Cómo limpiar una freidora de aire por dentro según los fabricantes: paso a paso

La canasta y la bandeja requieren un lavado cuidadoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar la freidora de aire por dentro después de usarla evita que la grasa y los restos de comida afecten el sabor de las preparaciones, el flujo de aire y el funcionamiento del aparato.

Fabricantes como Kalley, Imusa y Oster recomiendan una rutina de mantenimiento frecuente para conservar los accesorios, prevenir malos olores y reducir el desgaste de los componentes.

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La limpieza importa porque una freidora acumula partículas de alimentos en la canasta, la bandeja, las paredes internas y las resistencias. Si esos residuos permanecen dentro del equipo, pueden quemarse durante el siguiente uso, generar humo o trasladar olores a otros alimentos.

Kalley, Imusa y Oster recomiendan utilizar jabón suave, paños húmedos y esponjas no metálicas para proteger las piezas extraíbles, las juntas y los componentes eléctricos del aparato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento no requiere productos especiales, pero sí respetar ciertas medidas para no dañar el recubrimiento antiadherente ni la parte eléctrica.

Antes de comenzar, reúna los materiales adecuados

Los fabricantes coinciden en evitar utensilios agresivos. Las esponjas metálicas, los cuchillos y los productos corrosivos pueden rayar los accesorios o alterar el acabado de la freidora.

Para limpiar la parte interna, prepare los siguientes elementos:

Un paño suave.

Una esponja no abrasiva.

Agua tibia.

Jabón líquido suave.

Un cepillo pequeño para retirar residuos en zonas difíciles.

Un cepillo de dientes viejo puede servir para limpiar rincones, aunque debe utilizarse con suavidad. El objetivo es desprender la suciedad sin aplicar fuerza sobre las resistencias, las juntas o el recubrimiento de la canasta.

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Remojar durante algunos minutos los accesorios con restos pegados facilita desprender la suciedad sin recurrir a cuchillos, fibras ásperas u otros elementos capaces de deteriorar la superficie protectora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconecte el equipo y espere a que esté frío

El primer paso consiste en desenchufar la freidora de aire y dejar que se enfríe por completo. No debe limpiarse mientras permanece conectada ni cuando aún conserva temperatura después de cocinar.

Esta precaución reduce el riesgo de quemaduras y evita que el agua entre en contacto con componentes eléctricos calientes. También facilita retirar la grasa adherida sin manipular el aparato de forma insegura.

Una vez que la unidad esté fría, coloque la freidora sobre una superficie estable y retire la canasta, la bandeja o los accesorios extraíbles que incluya el modelo. Antes de desmontarla, conviene revisar el manual, ya que algunos equipos tienen piezas con sistemas de liberación específicos.

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Lave la canasta y la bandeja sin dañar el recubrimiento

La canasta y la bandeja son los elementos que más residuos acumulan. Lávelas con agua tibia y jabón líquido suave. Utilice una esponja blanda para retirar grasa, restos de empanizados, migas o partículas que hayan quedado en las ranuras.

Una freidora limpia conserva mejor el flujo de aire caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay alimentos pegados, deje los accesorios en remojo durante unos minutos antes de frotar. No use utensilios metálicos ni fibras abrasivas, ya que pueden deteriorar la capa antiadherente.

Después del lavado, enjuague las piezas y séquelas por completo. La humedad no debe quedar en la canasta ni en la bandeja antes de volver a colocarlas dentro de la freidora. Un secado adecuado ayuda a proteger el aparato y evita que el agua alcance zonas internas.

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Limpie las paredes internas con un paño húmedo

Con los accesorios fuera, limpie el interior de la freidora con un paño ligeramente humedecido o una esponja suave. El paño debe estar húmedo, no empapado, para evitar que el agua escurra hacia las partes eléctricas.

Pase el paño por las paredes internas y las zonas donde se acumula grasa. Si detecta residuos adheridos, use el cepillo pequeño con movimientos suaves. No aplique productos desengrasantes fuertes, limpiadores corrosivos ni aerosoles dentro de la unidad.

También revise las juntas y los bordes del compartimento donde encajan la canasta y la bandeja. Esas áreas pueden retener migas o grasa, lo que dificulta el cierre correcto de los accesorios.

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Revise con cuidado las resistencias superiores

Las resistencias son una de las partes más delicadas de la limpieza interna. Si observa grasa o restos de alimentos, espere a que estén completamente frías antes de intervenir.

Incline el aparato con cuidado, si el diseño lo permite, para observar la zona superior. Utilice el cepillo pequeño o un paño seco para retirar partículas visibles. No sumerja la unidad principal en agua ni vierta líquidos sobre las resistencias.

La acumulación de suciedad en esa área puede afectar la circulación del aire caliente. Sin embargo, no es necesario desmontar la freidora ni manipular componentes internos que no estén destinados al usuario.

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Limpie el exterior y mantenga una rutina

La carcasa exterior, los botones, la pantalla y las juntas pueden limpiarse con un paño húmedo y jabón suave. Después, seque toda la superficie antes de guardar el equipo en un lugar fresco y seco.

Para conservar la freidora de aire, los fabricantes aconsejan limpiarla después de cada uso, sobre todo tras preparar alimentos grasos. Revisar el manual específico del modelo permite conocer qué piezas pueden lavarse y cuáles requieren un cuidado distinto.