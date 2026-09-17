Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

La actriz Georgina Barbarossa brinda una entrevista donde comparte su testimonio sobre su experiencia laboral en el pasado junto al actor Jorge Porcel

Guardar

Georgina Barbarossa volvió a profundizar sus acusaciones contra Jorge Porcel y aseguró que cada instancia que compartió con el actor fue “una tortura”. La actual conductora relató que lloró antes de las dos oportunidades laborales que tuvo junto al cómico, que aceptó esas propuestas por necesidad económica y que atravesaba las grabaciones con temor a que él volviera a tocarla o le hiciera comentarios que consideraba inapropiados.

La polémica alrededor de la figura del cómico tomó fuerza a partir de la serie inspirada en la vida de Moria Casán y de los testimonios de figuras que trabajaron con el actor. Barbarossa fue una de las voces que expuso su experiencia y dejó una frase que tuvo amplia repercusión: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

PUBLICIDAD

Luego de esas declaraciones, la actriz volvió a hablar ante la prensa y amplió su relato. Lejos de moderar lo que había dicho sobre Porcel, aclaró que no se arrepentía de sus palabras. “Me arrepentí ayer de decir... No, no me arrepentí, porque es lo que pienso. Fue una tortura”, sostuvo.

La conductora señaló que solo compartió con él dos trabajos, aunque ambas experiencias le dejaron un recuerdo doloroso. “Lloré muchísimo las dos veces que tuve que ir a trabajar. Y las dos veces que tuve que trabajar fue un pan amargo porque lo tuve que hacer por necesidad”, expresó.

PUBLICIDAD

La capocómica recordó los cuatro años que estuvo en pareja con el actor (Video: PH: Podemos Hablar- Telefe)

Barbarossa ya había contado que Porcel la tocó sin su consentimiento. En su nuevo descargo, explicó que esas situaciones la llevaron a mantenerse alerta durante las jornadas de trabajo, en especial porque, según afirmó, debía compartir espacios reducidos con el actor en estudios y camarines.

“Cuidándote todo el tiempo, todo el tiempo que no te toque, que no te diga porquerías. Separándote”, respondió cuando le preguntaron cómo era trabajar por necesidad con una persona a la que acusó de haber tenido esas conductas.

La actriz aseguró que los episodios ocurrieron cuando era joven y que no pudo reaccionar como hubiera querido. “Yo era muy chica, me quedé helada”, recordó. Según contó, Carmen Vallejo, madre de Selva Alemán, la vio llorar en el camarín después de uno de esos momentos.

PUBLICIDAD

Ese acompañamiento fue relevante para Barbarossa, que relató que no habló entonces con muchas personas de su entorno. En particular, explicó que jamás le contó lo que había pasado a su pareja, Miguel “El Vasco” Lecuna, con quien estuvo casada hasta su asesinato, ocurrido en 2001.

Durante una emisión del programa de televisión DDM, Graciela Alfano ofrece un testimonio en directo desde Barrio Norte sobre sus experiencias laborales pasadas con Jorge Porcel. En la transmisión se muestran imágenes de archivo de producciones compartidas por ambos junto con los comentarios en el estudio presentados por la conductora del ciclo.

“Nunca se lo dije a Vasco, no, jamás, porque lo mataba”, afirmó la conductora. La frase reflejó el temor que, según describió, le generaba la posible reacción de su marido si hubiera conocido los hechos.

La artista también se refirió a un período en el que estaba embarazada y debía asistir a grabaciones donde coincidía con Porcel. Barbarossa sostuvo que atravesaba esos compromisos laborales con angustia, pese a que tenía que continuar con su tarea frente a cámara.

PUBLICIDAD

“Incluso embarazada. Era un asco. Eran esas cosas que antes no se hablaban”, manifestó. A continuación, explicó que no podía eludir esas convocatorias porque necesitaba trabajar.

“Mirá que tengo carácter, pero me quedé muy mal. Y después, cada vez que tenía que ir a grabar, me acuerdo cuando estaba embarazada, yo lloraba como una loca porque era un pan amargo, espantoso”, relató.

La conductora habló de su noviazgo con el capómico (Video: SQP/ América TV)

Barbarossa afirmó que lograba cumplir con su labor artística una vez que comenzaban las escenas, aunque el malestar no desaparecía. “Después llegaba y actuaba, pero fue horrible”, resumió.

Sus palabras se incorporaron a una discusión más amplia sobre situaciones de abuso, acoso y relaciones de poder que, según distintos testimonios públicos, existieron durante décadas en ámbitos laborales de la televisión, el teatro y el cine. La conductora planteó que, en aquel momento, muchas de esas experiencias no se conversaban abiertamente ni encontraban el mismo espacio público que tienen en la actualidad.

PUBLICIDAD

En medio de la repercusión por las denuncias, Carmen Barbieri decidió hablar de la relación que mantuvo con Porcel durante cuatro años. La conductora inició ese vínculo cuando tenía 19 años y sostuvo que no había conocido al actor en la faceta que describieron otras mujeres.

“Ese Porcel del que hablan muchas, no lo vi”, afirmó en una primera intervención televisiva. De todos modos, buscó diferenciar su experiencia personal de los relatos que ahora salieron a la luz. “No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, sino que las respeto porque capaz les pasó”, aclaró.

Jorge Porcel en un sketch con Georgina Barbarossa

Después del descargo de Barbarossa, Barbieri volvió a referirse al tema y expresó su preocupación por su amiga. “Con Georgina somos hermanas. Me extrañó y me preocupó porque pensé en qué mal la habrá pasado Georgi”, dijo.

PUBLICIDAD

Barbarossa contó que nunca le relató a Barbieri lo sucedido con Porcel. Explicó que evitó plantear el tema porque conocía la importancia que esa relación había tenido en la vida de su colega. “Tampoco se lo dije a Carmen porque fue un gran amor de Carmen. Yo la respeto totalmente”, expresó.

Ante la consulta sobre cómo Barbieri pudo enamorarse de Porcel frente a los cuestionamientos actuales, Barbarossa descartó hacer reproches. La conductora consideró que su colega posiblemente no sabía lo que ella había atravesado y señaló que los vínculos sentimentales no siempre responden a explicaciones racionales.

“No creo que Carmen lo supiese. Uno se enamora de la gente, no sabés por qué te enamorás. Te enamorás y ya está. Yo no la juzgo a Carmen, y tampoco se lo dije, nunca tocamos el tema”, indicó.

PUBLICIDAD

A los dichos de Barbarossa se sumaron declaraciones de Graciela Alfano, quien también habló de situaciones de acoso personal vinculadas a Porcel y afirmó que presenció episodios contra una compañera de trabajo. La acumulación de esos testimonios reabrió el debate sobre comportamientos que, de acuerdo con quienes los denuncian, quedaron silenciados durante años dentro del ambiente artístico.