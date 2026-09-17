República Dominicana

La Sociedad de las Américas otorgará a Luis Abinader su Insignia de Oro en Nueva York

El reconocimiento se entregará el 23 de septiembre en una ceremonia privada en la sede de la entidad, en coincidencia con la presencia del mandatario en la semana de alto nivel de la ONU

La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Guardar

La Sociedad de las Américas distinguirá al presidente dominicano Luis Abinader con su Insignia de Oro el próximo 23 de septiembre en Nueva York, según informó la agencia EFE.

La ceremonia privada se celebrará en la sede de la organización y coincidirá con la participación del mandatario en la semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general arranca ese mismo día.

PUBLICIDAD

La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.

La Sociedad de las Américas señaló que Abinader la recibe por su labor en la recuperación económica del país, su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y su papel en la cooperación regional en materia de seguridad e integración económica.

La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.
La distinción se otorga a jefes de Estado elegidos democráticamente cuyo trabajo haya dejado un impacto profundo y duradero en su país y en la región.

La condecoración la entregarán Susan Segal y Andrés Gluski

La Insignia de Oro será entregada por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización, y por Andrés Gluski, presidente de su junta de directores. Al acto asistirán empresarios y líderes del sector público, de acuerdo con el comunicado difundido por EFE.

PUBLICIDAD

El reconocimiento ubica a Abinader en una nómina que incluye a figuras como Raúl Alfonsín (1985), Ronald Reagan (1987), Fernando Henrique Cardoso (1998), Ricardo Lagos (2005), Luiz Inácio Lula da Silva (2008), Michelle Bachelet (2009), Felipe Calderón (2011), Juan Manuel Santos (2012), Mauricio Macri (2017), Iván Duque (2021) y Luis Lacalle Pou (2023).

El contexto económico que respalda el galardón

La distinción llega en un momento en que el gobierno dominicano exhibe indicadores favorables. El propio Abinader afirmó a comienzos de septiembre que la pobreza descendió de cerca del 26% en 2019 a alrededor del 16% en el primer trimestre de 2026, mientras que la economía acumula un crecimiento de 4,5% y los salarios mejoran por encima de la inflación, según datos de la Presidencia de la República recogidos por Infobae.

Una bandera de República Dominicana junto a frutas, flores y ropa, frente a un barco de carga, un avión de transporte y un globo terráqueo.
Un cargamento de productos agrícolas y manufacturados con la bandera dominicana representa el récord de exportaciones reportado por ProDominicana entre enero y agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinamismo del sector privado suma otro indicador: en los primeros seis meses del año se crearon casi 18.000 nuevas empresas, y las exportaciones alcanzaron los USD 9.277 millones entre enero y julio, un alza de 12% frente al mismo período de 2025, según informó Lucile Houellemont Jimenes, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Abinader también subrayó que el país mantuvo la estabilidad económica pese a lo que describió como “tres grandes golpes” en seis años: la pandemia de covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre generada por el conflicto entre Irán y Estados Unidos, de acuerdo con Diario Libre, portal dominicano.

Una semana cargada de agenda multilateral en Nueva York

La visita a Nueva York se enmarca en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que este año sesiona bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: una ONU que responde a todos”, con el bangladesí Khalilur Rahman como presidente de la sesión 81, según la información oficial de Naciones Unidas.

El 23 de septiembre, fecha de la ceremonia de la Sociedad de las Américas, el secretario general António Guterres convocará además a los líderes mundiales a un evento de alto nivel sobre acción climática y transición justa, lo que convierte esa jornada en una de las más densas de la semana diplomática.

No es la primera vez que Abinader recibe reconocimientos internacionales en el marco de foros multilaterales. En junio de 2025 obtuvo una distinción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante su 113.ª Conferencia Internacional en Ginebra, por el respaldo de su gobierno a los derechos y el bienestar de la clase trabajadora dominicana. En septiembre de 2024 recibió el Chairman’s Award for Leadership in the Americas del Consejo de las Américas en Washington.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaONUHomenaje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Justicia de República Dominicana deja firme la condena contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez tras vulnerar la libertad de prensa

El fallo mantuvo el pago de RD$2 millones a Marino Zapete por perjuicio moral, con un 1,5% mensual desde la apelación, al no cumplirse la exigencia legal para conocer esa vía extraordinaria

Justicia de República Dominicana deja firme la condena contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez tras vulnerar la libertad de prensa

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

El operativo se registró a las 5:22 en Los Llanos de Bulla, cuando unidades de inteligencia S-2 y personal uniformado interceptaron una Jeep Grand Cherokee en la carretera El Rubio-Monción, en Santiago Rodríguez

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron 11 allanamientos en tres provincias con más de 150 agentes, y decomisaron vehículos, armas, dinero y documentos ligados a la investigación

Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

República Dominicana busca ampliar sus vínculos turísticos y aéreos con Europa en la feria Top Resa

La estrategia presentada en la feria IFTM Top Resa pone el foco en nuevas rutas directas desde Francia e Italia, con el objetivo de fortalecer la llegada de viajeros y la actividad del sector

República Dominicana busca ampliar sus vínculos turísticos y aéreos con Europa en la feria Top Resa

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

La medida se adoptó tras un reporte de Indomet que prevé aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche en varios puntos del país

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

TECNO

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

Mark Zuckerberg descarta frenar la carrera de la IA: “La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses”

La IA ahora toman decisiones y deja de lado solo la redacción de correos en las empresas

Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Aniimo ya está en GeForce NOW: todos los juegos que llegan a la nube de Nvidia

Tim Cook sigue siendo importante en Apple tras dejar el puesto de CEO: cenará con los presidentes de EE. UU. y China

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Brad Pitt revela cómo vivió la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Fue una noche increíble”

Seth Green recordó su salto a la fama: “Fue en un período realmente incómodo”

Se confirmó que Lady Gaga y Michael Polansky tuvieron una hija, este es el nombre de la pequeña

Evelyn Lima Dantas, influencer brasileña, fue asesinada a tiros tras ser sacada por la fuerza de su casa

A los 69 años, Melanie Griffith presume su figura en traje de baño desde un exclusivo resort

MUNDO

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

El petróleo cayó tras el anuncio sobre la reparación del oleoducto en Arabia Saudita

Los mieleros regentes están en peligro de extinción, perdieron su canto y un programa australiano busca devolvérselo

La primera ministra de Japón reorganizó su gabinete en medio de las exigencias de Estados Unidos

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial