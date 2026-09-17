EN VIVO: presentan a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Últimas noticias

Las declaraciones sobre una figura de Red Bull que generan cada vez más preguntas sobre su futuro Laurent Mekies, director de la escudería, se pronunció sobre la situación del piloto francés Isack Hadjar, quien lleva tres carreras afuera de la grilla por lesión

Los festejos del Inter Miami de Messi tras ganar la Campeones Cup: la “protección” y el himno de la selección argentina que hicieron furor Los jugadores del equipo estadounidense celebraron en el vestuario del Nu Stadium luego de vencer a Cruz Azul

El crudo relato de un piloto que fue salvado de la muerte por su compañero en plena carrera: “Sigo despertando con pesadillas” Ollie Millroy continúa internado. Sufrió la fractura de seis costillas (una de ellas le perforó un pulmón), una mano y una clavícula. “Sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre... arriesgó su propia vida para sacarme”, le agradeció a Loek Hartog, quien lo extrajo de su auto incendiado en Shanghái

Del origen de la Generación Dorada al showbol con Maradona: la historia del Ruca Che, el estadio que recibirá a la Copa Davis Construido en 1995 para albergar el Torneo de las Américas de básquet, el estadio neuquino fue sede de recordados momentos del deporte argentino. En las últimas semanas fue remodelado para cobijar a la Selección Argentina de Tenis