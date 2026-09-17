Cultura

“Tom Cruise no es muy bueno en las entrevistas”: De Oprah y la Cienciología a ‘Misión: Imposible’

El actor regresa con “Digger” y enfrenta críticas por sus respuestas evasivas y técnicas poco personales durante la promoción

Digger - Tom Cruise
Tom Cruise puede saltar de un avión, pero una entrevista todavía lo incomoda (el actor en una escena de "Digger")
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El próximo estreno de Tom Cruise, Digger, reabrió el debate sobre su exposición pública: una columna de The Guardian cuestionó la forma en que el actor enfrenta las entrevistas y planteó que su estrategia promocional necesita renovarse. El texto, firmado por el periodista Stuart Heritage y publicado el 16 de septiembre, parte de una paradoja: Tom Cruise conserva una posición central en Hollywood por sus éxitos en pantalla y su respaldo a la exhibición en salas, pero sus intervenciones ante la prensa ¿no están a la altura?

“Tom Cruise no es muy bueno en las entrevistas”, sentencia Heritage y explica que Digger representa una apuesta diferente dentro de la filmografía reciente del actor. El proyecto sería su primera película original, alejada de las secuelas y del cine de acción, en la que comparte protagonismo desde Lions for Lambs, de 2007. Esa circunstancia vuelve más relevante la campaña de difusión. Cruise ha sostenido durante años una imagen pública asociada a las secuencias de riesgo, especialmente por la saga Misión: Imposible, y a su papel en Top Gun: Maverick. Sin embargo, la nueva película exigiría una presentación que ponga el foco en su trabajo interpretativo.

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Tom Cruise en una escena de "Misión Imposible: Nación secreta"
Tom Cruise en una escena de "Misión Imposible: Nación secreta"

Hasta ahora la promoción combinó piezas vinculadas al Mundial de fútbol y conversaciones sobre aspectos técnicos, como la elección de lentes. Para Heritage, ese registro limita las posibilidades de acercar el proyecto al público. Cuando Cruise le concedió al periodista Zach Baron de la revista GQ el encuentro duró unos 30 minutos y el actor respondió de forma amplia, aunque sin aportar revelaciones sobre su vida, su carrera o el nuevo largometraje.

Entre las ideas que repitió estuvieron su interés por la cinematografía, su voluntad de incorporar habilidades y el hábito de anotar sus objetivos y los pasos para concretarlos. El diario británico consideró que esos temas ya habían aparecido en anteriores recorridos promocionales. La nota también sitúa esa cautela dentro de la historia pública de Cruise. Durante la década de 2000, el actor protagonizó intervenciones mediáticas que recibieron una fuerte atención, entre ellas una aparición en The Oprah Winfrey Show y declaraciones sobre la Cienciología. Más tarde, reconstruyó su vínculo con el público a través de grandes producciones de acción.

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Digger - Tom Cruise
El protagonista de "Misión: Imposible" vuelve con "Digger" y enfrenta críticas por sus respuestas evasivas, técnicas y poco personales durante la promoción

Heritage sostiene que la reserva ha sido parte de una estrategia eficaz para proteger el perfil público de Cruise durante la última década. A la vez, advierte que esa fórmula podría resultar insuficiente para la promoción de una película que busca diferenciarse de sus franquicias más conocidas. El autor compara el caso con el de Robert Downey Jr., quien desarrolló una forma de responder asuntos personales sin profundizar en los episodios de su pasado. “Esto es precisamente lo que Tom Cruise debería aprender a hacer. O quizás no; después de todo, ha ganado cientos de millones de dólares sin revelar prácticamente nada sobre sí mismo durante una década. Tal vez esa también sea una opción”, escribe Heritage.

Hay una posibilidad de que Cruise participe próximamente en podcasts, un formato que suele habilitar intercambios más largos que las entrevistas de prensa tradicionales. Por ahora, el actor no anunció públicamente nuevas fechas ni detalles adicionales sobre esa eventual ronda de promoción. “Este es Tom Cruise. Cuando se propone algo, lo consigue. Por eso, cabe esperar una mejora drástica en la calidad de sus entrevistas a partir de ahora”, conlcuye el periodista.

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