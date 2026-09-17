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El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

La jurado no pudo contener la emoción luego de ver a una concursante versionar a Marta Sánchez en su recordado dúo con Andrea Bocelli

Jimena Barón impactada con una participante de Es mi sueño (Video: El Trece)
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La presentación de Ailén Peralta junto a Luciano Kahla dejó una de las devoluciones más enfáticas de Es mi sueño. Después de interpretar Vivo por ella, Jimena Barón destacó el desempeño de la joven, conformando así otro de esos momentos mágicos del programa de El Trece.

El dúo se presentó en la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka, donde conviven algunos famosos con participantes de la primera edición, como el caso de Peralta. La elección del tema popularizado por Andrea Bocelli y Marta Sánchez exigía sostener una melodía conocida, construida como un diálogo entre dos voces, algo que lograron los jóvenes artistas al juzgar por los comentarios recibidos tras finalizar la interpretación.

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Una mujer con vestido brillante canta ante un micrófono en un escenario con luces, una lámpara de araña y una pantalla
Jimena Barón celebró la actuación de Ailén Peralta con un elogio directo en plena gala. Foto: captura eltrece

Jimena Barón fue la primera en tomar la palabra y dirigió su devolución a Peralta. La jurado destacó tanto su rendimiento vocal como la seguridad que transmitió durante la interpretación. “Ailén, yo lo voy a decir: sos espectacular. Sos como la canción ya editada. Es impresionante, de verdad”, expresó.

La devolución de La Cobra se extendió más allá del aspecto técnico de la presentación. Frente a la participante, remarcó su impacto arriba del escenario y sumó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa: “Yo lo puedo decir: sos una diosa, bomba sexual. Mirá lo que sos”.

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Plano medio de una mujer rubia con un micrófono de vincha y ropa brillante dentro de un estudio de televisión con público al fondo
Jimena Barón elogió a Ailén Peralta después de su presentación junto a Luciano Kahla. Foto: captura eltrece

Cabe mencionar que la canción fue lanzada originalmente por Andrea Bocelli y Giorgia, aunque en el ámbito hispanohablante tuvo amplia difusión a partir de la versión que grabaron el italiano con la española Marta Sánchez. En el certamen, la propuesta musical puso el foco en el cruce de ambas voces. Peralta recibió nuevamente una respuesta favorable del panel, que ya había reconocido su desempeño en otras emisiones. La concursante viene de protagonizar varios momentos destacados en la temporada, de acuerdo con las emisiones difundidas por el canal.

Una mujer de cabello oscuro sostiene un micrófono negro cerca de su rostro en un plató de televisión con luces
La participante recibió una efusiva devolución de Jimena Barón durante la gala. Foto: captura eltrece

Después de la intervención de Barón, Abel Pintos también se refirió a la actuación de Peralta. El cantante valoró la continuidad de su desempeño dentro del programa y señaló que la participante mantiene un nivel que le da motivos para reiterar sus elogios.

“Estoy harto de deshacerme en halagos hacia vos, Ailén, y te lo agradezco, porque cada vez me das más razones”, manifestó el músico durante la devolución. La frase del bahiense situó a Peralta entre las participantes que logran sostener una buena recepción del jurado a lo largo de las galas.

En un formato que combina las interpretaciones individuales y compartidas. El reconocimiento a la concursante se produjo en una noche en la que el dúo debió abordar una canción de gran exposición. Vivo por ella demanda coordinación entre los intérpretes, cambios de intensidad y atención a las entradas de cada voz. En ese contexto, la actuación generó reacciones positivas de dos de los integrantes del panel.

Un hombre calvo con barba, anteojos y saco gesticula con las manos levantadas ante un fondo oscuro
Abel Pintos destacó el desempeño de Ailén Peralta y le dio una devolución técnica a Luciano Kahla. Foto: captura eltrece

La devolución de Abel Pintos incluyó, a su vez, un comentario específico para Luciano Kahla. El jurado le técnica a trabajar especialmente. “Luciano, me gusta mucho tu forma de cantar. Lo tenés todo y ya podés confiar en eso de pleno. Sí, estate atento al tempo, porque te me ibas un poquito de métrica”, señaló Pintos.

El artista explicó que esa observación estaba relacionada con la expresividad de la interpretación. Para el jurado, el esfuerzo de Kahla por mantener la corrección técnica pareció incidir en la emoción que transmitía durante algunos pasajes de la canción. “Lo que te digo de la confianza es porque, por momentos, sentía que todo lo que estabas dando para que sea correcto le bajaba un poco al sentimiento”, completó Abel Pintos.

Una mujer con vestido dorado brillante y un hombre con esmoquin negro y pajarita sostienen micrófonos frente a un fondo rojo
Luciano Kahla y Ailén Peralta compartieron escenario en la segunda temporada de Es mi sueño. Foto: captura eltrece

La devolución dejó una valoración diferenciada para cada integrante del dúo. Mientras Peralta concentró elogios por su voz y presencia escénica, Kahla obtuvo un reconocimiento a sus aptitudes junto con una indicación concreta para sus próximas apariciones.

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Jimena BarónAbel PintosGuido KaczkaAilén PeraltaEs mi sueñoLuciano Kahla

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