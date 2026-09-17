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Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Se filtró la tarjeta que la cantante y el futbolista enviaron a sus más de 300 invitados y cada elemento del diseño tiene un significado preciso sobre el tono que tendrá la celebración del 19 de diciembre

Tini Stoessel sorprendió con un guiño a Rodrigo De Paul en su show en El Salvador: el video
El cartel que la artista mostró ante las cámaras y dejó en claro su amor hacia su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una tarjeta con fondo crema, una flor azul pintada en acuarela y un texto en minúsculas que dice “los esperamos con mucho amor”: la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se filtró este jueves y dejó al descubierto el tono íntimo y el simbolismo cuidado con el que la pareja piensa su casamiento del 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El responsable de difundirla fue el periodista Gustavo Méndez, durante el programa La mañana con Moria, de eltrece.

La peonía no es una flor al azar: tiene siglos de simbolismo detrás

La flor elegida para el centro de la tarjeta es una peonía, una de las más cargadas de significado en la historia del arte floral. En la cultura oriental, donde tiene presencia desde la dinastía Yuan, se la conoce como “rey de las flores” y su nombre en chino —花王 (huawang)— la asocia a la riqueza, el honor y la prosperidad. En Occidente, su simbolismo gira en torno al amor profundo, la felicidad y los buenos deseos para el inicio de una nueva etapa.

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Que Stoessel haya elegido precisamente esta flor para la invitación de su casamiento no parece casual. La cantante construyó buena parte de su estética más reciente en torno al azul —color que aparece en campañas, vestuario y portadas de su etapa más madura— y la peonía en ese tono concentra una capa extra de sentido: el azul se asocia a la serenidad, la confianza, la fidelidad y la profundidad emocional. En una invitación romántica, esa paleta sugiere un amor tranquilo y duradero, sin estridencias.

Tarjeta de papel con ilustración de hojas azules, los nombres Tini y Rodri, la fecha 19 de diciembre y la ubicación El Dok Haras
Una tarjeta de invitación de Tini y Rodri anuncia un evento para el 19 de diciembre a las 21:00 horas en el recinto El Dok Haras.

La técnica de acuarela le da a la tarjeta un carácter personal

La forma en que está pintada la flor también comunica algo. La acuarela, a diferencia de una ilustración botánica precisa, transmite delicadeza y cercanía: es una técnica que se asocia a lo hecho a mano, a lo emocional, a lo que no busca la perfección técnica sino la expresión genuina. En ese sentido, la invitación no parece el producto de una agencia de eventos sino de una decisión estética personal.

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La composición refuerza esa lectura. La peonía central aparece con mucha textura y definición, mientras que las flores del fondo son difusas, casi flotantes. La mirada va inevitablemente al centro: la pareja, el vínculo, lo que está floreciendo. Lo que la rodea —más suave, más etéreo— puede leerse como el entorno afectivo, las personas queridas, los recuerdos compartidos.

Retrato de Tini con abrigo celeste de pelo sintético, peinado alto y su firma escrita en la parte inferior
La cantante Tini viste un abrigo afelpado de color celeste sobre un fondo oscuro.

La firma y el texto completan el mensaje emocional de la tarjeta

Dos detalles tipográficos terminan de definir el tono. El texto “los esperamos con mucho amor” está escrito en minúsculas, lo que le quita solemnidad y le suma calidez. No es un anuncio formal: es casi una invitación susurrada. Y al pie, en lugar de los nombres completos o algún recurso gráfico institucional, aparecen las firmas manuscritas: “Tini & Rodri”. El mismo apodo con el que se los conoce en el ambiente cercano, no en la prensa.

Todo el conjunto —flor, color, técnica, texto, firma— apunta en la misma dirección: una celebración íntima, elegante y profundamente afectiva, lejos del despliegue que podría esperarse de dos figuras de ese nivel de exposición.

Fotografía instantánea de la cantante Tini colocada sobre un tejido de pelo sintético azul claro
Una fotografía instantánea con el retrato de la cantante Tini reposa sobre una superficie de piel sintética de color azul claro.

Stoessel anunció el casamiento en agosto con un video desde París

La boda no fue una sorpresa total. El 11 de agosto, Stoessel publicó un video en sus redes sociales en el que documentó su viaje a París para la primera prueba de su vestido de novia. “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió junto a una mención a De Paul. En el registro, la cantante apareció emocionada y adelantó su intención de “contar todo el concepto del casamiento, lo que significa, lo que va a representar ese día”.

Según los datos que aportó Méndez, la fiesta reunirá a más de 300 invitados. Entre los confirmados figura Lionel Messi: “Son más de 300 invitados, una megafiesta. Lionel Messi ya tiene esta invitación en su celular”, aseguró Méndez. Ni Stoessel ni De Paul realizaron una comunicación oficial al respecto hasta el momento.

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