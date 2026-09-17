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Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

La influencer se refirió a las versiones de un supuesto acuerdo que tendría con el futbolista de Boca Juniors para perdonarle sus engaños

La empresaria salió a aclarar los dichos de Santi Riva Roy y negó tener un acuerdo con su esposo (Video: El Ejército de la Mañana-Bondi Live)
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Leandro Paredes y Camila Galante están juntos desde la adolescencia, tienen tres hijos en común y en redes sociales son una de las parejas más queridas de la Selección Argentina. Sin embargo, este cuento de hadas se vio amenazado en las últimas horas con unas versiones que circularon con tanta velocidad que la propia involucrada salió a enfrentarlas.

Todo comenzó cuando Santi Riva Roy reveló al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), que Leandro tendría un acuerdo en el cual mantendría una pareja abierta unilateral con su esposa. Según la versión del conductor, el futbolista financiaría económicamente a toda la familia de ella a cambio de libertad para tener encuentros con otras mujeres, mientras la empresaria permanece fiel.

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Paredes tiene un acuerdo con su señora, un acuerdo donde él le banca toda la familia de ella y ella no tiene problemas de que él haga de las suyas”, sostuvo Riva Roy en el programa. Ante la consulta de sus compañeros, precisó: “No es infiel porque ella le deja voltearse a todo lo que él quiera y él banca toda la familia de ella”, manifestó al señalar las supuestas condiciones del acuerdo.

Cinco personas, un hombre, una mujer y tres niños, posan sentados en el césped. Hay globos de colores y el número 33 al fondo. Es de noche
Leandro y Camilia son padres de Victoria, Giovanni y Lautaro (Instaggram)

Riva Roy fue más allá y reveló que una amiga suya habría tenido un encuentro con Paredes en una reunión organizada en la casa del hermano de Tini Stoessel, Francisco Stoessel. “Fue ella, se volteó (sic) a Paredes. Fue en la casa de Stoessel, en un asado”, relató.

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El conductor agregó que varias esposas de jugadores del seleccionado ya expresaron su malestar ante la posibilidad de que esas fiestas se repitan durante los próximos partidos de Argentina en el país, y que su molestia apunta tanto a Camila por tolerar la conducta de su marido como al hermano de la cantante por ser el anfitrión de esos encuentros.

Santi Riva Roy contó que el jugador de Boca estaría atravesando un conflicto familiar y aseguró que tiene un arreglo con Camila Galante (Video: El Ejército de la Mañana-Bondi Live)

Pero el tema no termina en la relación entre el futbolista y la influencer. Riva Roy también señaló un conflicto entre Paredes y su propio padre, Daniel. Según lo que le habría transmitido su fuente en una llamada en vivo, Daniel le reclamó al hijo que financia a la familia de Galante pero no le destina dinero a él. “Che, vos bancás a toda la familia de tu señora y a mí no me pasás un peso”, fue el reclamo, según reprodujo Riva Roy, quien calificó la situación de “totalmente ridícula”.

Ante la circulación de estas versiones, Camila le envió a Riva Roy una serie de mensajes que el periodista leyó al aire con autorización de ella. “¿Qué problema tenés conmigo?¿Con Leandro? ¿Pasó algo? Porque la verdad no sé de dónde sacás la info. Y Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la selección, como quisiste dar a entender varias veces”, le escribió la mujer.

Y cerró: “Son varias veces ya las que veo que hablas de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe. Tengo hijos grandes, te pido, chequeá”, expresó la influencer. Riva Roy le respondió en el mismo tono: “Hola Camila, ¿cómo estás? Nada personal, ni animosidad. Si él hace algo, mucha gente se entera. Quien no se cuida o no te cuida a vos es él, no el periodismo”.

Selfie frontal de Leandro Paredes, Camila Galante y sus tres hijos sonriendo. Él está a la izquierda; ella, a la derecha con un bebé. Dos niños mayores están en el centro
Camila aseguró que no existe ningún acuerdo con su marido

Esta no es la primera vez que la pareja tiene que enfrentar rumores de infidelidad. A principios de este año el matrimonio estuvo en el ojo mediático a partir de rumores que vinculaban al futbolista con Emilia Mernes. En aquella oportunidad, Camilia decidió aclarar la situación en sus redes sociales, dejando en claro que con el volante de Boca Juniors y la selección argentina estaba todo bien y que no hubo tal infidelidad.

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