Epic Games regala dos juegos que acaban de estrenarse en su tienda

Epic Games Store regala dos juegos independientes hasta el 24 de septiembre - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games Store regala Shogun Showdown y Mindcop, dos juegos que debutaron esta semana en la plataforma y que pueden reclamarse sin costo hasta el 24 de septiembre. Los usuarios que los añadan antes de esa fecha los conservarán de forma permanente en su biblioteca digital, aunque decidan instalarlos más adelante.

La promoción reúne dos propuestas independientes con mecánicas distintas. Shogun Showdown combina estrategia por turnos, construcción de mazos y progresión roguelike, mientras que Mindcop propone una investigación criminal contra reloj. El doble lanzamiento permite que los jugadores de PC incorporen ambos títulos el mismo día de su llegada a la tienda de Epic Games.

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Cuáles son los dos juegos gratuitos de Epic Games Store

Shogun Showdown:

Es un juego de estrategia por turnos ambientado en un escenario de inspiración japonesa y presentado con gráficos pixelados. Cada enfrentamiento exige calcular la posición del personaje, elegir el momento del ataque y aprovechar las losetas disponibles para crear combinaciones.

La partida se construye alrededor de intentos sucesivos. El jugador puede desbloquear ataques, habilidades y personajes, además de modificar su mazo para desarrollar una estrategia distinta en cada recorrido. La derrota forma parte de la progresión, ya que permite conocer los sistemas del juego e incorporar nuevas opciones para futuras partidas.

El objetivo final es enfrentarse al Shogun, pero antes es necesario superar combates donde un error de posición o un ataque ejecutado en el momento equivocado puede cambiar el resultado. La planificación de cada turno define el avance dentro de Shogun Showdown.

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El modelo promocional permite que estudios pequeños alcancen nuevos públicos mediante títulos que mezclan progresión, decisiones, exploración de pistas y enfrentamientos planificados en diferentes escenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente roguelike implica que las partidas no siguen una ruta idéntica. Las mejoras obtenidas, los ataques seleccionados y las decisiones tomadas durante cada intento modifican las alternativas disponibles. Esa estructura busca que el jugador adapte sus movimientos a los recursos que consigue.

Mindcop:

Es una propuesta de investigación en la que el jugador asume el papel de un detective encargado de resolver un asesinato dentro de un plazo limitado. La experiencia se centra en recopilar pistas, analizar información y tomar decisiones para avanzar en el caso.

El juego contrasta con la estructura táctica de Shogun Showdown. Mientras el primero exige administrar ataques y posiciones, Mindcop se apoya en la búsqueda de respuestas dentro de una investigación. La presión del tiempo añade una condición que obliga a seleccionar con cuidado qué indicios revisar y qué líneas de investigación seguir.

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La llegada simultánea de ambos títulos a Epic Games Store amplía el catálogo de la plataforma con dos producciones que responden a intereses diferentes. Un usuario puede optar por enfrentamientos estratégicos de corta duración o por una historia centrada en resolver un crimen.

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Cómo reclamar Shogun Showdown y Mindcop paso a paso

Para añadir los dos juegos a la biblioteca, siga estas indicaciones:

Entre en la tienda de Epic Games desde el navegador o abra el cliente instalado en su ordenador. Inicie sesión con una cuenta existente. Si no tiene una, puede crearla sin coste. Acceda a la sección “Tienda” y localice los juegos gratuitos destacados. Busque Shogun Showdown y Mindcop en el catálogo si no aparecen en la página principal. Abra la ficha de cada título y compruebe que el precio figure como 0. Pulse el botón para obtener el juego y complete el proceso de adquisición. Repita la operación con el segundo título. Revise la biblioteca para confirmar que ambos juegos están asociados a la cuenta.

No es obligatorio instalar los juegos en el momento de reclamarlos. Una vez añadidos durante la promoción, permanecerán vinculados al perfil incluso después del 24 de septiembre. Antes de descargar, conviene revisar los requisitos técnicos para comprobar la compatibilidad con el ordenador.

Las promociones gratuitas forman parte de la estrategia habitual de Epic Games Store. La plataforma utiliza estas campañas para acercar nuevos títulos a usuarios que quizá no los habrían comprado de inmediato y para ampliar la visibilidad de estudios independientes.

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