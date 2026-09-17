“Solamente saqué los demonios”: Detienen a predicador extranjero por violencia sexual contra una joven hondureña

Una Biblia abierta y una carpeta con un expediente de investigación reposan sobre una mesa de madera en una sala iluminada con luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un controversial y grave caso ha consternado a la comunidad del municipio de Ceguaca, en el departamento de Santa Bárbara, luego de la captura de un supuesto predicador evangélico de nacionalidad argentina, identificado como Alberto Parra.

El individuo fue denunciado por una joven de 18 años por presunta agresión sexual, en un hecho que habría ocurrido durante un supuesto ritual de “liberación espiritual” en la vivienda de la víctima.

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Según los informes preliminares y los datos recabados por el medio HCH TV Digital, el imputado acudió al inmueble bajo el pretexto de interceder por la salud espiritual de la joven, afirmando que la persona se encontraba poseída por “legiones de demonios” y “potestades”.

No obstante, durante la sesión religiosa, la joven presuntamente sufrió agresiones que desembocaron en una acusación formal por el delito de violación ante las autoridades de la Policía Nacional de Honduras.

El arresto de Alberto Parra se concretó tras la denuncia interpuesta por la víctima y sus familiares. Al momento de ser trasladado hacia las celdas de la Jefatura Departamental de la Policía Nacional en Santa Bárbara, el sospechoso sostuvo tajantemente su inocencia ante los micrófonos de la prensa local.

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Interrogado sobre los señalamientos en su contra, Parra afirmó de manera enfática: “Inocente, inocente. Solamente oré por ella y saqué los demonios de ella. Nada. Jamás, ni siquiera la he tocado”.

Un supuesto pastor evangélico fue capturado en Ceguaca, Santa Bárbara, acusado de violar a una joven. El hombre, de origen argentino, alega que es inocente y que solo estaba orando por ella para "sacarle legiones de demonios".

Posterior a estas breves declaraciones, los agentes policiales procedieron al ingreso formal del ciudadano argentino a la bartolina policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se inicie el proceso legal correspondiente.

De ser hallado culpable cuánto tiempo podría ser juzgado según la ley de Honduras

De acuerdo con el ordenamiento jurídico penal vigente en la República de Honduras (Decreto 130-2017), el delito de violación se encuentra tipificado en el Artículo 249 del Código Penal.

Si las investigaciones del Ministerio Público sustentan la acusación y un tribunal competente declara al procesado culpable del delito de violación en su figura básica, el marco normativo establece una pena de prisión de nueve a 13 años.

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Sin embargo, el tiempo exacto que el juzgado podría imponerle a un imputado en caso de una condena depende de la presencia de agravantes específicas contempla la ley:

Agravantes específicas (Artículo 250): Si se demuestra que la agresión fue cometida con el uso de violencia física desmedida, coacción grave, abuso de una relación de confianza, superioridad moral, espiritual o religiosa (como en la posición de fe o liderazgo eclesiástico que ostenta el acusado), la pena puede incrementarse en un tercio. Bajo este escenario agravado, la condena impuesta podría oscilar entre 13 años hasta 17 años.

Una sala de tribunal de justicia en Honduras presenta un estrado de madera junto a la bandera y el escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tratarse de un ciudadano extranjero, el proceso legal contempla el acompañamiento o notificación consular correspondiente, sin que esto otorgue ningún tipo de inmunidad procesal en el fuero penal hondureño.

La Fiscalía del Ministerio Público se encarga de recolectar los indicios probatorios, entre los que destacan los dictámenes médico-legales, las evaluaciones psicológicas de la víctima y la toma de declaraciones testificales en el municipio de Ceguaca.

Por lo que, serán los tribunales de justicia los encargados de valorar la prueba técnica y testimonial en las etapas del proceso (audiencia inicial, preliminar y juicio oral y público) para determinar de forma objetiva la responsabilidad penal de Alberto Parra o, en su defecto, decretar su absolución respetando el estado constitucional de presunción de inocencia.

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