Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defiende el avance de la IA: “No necesitamos nuevas leyes ni regulaciones”

El fundador de Nvidia sostiene que la seguridad de la inteligencia artificial debe resolverse mediante ingeniería y controles internos, no con nuevas normas específicas

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no cree que la IA sea un peligro para la humanidad. REUTERS/Carlos Barria
Jensen Huang, CEO de Nvidia, no cree que la IA sea un peligro para la humanidad. REUTERS/Carlos Barria
Guardar

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang, considera que la inteligencia artificial no necesita nuevas leyes ni regulaciones para controlar los riesgos asociados a su desarrollo.

Durante la conferencia Dreamforce, celebrada el 15 de septiembre en San Francisco, el ejecutivo sostuvo que la seguridad de la IA debe abordarse principalmente como un problema de ingeniería y que las empresas deben decidir cuándo un producto está preparado para llegar al mercado.

PUBLICIDAD

Huang defendió que los mecanismos del mercado ya ofrecen incentivos suficientes para que las compañías no comercialicen productos que consideren inseguros. Según su planteamiento, una empresa debe detenerse o reducir el ritmo de desarrollo si no está convencida de que un sistema funciona correctamente y es seguro.

Para Jensen Huang, la seguridad de la IA es un problema de ingeniería. REUTERS/Manami Yamada/File Photo
Para Jensen Huang, la seguridad de la IA es un problema de ingeniería. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

La posición del ejecutivo se produce en medio de un debate dentro de la industria tecnológica sobre cómo gestionar los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces.

PUBLICIDAD

Huang considera que la seguridad es un problema de ingeniería

Durante su intervención, Huang rechazó la idea de tratar la IA como una especie de “mente alienígena”. En su opinión, estos sistemas son, en última instancia, combinaciones de hardware y software creadas por personas y, por tanto, pueden ser controlados mediante técnicas de ingeniería y las leyes que ya existen.

La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, afirmó el CEO de Nvidia. Su argumento parte de que los modelos de IA son sistemas informáticos complejos y que las compañías responsables de desarrollarlos deben incorporar las medidas de seguridad necesarias antes de ponerlos a disposición de los usuarios.

Jensen Huang señaló que las empresas de IA son responsables de la seguridad de sus modelos y que deben de evaluarlos antes de sacarlos al mercado. REUTERS/Carlos Barria
Jensen Huang señaló que las empresas de IA son responsables de la seguridad de sus modelos y que deben de evaluarlos antes de sacarlos al mercado. REUTERS/Carlos Barria

Huang también rechazó que exista necesariamente un conflicto entre avanzar rápidamente y desarrollar productos seguros. Para el ejecutivo, las empresas pueden acelerar la innovación y, al mismo tiempo, detenerse cuando detecten que un sistema no está preparado.

El mercado como mecanismo de control

La propuesta de Huang otorga un papel central a las decisiones de las propias compañías. Su razonamiento es que una empresa que no confíe en la funcionalidad, capacidad o seguridad de un producto no debería lanzarlo al mercado.

No necesitamos nuevas leyes. No necesitamos nuevas regulaciones”, sostuvo durante la conferencia. En su opinión, las fuerzas del mercado ya están presentes y deberían incentivar a las compañías a determinar cuándo acelerar el desarrollo y cuándo hacer una pausa.

Este planteamiento supone priorizar la responsabilidad interna de las empresas frente a la creación de nuevas normas específicas para la inteligencia artificial.

De acuerdo al CEO de Nvidia, la IA no necesita una regulación o leyes que la detengan, pues ya estan sometidos a las fuerzas del mercado. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
De acuerdo al CEO de Nvidia, la IA no necesita una regulación o leyes que la detengan, pues ya estan sometidos a las fuerzas del mercado. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Una postura diferente dentro de la industria

Las declaraciones de Huang llegan mientras otros líderes tecnológicos plantean enfoques diferentes para afrontar los riesgos de la IA. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha defendido la necesidad de establecer estándares de seguridad y mecanismos de coordinación para gestionar el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

El debate también involucra a OpenAI y otras compañías, que han discutido distintas fórmulas para evaluar y controlar los riesgos de los modelos. La diferencia entre estas posiciones refleja una discusión más amplia sobre cuánto debe depender la seguridad de los controles internos de las empresas y cuánto de normas externas.

Nvidia tiene un papel central en el desarrollo de la IA

La postura de Huang también debe entenderse dentro de la posición que ocupa Nvidia en la industria. La compañía fabrica gran parte de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, por lo que el crecimiento de esta tecnología ha impulsado una fuerte demanda de sus sistemas de computación.

Nvidia cumple un papel fundamental en el desarrollo de la IA al ser el principal proveedor de hardware. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
Nvidia cumple un papel fundamental en el desarrollo de la IA al ser el principal proveedor de hardware. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

El propio Huang mantiene una visión expansiva sobre el futuro de la IA. Durante la conversación defendió que la tecnología puede aumentar la productividad y afirmó que su ambición empresarial es mayor que nunca.

Sus declaraciones no eliminan el debate sobre la regulación, pero dejan clara su posición: la velocidad de innovación y la seguridad no tienen por qué ser incompatibles y, en su opinión, no hace falta crear nuevas leyes para conseguir ambas.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaIAInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Anthropic aseguró que solo se usa el 10% del potencial de la IA

Dario Amodei sostiene que empresas, instituciones y usuarios todavía aprovechan una parte reducida de las capacidades disponibles, incluso si los modelos dejaran de mejorar por ahora

CEO de Anthropic aseguró que solo se usa el 10% del potencial de la IA

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan cierran su escuela para niños de bajos recursos y la IA tiene que ver

La fundación del CEO de Meta está reorientando los recursos de programas sociales hacia la IA y la investigación biomédica

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan cierran su escuela para niños de bajos recursos y la IA tiene que ver

Nvidia, Palantir y más empresas le están cerrando la puerta a las IAs más avanzadas: privacidad de datos frena la adopción

La compañía liderada por Jensen Huang limitó el uso de Fable de Anthropic a proyectos de menor sensibilidad, como los vinculados al software de código abierto

Nvidia, Palantir y más empresas le están cerrando la puerta a las IAs más avanzadas: privacidad de datos frena la adopción

El puerto del router donde conectas el cable de red puede no ser el correcto

Antes de conectar un cable Ethernet conviene distinguir entre los puertos WAN y LAN y comprobar las etiquetas que indican la velocidad máxima de cada conector

El puerto del router donde conectas el cable de red puede no ser el correcto

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 16 de septiembre

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 16 de septiembre

DEPORTES

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

Tras confirmarse el calendario 2027 de la Fórmula 1, qué chances tiene Argentina de recibir un Gran Premio el próximo año

Los 3 futbolistas con los que Arruabarrena no contará hasta 2027 en Boca Juniors y el “refuerzo” que sumará

Es argentina, trabaja en un fondo de inversión en Nueva York y ganó el oro en esgrima: “Estas oportunidades son pocas”

TELESHOW

Todo sobre la final de Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora se define el reality y cuáles son los premios

Todo sobre la final de Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora se define el reality y cuáles son los premios

El show de Pipino Cuevas y el Chaqueño Palavecino en Es mi sueño: un olvido, un elogio y una confesión

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué tan popular es la IA entre los votantes? No mucho, según una nueva encuesta

¿Qué tan popular es la IA entre los votantes? No mucho, según una nueva encuesta

El departamento uruguayo Paysandú plantará 10.000 árboles para reducir el impacto del calor

La economía uruguaya cayó por la sequía: la soja explicó el desplome del agro pero el gobierno es optimista

Gobierno panameño aprueba proyecto de ley que amplía participación privada en el desarrollo de obras

Alcalde de San José pide a Laura Fernández “ponernos de acuerdo” y reclama reformas estructurales: “Trabajar en conjunto es un mandato de la patria”