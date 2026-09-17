Las declaraciones sobre una figura de Red Bull que generan cada vez más preguntas sobre su futuro

Laurent Mekies habló sobre la evolución de Isack Hadjar respecto a su lesión (REUTERS/Benoit Tessier)

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A casi un mes de la lesión de Isack Hadjar, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, puso en duda el regreso a la grilla. Según informó Sky Sports, la escudería sigue de cerca el estado físico del piloto para determinar si podrá volver en Bakú sin que su condición afecte la recuperación a largo plazo.

Desde el escenario de la lesión en adelante, Hadjar no estuvo presente en las tres últimas carreras, por lo que el equipo sigue de cerca su seguimiento para confirmar si el piloto podría llegar al próximo escenario de la Fórmula 1 que será el Gran Premio de Azerbaiyán.

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En ese marco, el responsable del equipo señaló que el francés atraviesa un proceso acorde con lo esperado. “No hay nada malo en la recuperación de Isack. Creo que hemos aprendido que es un tiempo fundamentalmente normal para el tipo de lesiones que él sufre”, dijo el director de Red Bull a Sky Sports. “Así pues, continuaremos con el mismo enfoque y con lo que tenemos hasta ahora”, aseguró y además agregó: “Evaluaremos la situación dentro de una semana”.

En cuanto a los plazos con el piloto francés explicó: “Tenemos una semana completa, un poco más de una semana completa, para evaluar las situaciones, para ver cómo se siente y luego para ponerlo en el simulador, para exponerlo a las limitaciones de la vida real”. “Y si se siente casi al 100 por ciento, seguiremos adelante. Si siente que la recuperación no está completa, mantendremos nuestro enfoque de priorizar su recuperación”, detalló Mekies que aguarda por la evolución de Hadjar.

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El director de Red Bull aseguró que esperan la recuperación óptima de Isack Hadjar (REUTERS/Jakub Porzycki)

La postura de Red Bull se apoya en la necesidad de proteger el futuro deportivo del corredor. Mekies remarcó que el equipo no tomará una decisión solo por la cercanía de la próxima fecha, ya que el objetivo es que Hadjar vuelva cuando esté en condiciones de afrontar las demandas físicas de la Fórmula 1.

“Lo que no queremos es que, al propiciar un regreso anticipado, se vea comprometida su capacidad a largo plazo para recuperarse por completo”. De esta manera, aún no está asegurado su regreso para la próxima cita de la competencia. A mediados de agosto, la ausencia del joven francés generó preguntas en el paddock de la Máxima, sobre todo por las circunstancias de la lesión. La cadena BBC indicó que el corredor sufrió una fractura en la muñeca a pocos días del inicio de la actividad en el circuito neerlandés de Zandvoort.

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Según indicó la BBC, “Hadjar se fracturó la muñeca mientras boxeaba”. La resolución, que se dio a 48 horas del comienzo de la actividad en el circuito de Zandvoort, activó un efecto en cadena en toda la estructura de la organización.

Antes de que la Fórmula 1 realizara el anuncio oficial, el periodista Erik Van Haren, de De Telegraaf, informó que Hadjar se había lesionado durante una sesión física en el gimnasio. La publicación vinculó el hecho con la preparación del piloto para la reanudación de la temporada, aunque no aportó detalles sobre la causa de la molestia.

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Red Bull confirmó mediante un comunicado que la lesión ocurrió durante el receso de verano y que impediría al francés participar del Gran Premio. La escudería no hizo referencia al episodio que provocó el problema físico, un aspecto que luego fue mencionado por el medio británico.

Durante el tiempo ausente del piloto francés, Liam Lawson ocupó su lugar (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Durante la recuperación de Hadjar, Liam Lawson ascendió desde Racing Bulls, el equipo filial, para ocupar su lugar. El neozelandés regresó así al asiento de Red Bull, que había utilizado brevemente durante dos carreras al comienzo de la temporada pasada. Mientras el piloto de 24 años asumió esa responsabilidad, Yuki Tsunoda pasó a correr para Racing Bulls. El sustituto del francés consiguió sumar puntos en Zandvoort y en Madring, donde finalizó en la sexta posición.

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“Creo que ha seguido creciendo como piloto”, añadió Mekies, que trabajó con Lawson en ambos equipos de Red Bull. “Es muy tranquilo en el coche; está muy concentrado”. “Sin duda lo está haciendo... No sé si se esfuerza o no (por hacerlo), pero sin duda ha logrado mantener las cosas simples en la forma en que trabaja con el equipo y en la forma en que aborda su propio rendimiento y el rendimiento del coche”, describió el director.

“Así que se centra en lo esencial; intenta hacer bien lo básico, y le está funcionando. Claro que, con más tiempo al volante, se puede alcanzar otro nivel de sofisticación, quizás”, valoró del neozelandés. “Pero creo que eso, por supuesto, es muy, muy fuerte”, completó Mekies sobre Lawson.

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El Gran Premio de Azerbaiyán será la próxima cita de la Fórmula 1 y se disputará durante el fin de semana del 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. La carrera principal tendrá lugar el sábado a las 08:00, luego de un cronograma tradicional con tres prácticas libres y una clasificación.