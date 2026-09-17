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Los festejos del Inter Miami de Messi tras ganar la Campeones Cup: la “protección” y el himno de la selección argentina que hicieron furor

Los jugadores del equipo estadounidense celebraron en el vestuario del Nu Stadium luego de vencer a Cruz Azul

Los jugadores y el cuerpo técnico del Inter Miami festejaron en el vestuario del Nu Stadium luego de vencer al Cruz Azul en la final de la Campeones Cup

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Inter Miami venció 2-0 al Cruz Azul en el Nu Stadium y obtuvo la Campeones Cup, título que se puso en juego entre los ganadores de la MLS y la Liga de México. Lionel Messi y Casemiro marcaron en la noche del miércoles para otorgarle al club de Florida una nueva copa a sus vitrinas. Tras la ceremonia de medallas en el campo de juego, los jugadores de Las Garzas continuaron con los festejos en el vestuario, donde sonó un himno de la selección argentina: la Cumbia de los Trapos.

Con la música del grupo Yerba Brava de fondo, un clásico en las celebraciones de la Albiceleste durante la era dorada de Lionel Scaloni, el Inter Miami compartió a través de sus redes sociales algunas imágenes del vestuario ganador. Los jugadores comenzaron a saltar y a abrazarse arrojando cerveza, agua y champagne en medio de la algarabía. El detalle que llamó la atención fue que el piso y el sector donde se encuentran los casilleros personales de los futbolistas estaban cubiertos de una lona plástica transparente para evitar que los fluidos dañen la estructura.

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Los jugadores del Inter Miami celebraron el título de la Campeones Cup en el vestuario del Nu Stadium
Los jugadores del Inter Miami celebraron el título de la Campeones Cup en el vestuario del Nu Stadium (Captura de video)

Los campeones siguieron con los festejos mientras algunos se tomaban fotos con Messi y la copa recientemente ganada en el campo de juego. Para el astro argentino, que llegó a los 100 goles con la camiseta del cuadro rosado, significó el título número 48 en su carrera, que incluye otros logros con Argentina, Barcelona y París Saint-Germain (PSG). La Pulga suma 39 tantos en la temporada, con 33 goles y 18 asistencias, después de haber jugado su sexto Mundial con la selección argentina a los 39 años. Su nueva conquista lo alejó de Dani Alves y Marquinhos, ambos con 43 títulos, y de Andrés Iniesta, que acumuló 40 coronas.

Su palmarés reúne 35 trofeos en 778 partidos oficiales con Barcelona: 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Con la selección argentina mayor, disputó 207 encuentros y obtuvo dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia.

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La Pulga anotó el 1-0 de las Garzas ante Cruz Azul en la Florida

El capitán también ganó el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la selección Sub 23. En sus 75 presentaciones con PSG agregó dos títulos de Ligue 1 y un Trophée des Champions, la Supercopa de Francia.

Luego del partido ante Cruz Azul, Messi disfrutó en el campo de juego junto con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, con quienes se dio un abrazo que incomodó a los pequeños. Los dos hijos mayores permanecieron a ambos lados de su padre y parecieron sostenerlo mientras descargaba parte de su peso sobre ellos.

La segunda grabación tuvo un tono más distendido. Thiago fue el primero en acercarse para abrazar a su padre, pero pareció advertir enseguida que la camiseta estaba completamente mojada por la transpiración acumulada durante la final.

El encuentro de Messi con sus hijos tras el título con el Inter Miami

Messi mantuvo el abrazo, mientras su hijo mayor evidenciaba cierta incomodidad por el contacto con la ropa húmeda. Poco después, Mateo corrió hacia él y se lanzó a sus brazos sin reparar en ese detalle.

El capitán alzó a su hijo del medio y sonrió en medio de la celebración. Ciro, el menor de los tres, cerró la secuencia al acariciar la espalda de su padre y notar también la humedad de la camiseta. El niño miró su mano y la olió, una reacción que provocó la risa inmediata de Messi. El futbolista le dio un beso en la mejilla antes de continuar los festejos por el nuevo trofeo de Inter Miami.

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