La Sociedad de las Américas otorgará a Luis Abinader su Insignia de Oro en Nueva York

La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York, según informó la agencia EFE.

La ceremonia privada se celebrará en la sede de la organización y coincidirá con la participación del mandatario en la semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general arranca ese mismo día.

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La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.

La Sociedad de las Américas señaló que Abinader la recibe por su labor en la recuperación económica del país, su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su papel en la cooperación regional en materia de seguridad e integración económica.

La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.

La condecoración la entregarán Susan Segal y Andrés Gluski

La Insignia de Oro será entregada por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, y por Andrés Gluski, presidente de su junta de directores. Al acto asistirán empresarios y líderes del sector público, de acuerdo con el comunicado difundido por EFE.

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El reconocimiento ubica a Abinader en una nómina que incluye a figuras como Raúl Alfonsín (1985), Ronald Reagan (1987), Fernando Henrique Cardoso (1998), Ricardo Lagos (2005), Luiz Inácio Lula da Silva (2008), Michelle Bachelet (2009), Felipe Calderón (2011), Juan Manuel Santos (2012), Mauricio Macri (2017), Iván Duque (2021) y Luis Lacalle Pou (2023).

El contexto económico que respalda el galardón

La distinción llega en un momento en que el gobierno dominicano exhibe indicadores favorables. El propio Abinader afirmó a comienzos de septiembre que la pobreza descendió de cerca del 26% en 2019 a alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, mientras que la economía acumula un crecimiento de 4,5% y los salarios mejoran por encima de la inflación, según datos de la Presidencia de la República recogidos por Infobae.

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Un cargamento de productos agrícolas y manufacturados con la bandera dominicana representa el récord de exportaciones reportado por ProDominicana entre enero y agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinamismo del sector privado suma otro indicador: en los primeros seis meses del año se crearon casi 18.000 nuevas empresas, y las exportaciones alcanzaron los USD 9.277 millones entre enero y julio, un alza de 12% frente al mismo período de 2025, según informó Lucile Houellemont Jimenes, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Abinader también subrayó que el país mantuvo la estabilidad económica pese a lo que describió como “tres grandes golpes” en seis años: la pandemia de covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, de acuerdo con Diario Libre, portal dominicano.

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Una semana cargada de agenda multilateral en Nueva York

La visita a Nueva York se enmarca en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que este año sesiona bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: una ONU que responde a todos”, con el bangladesí Khalilur Rahman como presidente de la sesión 81, según la información oficial de Naciones Unidas.

El 23 de septiembre, fecha de la ceremonia de la Sociedad de las Américas, el secretario general António Guterres convocará además a los líderes mundiales a un evento de alto nivel sobre acción climática y transición justa, lo que convierte esa jornada en una de las más densas de la semana diplomática.

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No es la primera vez que Abinader recibe reconocimientos internacionales en el marco de foros multilaterales. En junio de 2025 obtuvo una distinción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su 113.ª Conferencia Internacional en Ginebra, por el respaldo de su gobierno a los derechos y el bienestar de la clase trabajadora dominicana. En septiembre de 2024 recibió el Chairman’s Award for Leadership in the Americas del Consejo de las Américas en Washington.