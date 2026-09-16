Jensen Huang, CEO de Nvidia, defiende el avance de la IA: “No necesitamos nuevas leyes ni regulaciones”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no cree que la IA sea un peligro para la humanidad. REUTERS/Carlos Barria

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El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang, considera que la inteligencia artificial no necesita nuevas leyes ni regulaciones para controlar los riesgos asociados a su desarrollo.

Durante la conferencia Dreamforce, celebrada el 15 de septiembre en San Francisco, el ejecutivo sostuvo que la seguridad de la IA debe abordarse principalmente como un problema de ingeniería y que las empresas deben decidir cuándo un producto está preparado para llegar al mercado.

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Huang defendió que los mecanismos del mercado ya ofrecen incentivos suficientes para que las compañías no comercialicen productos que consideren inseguros. Según su planteamiento, una empresa debe detenerse o reducir el ritmo de desarrollo si no está convencida de que un sistema funciona correctamente y es seguro.

Para Jensen Huang, la seguridad de la IA es un problema de ingeniería. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

La posición del ejecutivo se produce en medio de un debate dentro de la industria tecnológica sobre cómo gestionar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces.

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Huang considera que la seguridad es un problema de ingeniería

Durante su intervención, Huang rechazó la idea de tratar la IA como una especie de “mente alienígena”. En su opinión, estos sistemas son, en última instancia, combinaciones de hardware y software creadas por personas y, por tanto, pueden ser controlados mediante técnicas de ingeniería y las leyes que ya existen.

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, afirmó el CEO de Nvidia. Su argumento parte de que los modelos de IA son sistemas informáticos complejos y que las compañías responsables de desarrollarlos deben incorporar las medidas de seguridad necesarias antes de ponerlos a disposición de los usuarios.

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Jensen Huang señaló que las empresas de IA son responsables de la seguridad de sus modelos y que deben de evaluarlos antes de sacarlos al mercado. REUTERS/Carlos Barria

Huang también rechazó que exista necesariamente un conflicto entre avanzar rápidamente y desarrollar productos seguros. Para el ejecutivo, las empresas pueden acelerar la innovación y, al mismo tiempo, detenerse cuando detecten que un sistema no está preparado.

El mercado como mecanismo de control

La propuesta de Huang otorga un papel central a las decisiones de las propias compañías. Su razonamiento es que una empresa que no confíe en la funcionalidad, capacidad o seguridad de un producto no debería lanzarlo al mercado.

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“No necesitamos nuevas leyes. No necesitamos nuevas regulaciones”, sostuvo durante la conferencia. En su opinión, las fuerzas del mercado ya están presentes y deberían incentivar a las compañías a determinar cuándo acelerar el desarrollo y cuándo hacer una pausa.

Este planteamiento supone priorizar la responsabilidad interna de las empresas frente a la creación de nuevas normas específicas para la inteligencia artificial.

De acuerdo al CEO de Nvidia, la IA no necesita una regulación o leyes que la detengan, pues ya estan sometidos a las fuerzas del mercado. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Una postura diferente dentro de la industria

Las declaraciones de Huang llegan mientras otros líderes tecnológicos plantean enfoques diferentes para afrontar los riesgos de la IA. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha defendido la necesidad de establecer estándares de seguridad y mecanismos de coordinación para gestionar el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

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El debate también involucra a OpenAI y otras compañías, que han discutido distintas fórmulas para evaluar y controlar los riesgos de los modelos. La diferencia entre estas posiciones refleja una discusión más amplia sobre cuánto debe depender la seguridad de los controles internos de las empresas y cuánto de normas externas.

Nvidia tiene un papel central en el desarrollo de la IA

La postura de Huang también debe entenderse dentro de la posición que ocupa Nvidia en la industria. La compañía fabrica gran parte de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, por lo que el crecimiento de esta tecnología ha impulsado una fuerte demanda de sus sistemas de computación.

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Nvidia cumple un papel fundamental en el desarrollo de la IA al ser el principal proveedor de hardware. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

El propio Huang mantiene una visión expansiva sobre el futuro de la IA. Durante la conversación defendió que la tecnología puede aumentar la productividad y afirmó que su ambición empresarial es mayor que nunca.

Sus declaraciones no eliminan el debate sobre la regulación, pero dejan clara su posición: la velocidad de innovación y la seguridad no tienen por qué ser incompatibles y, en su opinión, no hace falta crear nuevas leyes para conseguir ambas.

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