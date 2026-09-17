El CEO de Nvidia advierte a la Generación Z: “Hay miles de empleos gracias a los centros de datos”

Jensen Huang dirige Nvidia, la empresa con mayor valor en el mundo. (Foto: REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Guardar

Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió a la Generación Z durante la conferencia Dreamforce que existen miles de empleos vinculados a la expansión de los centros de datos, pese a los temores sobre el efecto de la inteligencia artificial en los puestos de nivel inicial.

El empresario señaló que a los más jóvenes se les repite que tendrán pocas oportunidades laborales mientras la inteligencia artificial (IA) amenaza los puestos de entrada.

PUBLICIDAD

Frente a ese diagnóstico, Huang afirmó: “Hay miles de empleos para los jóvenes, gracias a un auge acelerado de los centros de datos. Solo tienen que estar dispuestos a ir a una escuela de formación profesional”.

Huang sostuvo que un centro de datos de 250.000 pies cuadrados puede requerir hasta 1.500 trabajadores de la construcción. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Por qué crece el temor ante la posible sustitución de empleos por IA

La inteligencia artificial se incorpora a distintas actividades laborales y alimenta un debate entre quienes la consideran una herramienta para ampliar capacidades y quienes prevén que sustituirá ocupaciones. La preocupación se concentra en los empleos iniciales y en las posibilidades de inserción de los jóvenes.

No obstante, un hecho que resta peso a los miedos alrededor del impacto de la IA es que Nvidia prevé invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI para financiar centros de datos basados en procesadores de inteligencia artificial de Nvidia.

PUBLICIDAD

Huang sostuvo que una sola instalación de 250.000 pies cuadrados, una superficie que equiparó a 76.000 metros, puede requerir hasta 1.500 trabajadores de la construcción durante su fase de creación.

Nvidia prevé invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI para financiar centros de datos con procesadores de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuáles empleos serán más solicitados ante el auge de la IA

Electricistas, fontaneros y carpinteros figuran entre los perfiles que, según el director ejecutivo de Nvidia, serán necesarios para levantar las nuevas instalaciones. “Si eres electricista, eres fontanero, carpintero, vamos a necesitar cientos de miles de ellos para construir todas estas fábricas”, aseguró.

El CEO de Nvidia anticipó un crecimiento sostenido de los oficios especializados en las economías. “El sector de la artesanía cualificada de todas las economías va a experimentar un auge. Vas a tener que estar duplicando y duplicando y duplicando cada año”, afirmó.

PUBLICIDAD

La expansión de los centros de datos coincide con la perspectiva de especialistas que sitúan la próxima ola de oportunidades en el componente material de la tecnología, antes que exclusivamente en el software. La construcción, el mantenimiento y la operación de esa infraestructura requerirán trabajadores con formación técnica.

Huang dijo que electricistas, fontaneros y carpinteros serán perfiles clave para construir la nueva infraestructura de centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el mercado demanda perfiles capaces de emplear inteligencia artificial, más que ocupaciones creadas enteramente por ella. Randstad Research identifica al ingeniero de datos como una de las profesiones prioritarias, por su tarea de recopilar, almacenar y gestionar grandes volúmenes de información para que puedan utilizarla los profesionales de inteligencia artificial y analítica.

PUBLICIDAD

La lista se extiende a ingenieros de robótica, ingenieros de visión artificial y arquitectos cloud, responsables de diseñar infraestructuras de computación en la nube. En consultoría e investigación aparecen los investigadores y consultores en inteligencia artificial y los especialistas en aprendizaje automático.

Qué piensa Bill Gates sobre la inteligencia artificial

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, planteó que el efecto de la inteligencia artificial dependerá de cómo se gestione su adopción. “En términos de equidad, la IA será o bien el mayor igualador jamás inventado, o bien la peor fuente de injusticia. El desafío es monumental”.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial puede ampliar la desigualdad si no existe un plan para gestionar la transición a la era de la IA. (Foto: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)

Asimismo, Gates señaló que, incluso en las mejores condiciones, el cambio hacia esta etapa tecnológica será uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad.

PUBLICIDAD

“¿Cómo usaremos esta tecnología para construir un mundo más justo y evitar que se amplíe la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables a los daños causados por la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su sustento y la sensación de tener el control de su futuro?”, preguntó.

Gates sostuvo que no existe una preparación suficiente para esa transición. “Lamentablemente, en este momento no nos estamos preparando. No veo indicios de que los líderes, expertos y comunidades estén afrontando los desafíos adecuadamente. No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA”.

PUBLICIDAD