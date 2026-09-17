Rockstar anuncia el álbum oficial de GTA 6 con Travis Scott y 34 canciones inéditas

Edición en vinilo líquido y formato físico: Ya se puede reservar el disco oficial de Grand Theft Auto VI - crédito Rockstar Games

Guardar

Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, la banda sonora oficial de GTA VI con 34 canciones inéditas y la participación de artistas como Travis Scott, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro y Keith Richards. El disco estará disponible el 19 de noviembre de 2026, el mismo día del lanzamiento del videojuego en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El anuncio amplía la expectativa alrededor de GTA VI, cuya ambientación transcurre en Leonida y una nueva versión de Vice City. La música ha sido una parte central de la franquicia por sus emisoras de radio y su selección de canciones, pero esta vez Rockstar prepara un lanzamiento discográfico independiente junto con Atlantic Records y adelanta una futura evolución de la banda sonora interactiva dentro del juego.

PUBLICIDAD

Seis canciones ya pueden escucharse en plataformas digitales

Grand Theft Auto VI: The Album ya está disponible para preguardar en las principales plataformas de música. Rockstar también publicó seis sencillos que adelantan parte del repertorio creado para acompañar la nueva entrega.

Las canciones disponibles son:

Yung Lean - That’s It , con Future y Metro Boomin.

Travis Scott - Rhyno , producida por Guy-Manuel de Homem-Christo.

Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy - Sexy Magic .

Morgan Wallen - Last Thing You Need .

Rauw Alejandro - Macacoa 2000 .

Keith Richards - Bright Lights, Big City.

La selección reúne géneros y artistas de procedencias distintas, una fórmula ligada a la identidad sonora de Grand Theft Auto. Rockstar señaló que las 34 composiciones buscan reflejar la energía de Leonida y Vice City, dos espacios centrales de la campaña protagonizada por Jason y Lucía.

El álbum tendrá versiones en vinilo, CD y ediciones especiales

Además de su edición digital, Grand Theft Auto VI: The Album se venderá en vinilo y CD. La colección incluirá tres versiones exclusivas disponibles a través de la página oficial del álbum.

PUBLICIDAD

El repertorio incluirá colaboraciones de géneros diversos y buscará reflejar la identidad de Leonida, Vice City y la historia criminal protagonizada por Jason y Lucía - (Rockstar Games)

Entre ellas figura una edición limitada de vinilo relleno de líquido, otra con un patrón de salpicadura y un CD con caja especial. También habrá vinilos de colores con diseños propios para distintas cadenas y comercios independientes.

Las ediciones físicas estarán disponibles en Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters y tiendas independientes. La iniciativa convierte el lanzamiento musical en una parte complementaria de la campaña comercial de GTA VI, que llegará tras más de una década desde la anterior entrega principal de la franquicia.

Rockstar anticipa cambios en la radio dentro del videojuego

La compañía adelantó que en las próximas semanas dará más detalles sobre la música de GTA VI. La información incluirá novedades sobre una banda sonora interactiva y sobre la siguiente evolución del sistema de radio del juego.

PUBLICIDAD

Las emisoras de radio han acompañado a la saga desde sus primeras entregas y han servido para presentar canciones, programas, anuncios ficticios y comentarios satíricos. En GTA VI, ese sistema volverá a convivir con un mundo abierto que incluirá referencias a redes sociales, publicidad, televisión y la cultura de Florida.

Rockstar Games publica seis canciones antes del estreno de GTA VI

El juego seguirá a Jason y Lucía, una pareja involucrada en asaltos y otras actividades criminales. Rockstar ha indicado que el jugador podrá controlar a ambos personajes y alternar entre ellos en determinados momentos. El título también incluirá carreras, combates, ejercicio y decisiones relacionadas con la alimentación, factores que influirán en el aspecto físico y el cansancio de los protagonistas.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno y precio de GTA 6

Grand Theft Auto VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una primera etapa centrada en la campaña para un jugador. La edición estándar costará 79,99 dólares en Estados Unidos y 79,99 euros en la zona euro.

La edición Ultimate tendrá un precio de 99,99 dólares en Estados Unidos y 99,99 euros en la zona euro. Incluirá vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas, además de los incentivos previstos para la reserva anticipada.

Quienes reserven antes del 20 de noviembre recibirán un mes de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City. Las copias físicas no incluirán disco y contendrán un código de descarga.

PUBLICIDAD

Los horarios disponibles apuntan a una habilitación a las 00:00 del 19 de noviembre en cada región. Nueva Zelanda sería el primer territorio en acceder al juego, mientras que en América Latina y España todavía será 18 de noviembre.