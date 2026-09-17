Honduras: 14 autoridades electas no presentaron sus informes financieros ante el organismo de fiscalización electoral

Una infografía de la UFTF indica que el 96,72% de las autoridades en Honduras cumplió con la entrega de sus informes financieros de las Elecciones Generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Catorce autoridades electas en Honduras no registraron la entrega física de sus informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia.

El dato surge de una revisión que abarcó 427 cargos de las últimas Elecciones Generales. De ese total, 413 presentaron la documentación requerida, lo que representa un cumplimiento del 96,72%. Los 14 casos restantes equivalen al 3,28%.

PUBLICIDAD

La revisión incluyó la Presidencia de la República, las diputaciones propietarias y las alcaldías. Para establecer el nivel de cumplimiento, la UFTF —organismo hondureño de fiscalización del financiamiento político— comparó su registro de informes financieros con las certificaciones utilizadas para la declaratoria oficial de los resultados electorales.

Entre las autoridades sin registro de entrega se cuentan 10 alcaldes y cuatro diputados, todos del Partido Liberal y del Partido Nacional, según el documento.

El reporte no muestra, sin embargo, un comportamiento uniforme entre las distintas fuerzas políticas. Las diferencias son más evidentes cuando se separan los resultados del Congreso Nacional de los de las corporaciones municipales.

PUBLICIDAD

Diferencias entre los diputados

En las diputaciones, el Partido Libertad y Refundación (Libre) registró un cumplimiento del 93,08% en la presentación de informes financieros.

El Partido Liberal alcanzó el 86,57%, mientras que el PINU-SD llegó al 68,28%. La Democracia Cristiana registró un 38,19%, según las cifras de Política Limpia.

Esos porcentajes muestran que, aunque el resultado general supera el 96%, el comportamiento varía considerablemente según la organización política.

La revisión de la Presidencia de la República reportó un cumplimiento del 100% en la entrega de informes financieros.

Entre las corporaciones municipales, el Partido Liberal registró un cumplimiento del 86,18%, según la revisión. El PINU-SD alcanzó el 69,81%, mientras que la Democracia Cristiana registró el 16,39%.

El 96,72% corresponde al conjunto de los 427 cargos examinados y no indica que todos los partidos hayan alcanzado niveles similares de presentación de informes: los datos desagregados muestran diferencias importantes entre las organizaciones políticas.

PUBLICIDAD

En el nivel presidencial, la revisión reportó un cumplimiento del 100%. El universo analizado en ese caso corresponde a una sola Presidencia de la República; la mayor cantidad de registros proviene de las diputaciones y las alcaldías.

La UFTF utilizó para su revisión las Certificaciones 3014-2025 y 3055-2025, vinculadas a la declaratoria de las Elecciones Generales, y las contrastó con su base de informes financieros.

La revisión de Política Limpia abarcó 427 cargos de las Elecciones Generales y detectó un cumplimiento del 96,72% en la presentación de informes financieros.

Política Limpia

La presentación de informes financieros forma parte de las obligaciones establecidas para los participantes en los procesos electorales y permite a la autoridad fiscalizadora dar seguimiento al financiamiento político y electoral.

Política Limpia realiza estas revisiones para determinar quiénes cumplieron con la documentación exigida y qué casos requieren seguimiento.

La revisión deja así un panorama en el que el cumplimiento general es elevado, pero con diferencias que se hacen visibles al examinar los datos por cargo y partido político.

PUBLICIDAD

Los 14 casos sin registro de entrega, correspondientes a 10 alcaldes y cuatro diputados, quedan ahora dentro del seguimiento de la autoridad fiscalizadora, mientras que los porcentajes registrados en las distintas organizaciones muestran que la presentación de los informes no avanzó de manera uniforme en todos los niveles de elección.

El informe ofrece así una primera fotografía del cumplimiento documental tras las Elecciones Generales, con413 autoridades que sí presentaron sus informes y 14 que no figuran con entrega física, mientras la fiscalización continúa sobre los casos identificados y sobre la información proporcionada por los distintos actores políticos.

PUBLICIDAD