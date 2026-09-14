El anuncio de Samsung con ‘Tim Cook’ que se volvió viral tras el evento de Apple

El protagonista del anuncio no es el expresidente ejecutivo de Apple, sino un neozelandés con un parecido notable a él, que reside en la ciudad de Palmerston North. (YouTube Samsung New Zealand)

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Un video publicitario de Samsung New Zealand se volvió viral en los últimos días al mostrar a un hombre que se presenta como “Tim Cook” elogiando el nuevo Galaxy Z Fold8, apenas poco tiempo después de que Apple presentara su primer teléfono plegable, el iPhone Duo.

El protagonista del anuncio no es el expresidente ejecutivo de Apple, sino un neozelandés con un parecido notable a él, que reside en la ciudad de Palmerston North.

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El anuncio de Samsung que imita el estilo de Apple

El video, publicado en la cuenta de YouTube de Samsung New Zealand, arranca con una frase que generó confusión entre los espectadores: “Hola. Soy Tim Cook, de Palmy, y estoy reseñando mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold8”.

El protagonista del anuncio de la empresa en cuestión es un neozelandés con un parecido notable a Tim Cook. (Captura YouTube Samsung New Zealand)

La pieza publicitaria reproduce deliberadamente los códigos visuales y narrativos característicos de las campañas de Apple. Incluye frases como “el futuro ha llegado” y “con este teléfono, todo cambiará”, expresiones que remiten directamente al tono habitual de los lanzamientos de la compañía de Cupertino.

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Hacia el cierre del anuncio, el hombre refuerza la ‘broma’ con una declaración contundente sobre el dispositivo de la empresa surcoreana: “Este es el mejor teléfono que he tenido. Pueden citarme, soy Tim Cook de Palmerston North”.

El anuncio se publicó justo después de que Apple presentara sus nuevos productos, lo que llevó a la compañía de Corea del Sur a capitalizar la coincidencia de nombres para generar repercusión mediática en un momento de alta exposición para ambas marcas.

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Qué presentó Apple antes de la aparición del video viral

El anuncio surgió como respuesta indirecta al evento de Apple del 9 de septiembre de 2026, en el que la compañía presentó una serie de productos nuevos: el iPhone 18 Pro, el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

El anuncio surgió como respuesta indirecta al evento de Apple del 9 de septiembre de 2026. (Composición Infobae: YouTube Samsung New Zealand)

Dentro de ese lanzamiento, el producto que concentró mayor atención fue el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca. El dispositivo incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una pantalla plegable interior de 7,6 pulgadas, con un precio de 1.999 dólares.

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Este lanzamiento tuvo, además, un componente institucional relevante: se trató del primer gran evento de producto bajo el liderazgo de John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple.

El mercado de plegables antes del ingreso de Apple

La llegada del iPhone Duo se produjo varios años después de que Samsung introdujera su primer modelo plegable, el Galaxy Fold, en 2019. Desde entonces, otras compañías tecnológicas como Google, Motorola y Huawei sumaron sus propias versiones de teléfonos con pantalla plegable al mercado.

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En ese contexto, el Galaxy Z Fold8 no representa el único competidor directo del nuevo dispositivo de Apple, sino uno más dentro de un segmento que ya cuenta con varios actores consolidados.

Dos teléfonos inteligentes plegables iPhone Duo exhiben sus acabados en tonos claro y oscuro sobre un fondo blanco. (Apple)

El cambio de liderazgo en Apple detrás del lanzamiento

El lanzamiento del iPhone Duo coincidió con un cambio estructural en la conducción de Apple. Tras 15 años al frente de la compañía, Tim Cook dejó el cargo de director ejecutivo para pasar a ocupar la presidencia del consejo de administración.

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Cook había asumido la dirección ejecutiva de Apple en 2011, luego de la renuncia de Steve Jobs por motivos de salud. Su salida del cargo operativo, combinada con la viralización del video neozelandés, alimentó la atención pública sobre la coincidencia entre el nombre del histórico ejecutivo y el protagonista del anuncio de la empresa surcoreana.

Qué características tiene el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

El iPhone Duo se presenta como el primer teléfono plegable de Apple, un dispositivo construido con una estructura de titanio de grado 5 y un sistema de bisagra articulada que permite el plegado del equipo.

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Su diseño incorpora dos pantallas. Hacia el exterior, cuenta con un panel Super Retina XDR de 5,4 pulgadas pensado para el manejo cotidiano con una sola mano. Al desplegarlo, revela una pantalla OLED interior de 7,6 pulgadas con acabado nanotexturizado, un tratamiento que busca reducir tanto los reflejos como la visibilidad del pliegue central.

El iPhone Duo funciona con el chip A20 Pro, fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. (Apple)

El equipo suma un sensor Touch ID ubicado en el botón lateral, compatibilidad con el Apple Pencil y certificación IP68, que garantiza resistencia frente al agua y al polvo.

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En cuanto al procesamiento, el iPhone Duo funciona con el chip A20 Pro, fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros. Este componente incorpora una cámara de vapor que mejora la disipación térmica y, con ello, la eficiencia del sistema.

El apartado fotográfico se apoya en dos sensores de 48 MP: uno principal, de tipo Fusion, y otro ultra gran angular. Ambos permiten sacar partido al formato plegable a través de funciones como Duo Preview, que muestra en la pantalla exterior una vista previa de la toma mientras se fotografía desde el panel interior. El sistema también admite grabación de video en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision.