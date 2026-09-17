Deportes

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

Las autoridades olímpicas dieron luz verde al río Fitzroy, en Queensland central, pese a meses de resistencia de federaciones y más de 500 atletas que pedían cambiar el escenario

Un cartel de advertencia sobre cocodrilos se encuentra junto a un río con embarcaciones de remo, tribunas y una pantalla gigante.
El Comité Olímpico Internacional da luz verde al curso de aguas planas en Rockhampton tras una evaluación independiente que avala condiciones justas, pese a las corrientes fuertes y la presencia de cocodrilos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El río Fitzroy, hogar de cocodrilos, será sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 tras superar una evaluación técnica independiente que despejó meses de controversia. El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este jueves el curso de aguas planas ubicado en Rockhampton, Queensland central, en Australia.

La confirmación llegó desde el parlamento australiano, donde el premier de Queensland, David Crisafulli, anunció el aval oficial con notable entusiasmo. “El Fitzroy aprobó con honores. Es oficial, firmado, sellado y entregado”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. Con ese anuncio se cerró un debate que se extendía desde marzo de 2025, cuando el gobierno estatal propuso por primera vez el río como sede del remo olímpico.

PUBLICIDAD

El COI aprobó el río pese a las fuertes corrientes y la presencia de cocodrilos

El río Fitzroy es un hábitat de cocodrilos, pero las corrientes fuertes fueron la mayor preocupación técnica desde el inicio. Los críticos temían que el curso no cumpliera con los estándares de regata de World Rowing. Esas dudas escalaron hasta el congreso de la federación internacional, donde las delegaciones de Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Alemania manifestaron inquietudes sobre la seguridad, la equidad y la sustentabilidad del sitio.

Un remero de espaldas en una embarcación sobre un río, con la silueta de un cocodrilo en la superficie del agua y árboles en la orilla.
El gobierno de Queensland confirma que el circuito del Fitzroy cumple los estándares para regatas, mientras 542 deportistas habían pedido mover la competencia al sudeste del estado por motivos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Queensland encargó una evaluación independiente a expertos en ingeniería marina de reconocimiento internacional. Según informó el COI, el análisis confirmó que el Fitzroy es capaz de ofrecer condiciones de competencia equitativas durante el período de los Juegos Olímpicos. El World Rowing —la federación internacional que rige el remo— y Paddle Worldwide —su par en los deportes de paleta, incluido el canotaje— respaldaron las conclusiones tras revisar los datos técnicos e inspeccionar el lugar in situ.

PUBLICIDAD

El tramo habilitado tendrá 2,7 kilómetros y ocho carriles sin necesidad de obras de dragado

El vicepremier Jarrod Bleijie descartó las versiones que anticipaban trabajos costosos de acondicionamiento. “No se necesitará ningún ensanchamiento ni dragado”, señaló ante el parlamento. El análisis determinó que el río cuenta con espacio para un curso olímpico completo: un tramo de 2,7 kilómetros de longitud con ocho carriles, más áreas de salida y llegada, suficiente para los 2.000 metros reglamentarios de una regata.

Mapa topográfico de la cuenca del río Fitzroy con marcadores rojos en Derby y Fitzroy Crossing, e inserto con la ubicación en Australia
El río Fitzroy ofrece ocho carriles para el remo olímpico

El sitio albergará las pruebas de remo, para-remo, sprint en canoa y para-canoa de los Juegos de 2032. Con la aprobación otorgada, la autoridad organizadora iniciará la planificación detallada, el diseño y la construcción de las instalaciones de competencia.

Una carta firmada por 542 remeros, incluidos olímpicos, había pedido cambiar de sede

La decisión llegó después de una intensa presión pública. Una carta abierta firmada por 542 remeros, entre ellos el medallista de oro olímpico Drew Ginn, fue enviada al gobierno estatal para solicitar que la sede se construyera en el sudeste de Queensland. Los firmantes argumentaban que el sitio no garantizaba condiciones seguras ni equitativas para la competencia.

Como alternativa, el consejo local de Moreton Bay, al norte de Brisbane, promovió un curso de nivel mundial a aproximadamente la mitad del costo del sitio en Rockhampton. La propuesta contó con respaldo de parte de la comunidad deportiva, aunque el gobierno estatal nunca la consideró viable.

El COI aprueba el río Fitzroy pese a cocodrilos - REUTERS/Denis Balibouse/ File Photo
El COI aprueba el río Fitzroy pese a cocodrilos - REUTERS/Denis Balibouse/ File Photo

Crisafulli desestimó las críticas y calificó a sus detractores de “elites” que daban la espalda a una ciudad del interior. “Muchos dijeron que no se podía hacer. Rechazamos esa visión. Apostamos por el Queensland regional”, declaró.

El presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland, celebró la aprobación con una declaración contundente. “Ahora sabemos que el río Fitzroy es capaz de proporcionar condiciones de competencia justas durante el período de los Juegos”, indicó en un comunicado recogido por The Guardian. El presidente de Paddle Worldwide, Thomas Konietzko, añadió que el extenso análisis mejoró de forma sustancial la comprensión del terreno de juego y generó confianza en el curso.

El intendente de Rockhampton, Tony Williams, recibió la noticia con optimismo. Los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de ese año, y el río Fitzroy será una de las sedes de competencia ubicada fuera del sudeste de Queensland, a más de 600 kilómetros de la ciudad anfitriona.

Temas Relacionados

Juegos OlímpicosBrisbaneAustraliaCOICocodrilosSídneyRemoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

Rafael Cámara se posicionó como el favorito a ocupar la butaca de Esteban Ocon en Haas tras la confirmación de un movimiento en la categoría juvenil. Las negociaciones y los corredores involucrados

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

En una nueva jornada del juicio por el asesinato del ex rugbier, dos expertos en la psicología analizaron el perfil de los máximos implicados en el caso

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

Los motivos que llevaron a la salida del bonaerense a bajarse de la escuadra Van Amersfoort tres fechas antes del final del calendario. Las opciones que maneja para 2027

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los dirigidos por Diego Placente cayeron ante la Albirroja y buscarán levantarse en su próxima presentación, el sábado contra Uruguay

La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

El club inglés ofrece a dos hinchas un cupo para entrenar, compartir la previa y sentarse en el banco de suplentes durante un partido benéfico con exfiguras de la Premier League

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

MALDITOS NERDS

Netflix presenta el tráiler de ‘Hermanastras’, su nueva versión de Cenicienta

Netflix presenta el tráiler de ‘Hermanastras’, su nueva versión de Cenicienta

Call of Duty: Modern Warfare 4 revela a Mads Mikkelsen como su nuevo villano

Retrocultura Activa | Butacas eléctricas y esqueletos voladores: el marketing macabro de William Castle

BlizzCon 2026: Una crónica del gran encuentro nerd que regresa luego de dos años de ausencia

El clásico de Nihon Falcom ‘The White Witch’ tendrá una nueva versión mundial

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

INFOBAE AMÉRICA

La Superintendencia de Competencia en Guatemala recibe los planes de 34 aspirantes a dirigir la entidad

La Superintendencia de Competencia en Guatemala recibe los planes de 34 aspirantes a dirigir la entidad

El Salvador estudia cerca de 10 propuestas para cambiar la semana laboral

La sequía agrícola afecta 226.773,97 hectáreas en Guatemala y supera el registro de la última década

Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala autoriza 365 cuentas de depósitos monetarios para las elecciones de 2027