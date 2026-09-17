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EN VIVO: presentan a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

El Muñeco viajó hacia el país sudamericano para asumir la conducción de La Tricolor. La conferencia de prensa iniciará a las 17:30

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20:00 hsHoy

Los números de Marcelo Gallardo como entrenador

  • Nacional de Uruguay (2011/12): 39 partidos (23 victorias, 7 empates y 9 derrotas)
  • River Plate (2014/22): 414 partidos (227 victorias, 96 empates y 91 derrotas)
  • Al Ittihad de Arabia Saudita (2023/24): 33 partidos (15 victorias, 4 empates y 14 derrotas)
  • River Plate (2024/26): 86 partidos (38 victorias, 27 empates y 21 derrotas)
Foto de archivo del DT de River Plate, Marcelo Gallardo, celebrando la obtención de la Copa Libertadores tras ganarle la final a Boca Juniors en Madrid
Ganó dos Copas Libertadores en su primer ciclo en River Plate (Créditos: Reuters/Sergio Perez)
19:50 hsHoy

Las declaraciones de Gallardo antes de viajar hacia Ecuador

19:46 hsHoy

¡Bienvenidos a la presentación de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador!

Marcelo Gallardo
El Muñeco dejó Buenos Aires y arribó a Ecuador para asumir en sus funciones (Créditos: @FEFecuador/X)

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Marcelo GallardoSelección de Ecuador

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