“Ladrillo sobre ladrillo”: el lema de los empresarios de IDEA para blindar la estabilidad ante los próximos Gobiernos

El 62° Coloquio de IDEA se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el hotel Sheraton de Mar del Plata, como todos los años (Christian Heit)

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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó este jueves la agenda de su 62° Coloquio, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El eje central del encuentro, que reunirá a empresarios, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales, será la pregunta de cómo sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento a partir de la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.

“Ladrillo sobre ladrillo”, resumió Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO de Grupo Galicia, al describir la lógica que propone la organización: no reiniciar procesos desde cero con cada cambio de gobierno, sino construir sobre lo ya avanzado. La consigna busca que las futuras administraciones, sin importar su signo político, respeten los pilares alcanzados en materia fiscal, monetaria e institucional, en lugar de discutir nuevamente cuestiones que la organización considera saldadas.

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Cuatro ejes temáticos organizan el debate

La agenda del Coloquio se estructura en torno a cuatro bloques. El primero abordará las megatendencias globales que redefinen la economía mundial: la geopolítica, la irrupción de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital. En ese eje expondrá Margaret Myers, directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins, quien analizará el nuevo mapa geopolítico y el papel de China en la reconfiguración del comercio y la inversión globales.

También participarán Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, con una mirada sobre el escenario financiero; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en la Universidad Northeastern, sobre inteligencia artificial e innovación; y Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.

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El evento no contará con la presencia del Gobierno; el presidente Javier Milei estará participando de la Argentina Week, que se realizará en París en la misma fecha Christian Heit

El segundo eje pondrá el foco en los pilares de la estabilidad argentina. IDEA propone consolidarla mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias, la resolución estructural de los desequilibrios previsionales, la independencia del Banco Central y el avance en materia de seguridad jurídica y Justicia. En ese bloque expondrán Pablo Goldberg, Managing Director de BlackRock, sobre las condiciones para invertir en el país, y Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien compartirá su experiencia sobre cómo construir y sostener la estabilidad en el tiempo. El caso uruguayo, junto con el de Australia, funciona como referencia de países que lograron revertir procesos de estancamiento prolongado.

El tercer eje girará en torno a la competitividad. Participará Ryan McInerney, CEO global de Visa, y un panel de empresarios locales —entre ellos Rosana Cordero, de Cordero; Ricardo Markous, de Tecpetrol; y María Eugenia Sampalione, de Newmont Argentina— que abordará los desafíos concretos para invertir y crecer en el país. IDEA sostiene que la mejora de la infraestructura, la simplificación tributaria y la transformación productiva permitirán a la Argentina consolidarse como proveedor de energía, alimentos y minerales a escala mundial.

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Educación y empleo, entre las prioridades

El cuarto eje, dedicado al desarrollo, pondrá el acento en la educación y el mercado laboral como condiciones para sostener el crecimiento en el largo plazo. La organización calificó de “horrorosos” los últimos resultados de la prueba PISA y advirtió que el déficit educativo compromete el capital humano necesario para acompañar una economía que aspire a crecer al 4% anual. En ese bloque expondrán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; y Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella.

En materia laboral, IDEA advirtió sobre la expansión de la informalidad, que erosiona la recaudación del sistema previsional. Según los organizadores, hoy se recauda la mitad de lo que debería aportar el sistema. “El mayor logro es que se haya reformado algo que parecía escrito en piedra”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, en referencia a la reforma laboral, que consideró el punto de partida de una serie más amplia de cambios pendientes. El bloque incluirá además el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con la participación de Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT.

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Santiago Mignone, Presidente de IDEA y socio de PwC Argentina; Anna Cohen, Tesorera de IDEA y Presidente & Managing Partner del Grupo Cohen; Fabián Kon, Presidente del 62° Coloquio de IDEA, Director de IDEA y CEO de Grupo Galicia; Luciana Paoletti, Directora Ejecutiva de IDEA; Juan Farinati, Director de IDEA y Presidente y CEO de Bayer Cono Sur (IDEA)

La estabilidad como condición para la inversión

Los organizadores del Coloquio sostienen que la estabilidad macroeconómica —el equilibrio fiscal y la baja inflación— constituye la base sobre la que se apoyan otros procesos: la caída de la pobreza, la mejora educativa y la posibilidad de que las empresas inviertan y generen empleo formal. Según remarcaron, la Argentina atravesó históricamente ciclos recurrentes de volatilidad, tanto macroeconómica como institucional y regulatoria, y el desafío actual pasa por sostener en el tiempo instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Hasta el momento, la única funcionaria del Gobierno confirmada para participar del encuentro es Patricia Bullrich. Al igual que en la edición 2025, este año, el Coloquio tampoco contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien se encontrará en París, para la Argentina Week que se realizará en la misma fecha. La misma situación se espera para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien podría participar a través de un video grabado. También están invitados el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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El 62° Coloquio de IDEA se realizará poco más de un mes después de que la organización difundiera su Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2026, en la que el 80% de los directivos consultados anticipó una mejora de la situación económica en los próximos 12 meses, aunque con un índice de expectativas 10 puntos por debajo del proyectado para 2025.