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El “golpe” que dio Alpine en la Fórmula 1 con la contratación de un ingeniero clave: su pasado en la era dorada de Mercedes

La escudería francesa anunció el arribo de Mike Elliott como nuevo director técnico jefe. El impacto que podría tener en el equipo de Colapinto

Mike Elliott
Mike Elliott se convirtió en el nuevo director técnico jefe de Alpine
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Alpine volvió a dar un golpe en el mercado de ingenieros al anunciar la incorporación de Mike Elliott como director técnico jefe de su equipo de Fórmula 1. Tras concretar grandes resultados en la temporada 2026, la escudería francesa reforzó la estructura interna con una pieza clave del éxito de Mercedes en la última década y con más de 23 años de experiencia.

Golpe de Alpine: firma al exjefe técnico de Mercedes en F1”, tituló el portal especializado Motorsport tras la contratación de Elliott. El ingeniero británico, de 52 años, vuelve a una fábrica que ya conoce: fue responsable principal de aerodinámica entre 2008 y 2012, durante las etapas en que la estructura compitió bajo los nombres de Renault y Lotus. “Elliott se une al equipo para dirigir y supervisar las áreas técnicas y de ingeniería en la planta del equipo en Enstone”, informó Alpine en su comunicado oficial.

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El medio The Race remarcó que Elliott “fue una pieza clave del equipo técnico de Mercedes durante su dominio a finales de la década de 2010″. Las Flechas Plateadas lograron ocho títulos al hilo del Campeonato de Constructores (2014 a 2021) y siete en el plano de pilotos (6 de Lewis Hamilton y 1 de Nico Rosberg).

“Cuenta con una trayectoria contrastada en este deporte, habiendo contribuido a la conquista de nada menos que 8 campeonatos de constructores y 8 de pilotos. La llegada de Elliott a Enstone refuerza las capacidades técnicas del equipo, que busca aprovechar la mejora de sus resultados en pista y recortar distancias con los cuatro equipos líderes”, destacó Alpine en su comunicado.

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Alpine confirmó la contratación del ingeniero Mike Elliott
Alpine confirmó la contratación del ingeniero Mike Elliott

La carrera de Elliott en la Fórmula 1 comenzó en McLaren en 2000, cuando se especializó en aerodinámica y llegó a liderar el rendimiento de esa área. Más tarde, con Flavio Briatore al mando, trabajó en Renault y Lotus antes de incorporarse a Mercedes en 2012. En la escudería de Brackley ocupó los cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología, director técnico y director técnico jefe. Allí participó en la preparación para el cambio reglamentario de 2014, que dio inicio a una etapa de dominio del equipo alemán.

Elliott intercambió el puesto de director técnico con James Allison antes de dejar Mercedes de forma definitiva en 2023. Su desembarco coincide con el primer año de Alpine como equipo cliente de Mercedes ―le proporciona unidades de potencia y el motor― y con una disputa por el quinto puesto del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls.

Alpine espera que esa experiencia fortalezca su capacidad para transformar el trabajo de fábrica en resultados de pista. La responsabilidad de Elliott abarcará la evolución aerodinámica y tecnológica del auto que conducen Franco Colapinto y Pierre Gasly. David Sánchez, actual director técnico ejecutivo, reportará a la nueva jefatura técnica, que centralizará las áreas encargadas de elevar el rendimiento del monoplaza.

Mike Elliott
Mike Elliott formó parte de la era dorada de Mercedes, en la que logró ocho títulos al hilo del Campeonato de Constructores (2014 a 2021) y siete en el plano de pilotos (6 de Lewis Hamilton y 1 de Nico Rosberg)

La llegada de Elliott se suma a otra contratación realizada en mayo de 2026: Jason Somerville asumió como subdirector técnico, una función también creada dentro del organigrama de Alpine. El británico ya había trabajado en Enstone en 2011 y se incorporó tras desempeñarse como jefe de aerodinámica de la Federación Internacional del Automóvil.

Somerville participó en la homologación de los monoplazas que debutaron esta temporada. Su experiencia adquirió relevancia porque la normativa de 2026 modificó las exigencias técnicas de los autos y abrió un nuevo ciclo de desarrollo entre las escuderías. El medio especializado The Race señaló que Alpine incorporó a uno de los integrantes vinculados al diseño del nuevo reglamento y al funcionamiento de los coches bajo esas disposiciones. Somerville debió cumplir el período de excedencia establecido por la FIA tras su salida del organismo.

Los refuerzos estratégicos de Alpine fueron impulsados por Flavio Briatore, que tomó las riendas de la escudería en 2024. La escudería francesa dejó atrás la compleja temporada en 2025 y dio un salto en su rendimiento para pelear por el quinto lugar del Campeonato de Constructores con Racing Bulls. El team con sede en Enstone acumula 68 unidades, producto de la suma de 41 puntos de Pierre Gasly y 27 de Franco Colapinto.

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