ver desde la cámara onboard cómo el neerlandés intentó primero acceder por la puerta del conductor, aunque el calor le impidió ingresar. Luego rodeó el automóvil, retiró la puerta del acompañante y tomó un extintor que llevaba un comisario que llegó después al lugar. Tras contener parcialmente las llamas en el habitáculo, Hartog desabrochó los cinturones de seguridad de Millroy, lo sujetó por debajo de las axilas y lo arrastró hasta el asfalto. La cámara registró que la maniobra de rescate tomó 49 segundos.

“La caja negra que registra los datos del accidente en el coche ha sido confiscada por la FIA. Así que aún no sabemos la fuerza G, pero obviamente para perforar el pulmón, las costillas y todo el cuello, debió ser enorme”, consideró el piloto durante la entrevista.

Un hombre vendado con un cabestrillo camina por un pasillo asistido por dos enfermeras que llevan un tanque de oxígeno y un suero
El piloto Ollie Millroy sufrió múltiples fracturas en el cuerpo y una perforación del pulmón

Posteriormente, habló sobre su colega, quien acudió rápidamente a su rescate: “Si alguien me hubiera alcanzado 30 segundos después, tal vez aún habría sobrevivido, pero entonces podría haber quedado cubierto de quemaduras con las que pasaría meses en el hospital y que cambiarían mi vida para siempre. Ni siquiera tengo una sola quemadura y el coche está completamente destruido. Pero su reacción tan rápida y todas las decisiones que tomó para sacarme del coche realmente me salvaron la vida”.

Sobre Hartog, Millroy reveló: “Estuvo aquí en el hospital los primeros días después del accidente, y luego tuvo que volar a Europa porque corrió en Nürburgring el fin de semana. De hecho va a volver aquí para una prueba esta semana, así que estará aquí en el hospital mañana. Así que será genial ponernos al día y tener una buena charla juntos. Es, es difícil, ¿verdad? ¿Cómo le pagas a alguien por salvarte la vida? Espero no tener que devolverle ese favor nunca más. Estoy seguro de que habrá muchas ceremonias de premios y cenas donde se le reconocerá por su valentía y todo lo que hizo, que es increíble".

El británico dijo que tendrá presente todos los días el riesgo que Hartog asumió al ingresar a un auto en llamas para liberarlo y sacarlo de la cabina. El accidente también derivó en una decisión de AAI Motorsports, que anunció su retiro inmediato e indefinido del campeonato China GT. El equipo atribuyó la medida a las fallas de seguridad que observó en la atención de la emergencia.

Un piloto salvó del medio del fuego a otro tras sufrir un brutal accidente

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