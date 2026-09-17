Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El Comité Olímpico Internacional da luz verde al curso de aguas planas en Rockhampton tras una evaluación independiente que avala condiciones justas, pese a las corrientes fuertes y la presencia de cocodrilos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El río Fitzroy, hogar de cocodrilos, será sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 tras superar una evaluación técnica independiente que despejó meses de controversia. El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este jueves el curso de aguas planas ubicado en Rockhampton, Queensland central, en Australia.

La confirmación llegó desde el parlamento australiano, donde el premier de Queensland, David Crisafulli, anunció el aval oficial con notable entusiasmo. “El Fitzroy aprobó con honores. Es oficial, firmado, sellado y entregado”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. Con ese anuncio se cerró un debate que se extendía desde marzo de 2025, cuando el gobierno estatal propuso por primera vez el río como sede del remo olímpico.

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El COI aprobó el río pese a las fuertes corrientes y la presencia de cocodrilos

El río Fitzroy es un hábitat de cocodrilos, pero las corrientes fuertes fueron la mayor preocupación técnica desde el inicio. Los críticos temían que el curso no cumpliera con los estándares de regata de World Rowing. Esas dudas escalaron hasta el congreso de la federación internacional, donde las delegaciones de Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Alemania manifestaron inquietudes sobre la seguridad, la equidad y la sustentabilidad del sitio.

El gobierno de Queensland confirma que el circuito del Fitzroy cumple los estándares para regatas, mientras 542 deportistas habían pedido mover la competencia al sudeste del estado por motivos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Queensland encargó una evaluación independiente a expertos en ingeniería marina de reconocimiento internacional. Según informó el COI, el análisis confirmó que el Fitzroy es capaz de ofrecer condiciones de competencia equitativas durante el período de los Juegos Olímpicos. El World Rowing —la federación internacional que rige el remo— y Paddle Worldwide —su par en los deportes de paleta, incluido el canotaje— respaldaron las conclusiones tras revisar los datos técnicos e inspeccionar el lugar in situ.

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El tramo habilitado tendrá 2,7 kilómetros y ocho carriles sin necesidad de obras de dragado

El vicepremier Jarrod Bleijie descartó las versiones que anticipaban trabajos costosos de acondicionamiento. “No se necesitará ningún ensanchamiento ni dragado”, señaló ante el parlamento. El análisis determinó que el río cuenta con espacio para un curso olímpico completo: un tramo de 2,7 kilómetros de longitud con ocho carriles, más áreas de salida y llegada, suficiente para los 2.000 metros reglamentarios de una regata.

El río Fitzroy ofrece ocho carriles para el remo olímpico

El sitio albergará las pruebas de remo, para-remo, sprint en canoa y para-canoa de los Juegos de 2032. Con la aprobación otorgada, la autoridad organizadora iniciará la planificación detallada, el diseño y la construcción de las instalaciones de competencia.

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Una carta firmada por 542 remeros, incluidos olímpicos, había pedido cambiar de sede

La decisión llegó después de una intensa presión pública. Una carta abierta firmada por 542 remeros, entre ellos el medallista de oro olímpico Drew Ginn, fue enviada al gobierno estatal para solicitar que la sede se construyera en el sudeste de Queensland. Los firmantes argumentaban que el sitio no garantizaba condiciones seguras ni equitativas para la competencia.

Como alternativa, el consejo local de Moreton Bay, al norte de Brisbane, promovió un curso de nivel mundial a aproximadamente la mitad del costo del sitio en Rockhampton. La propuesta contó con respaldo de parte de la comunidad deportiva, aunque el gobierno estatal nunca la consideró viable.

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El COI aprueba el río Fitzroy pese a cocodrilos - REUTERS/Denis Balibouse/ File Photo

Crisafulli desestimó las críticas y calificó a sus detractores de “elites” que daban la espalda a una ciudad del interior. “Muchos dijeron que no se podía hacer. Rechazamos esa visión. Apostamos por el Queensland regional”, declaró.

El presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland, celebró la aprobación con una declaración contundente. “Ahora sabemos que el río Fitzroy es capaz de proporcionar condiciones de competencia justas durante el período de los Juegos”, indicó en un comunicado recogido por The Guardian. El presidente de Paddle Worldwide, Thomas Konietzko, añadió que el extenso análisis mejoró de forma sustancial la comprensión del terreno de juego y generó confianza en el curso.

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El intendente de Rockhampton, Tony Williams, recibió la noticia con optimismo. Los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de ese año, y el río Fitzroy será una de las sedes de competencia ubicada fuera del sudeste de Queensland, a más de 600 kilómetros de la ciudad anfitriona.