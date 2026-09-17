EN VIVO: presentan a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

20:00 hsHoy
Los números de Marcelo Gallardo como entrenador
- Nacional de Uruguay (2011/12): 39 partidos (23 victorias, 7 empates y 9 derrotas)
- River Plate (2014/22): 414 partidos (227 victorias, 96 empates y 91 derrotas)
- Al Ittihad de Arabia Saudita (2023/24): 33 partidos (15 victorias, 4 empates y 14 derrotas)
- River Plate (2024/26): 86 partidos (38 victorias, 27 empates y 21 derrotas)
19:50 hsHoy
Las declaraciones de Gallardo antes de viajar hacia Ecuador
19:46 hsHoy
¡Bienvenidos a la presentación de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador!