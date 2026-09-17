En Panamá la violencia recrudece en la provincia atlántica de Colón

Policías trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colón acumula seis homicidios en lo que va de septiembre, registro mensual que se sumó a los 10 asesinatos reportados durante agosto en la provincia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de generales desconocidas en un herbazal ubicado en el sector conocido como la bajada de Altos de Los Portales, en San Judas, provincia de Colón. Tenía varios balazos.

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Según informes preliminares, el hallazgo se produjo bajo una constante lluvia en la zona. Al parecer se trata de un taxista a quien le despojaron el auto con que se ganaba la vida.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, su lugar de residencia y las causas de la muerte, sobre las cuales aún no hay un reporte oficial.

Horas antes, un lava auto se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en un escenario de horror y muerte. Un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba en el mencionado local, ubicado en el corregimiento de Cristóbal.

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Sicarios fuertemente armados irrumpieron en un local y sin contemplaciones descargaron ráfagas de disparos contra la víctima. (Foto: El Comercio)

Según los primeros informes, sicarios fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento y sin contemplaciones descargaron ráfagas de disparos contra la víctima, dejándola tendida sin vida ante la mirada atónita de los presentes. El estruendo de las detonaciones interrumpió la rutina del lugar y desató el caos entre los residentes.

Además, las autoridades indagan la muerte de una persona encontrada cerca de Merca Panamá, cuya identidad tampoco había sido confirmada.

La sucesión de casos en un lapso reducido elevó la preocupación entre los residentes de la provincia, donde varios corregimientos concentran una parte de los homicidios registrados durante los últimos meses.

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Los sectores de Cristóbal, Cativá y Barrio Norte aparecen señalados en los informes sobre violencia letal como puntos con una alta incidencia de ataques armados.

La violencia homicida en Colón mantuvo niveles elevados en 2025 y lo que va de 2026, según las cifras oficiales.

Esta semana las autoridades desarrollaron la Operación Rigor, dirigida contra integrantes de una pandilla que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.

El Ministerio Público informó que Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, 10 más que los contabilizados en 2024. El aumento anual representó una variación de 1,72%.

En ese período, Colón registró 121 víctimas y quedó como la segunda provincia con más asesinatos del país, por detrás de Panamá.

Los informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ubicaron la tasa de homicidios de Colón entre 39 y 42 casos por cada 100 mil habitantes durante ese año.

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El organismo clasificó ese nivel como una tasa alta, vinculada a una situación de violencia alarmante. La tasa nacional fue de 14,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerada moderada dentro de la escala utilizada por el sistema.

Entre enero y abril de 2026, Panamá registró 193 homicidios y 32 de esos casos ocurrieron en Colón. Esa proporción representó 16,6% del total nacional durante los primeros cuatro meses del año.

Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del primer semestre señalaron que la provincia acumulaba 52 homicidios dentro de un total nacional de 300.

Esta semana la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Rigor, dirigida contra integrantes de la pandilla autodenominada Los RG4L o G4, que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.

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Tras labores de inteligencia el operativo se concentró en los sectores de San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos, donde se logró la aprehensión de siete personas, quienes estarían presuntamente vinculadas a esta estructura delictiva. Además de otra persona que mantenía oficio por distinto delito.

De acuerdo con las investigaciones, esta pandilla se le relaciona con la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, drogas, posesión ilícita de armas de fuego y otro