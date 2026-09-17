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Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

El servicio de la empresa de Jensen Huang incorpora el título gratuito de captura de criaturas y habilita su exploración desde Steam Deck, Firefox y otros dispositivos compatibles

Ilustración con el título Aniimo, una mujer de cabello rosa y criaturas fantásticas en un campo, junto al logotipo de GeForce NOW
Aniimo llega esta semana a GeForce NOW y permite recorrer Idyll sin descargar 45 GB de instalación. (Foto: Nvidia)
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El videojuego Aniimo llegó esta semana a GeForce NOW, el servicio de juegos en la nube de Nvidia, junto con otros once títulos y permite recorrer Idyll desde dispositivos compatibles sin descargar sus 45 GB de instalación.

Entre otras novedades, el servicio de juegos en la nube de la empresa dirigida por Jensen Huang, suma Active Matter y Outer Wilds, mientras 007 First Light recibe mejoras gráficas con trazado de trayectorias de luz.

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De qué trata Aniimo, disponible en el servicio de juegos en la nube de Nvidia

La incorporación de Aniimo amplía el catálogo con un juego de rol de mundo abierto gratuito centrado en capturar criaturas. Los jugadores pueden usar Aniipods para convertir a los Aniimo en compañeros y adoptar sus formas, con habilidades destinadas a resolver acertijos, combatir y superar distintos desafíos.

Un personaje femenino vestido de blanco posa junto a tres criaturas fantásticas y los logotipos de Aniimo y Nvidia GeForce RTX
El juego de rol Aniimo amplía el catálogo de GeForce NOW con capturas de criaturas, uso de Aniipods y habilidades para acertijos y combate. (Foto: Nvidia)

El continente de Idyll se puede recorrer por aire, bajo el agua o excavando sus zonas subterráneas. La aventura incluye una casa rodante personal, donde es posible construir un hogar interactivo junto a las criaturas capturadas.

La transmisión está disponible desde Steam Deck, el navegador Firefox, que ahora es compatible con el servicio, y otros dispositivos habilitados. Esa opción evita la espera de descarga y la necesidad de liberar 45 GB de espacio en el almacenamiento local.

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Cuáles mejoras incorpora 007 First Light

007 First Light incorpora path tracing, una técnica de iluminación que reproduce con mayor precisión el recorrido de la luz para mejorar sombras, reflejos e iluminación de los escenarios.

Un hombre dentro de un marco hexagonal apunta con una pistola junto al texto 007 First Light y el logotipo de Nvidia GeForce NOW
007 First Light incorpora path tracing en GeForce NOW para mejorar sombras, reflejos e iluminación en la historia de origen de James Bond. (Foto: Nvidia)

El juego sigue a James Bond durante su etapa como joven recluta del programa de entrenamiento del MI6, en una historia de origen reinventada del agente británico.

La propuesta combina mecánicas de sigilo de IO Interactive con misiones en distintos lugares del mundo, conducción de vehículos y la persecución de un agente renegado. El título, reconocido por la crítica y con ventas millonarias, añade estas mejoras visuales a sus niveles y secuencias de acción.

Los miembros Ultimate podrán transmitirlo con un rendimiento equivalente al de una GeForce RTX 5080, resoluciones de hasta 5K y alto rango dinámico. Las tecnologías DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Frame Generation y Ray Reconstruction buscan elevar la tasa de fotogramas, la nitidez y la reconstrucción de la imagen.

La Edición Deluxe de 007 First Light tendrá descuentos en Steam entre el 15 y el 29 de septiembre, y en Epic Games Store del 3 al 18 de septiembre.

Vista en primera persona de un personaje apuntando una pistola en un campo, con un contador de 263 fotogramas por segundo en la pantalla
Active Matter llega a GeForce NOW con un multiverso fracturado, un bucle temporal y partidas centradas en botín, recursos y extracción antes del colapso. (Foto: Nvidia)

De qué trata Active Matter y Outer Wilds, disponibles en la nube de Nvidia

Active Matter, de Gaijin Network, sitúa al jugador en un multiverso fracturado y lo convierte en un agente atrapado en un bucle temporal. El objetivo consiste en participar en incursiones para obtener botín o combatir contra otros jugadores, mientras enfrenta anomalías que alteran las leyes de la física.

Las partidas exigen reunir materia activa, conseguir recursos y abandonar la zona antes de que desaparezca. Los usuarios Ultimate tendrán acceso a rendimiento de clase GeForce RTX 5080, baja latencia, tasas elevadas de fotogramas y funciones gráficas avanzadas en los dispositivos compatibles.

Por su parte, Outer Wilds se incorpora al catálogo. Como integrante de Outer Wilds Ventures, el jugador debe investigar un sistema solar cambiante atrapado en un ciclo temporal infinito, seguir señales misteriosas, interpretar escrituras alienígenas y encontrar ubicaciones ocultas antes de que cambie el ambiente.

Logotipo de Outer Wilds junto a un dibujo de un personaje sentado ante una fogata en un planeta con árboles y una nave espacial
Outer Wilds se suma al catálogo de GeForce NOW con la exploración de un sistema solar en ciclo temporal infinito y una lista de estrenos que también incluye Stray, Mixtape y Neon White. (Foto: Nvidia)

Entre los riesgos hay una ciudad subterránea cubierta por arena y un planeta que se derrumba. La exploración depende de aprovechar cada ciclo para descubrir respuestas antes de que el sistema solar reinicie su secuencia.

Qué otros juegos llegan al catálogo de Nvidia

La lista completa de estrenos incluye Active Matter, disponible desde el 15 de septiembre en Steam y Gaijin; Aniimo, desde el 15 de septiembre en Steam; RuneScape: Dragonwilds, desde el 15 de septiembre en Xbox y disponible en Game Pass; y Train Sim World 7, que llega a Steam el mismo día.

Asimismo, se suman The Guild 1 Remake: Europa 1410, desde el 17 de septiembre en Steam; The Blood of Dawnwalker en GOG.com; Mixtape, Neon White, Outer Wilds, Stray y What Remains of Edith Finch, todos a través de Steam.

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