El Ministerio de Trabajo abre procesos sancionatorios tras hallar incumplimientos en jornadas nocturnas en El Salvador

El programa Justicia Laboral Nocturna busca supervisar horarios que antes quedaban fuera de la inspección ordinaria en El Salvador. / (Ministerio de Trabajo)

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador abrió procesos sancionatorios contra empresas detectadas con incumplimientos laborales durante operativos realizados a través del programa Justicia Laboral Nocturna, según afirmó el ministro Rolando Castro.

Las inspecciones identificaron jornadas de hasta 14 horas, falta de pago de horas extra, ausencia de descansos y omisiones en el recargo por nocturnidad.

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Durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, Castro indicó que las revisiones buscan cubrir una franja horaria que, hasta hace pocas semanas, quedaba fuera de la supervisión ordinaria de la institución.

“Quien trabaja después de las cuatro, cinco o seis de la tarde prácticamente ha estado en un mundo de oscuridad, que no ha habido ningún tipo de inspección en esos horarios”, afirmó.

El programa se lanzó en agosto y dispone de equipos técnicos para realizar verificaciones nocturnas en centros de trabajo de todo el país. La iniciativa busca constatar las condiciones reales de quienes trabajan entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana del siguiente día, período que la normativa salvadoreña considera jornada nocturna.

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El Ministerio de Trabajo indicó que más del 20% de la población trabajadora en El Salvador cumple horarios nocturnos./ (Ministerio de Trabajo)

Según el Ministerio, el esquema de inspecciones revisa el cumplimiento de los horarios de trabajo, los salarios, las horas extraordinarias, las condiciones de seguridad y salud ocupacional, los descansos y el pago del recargo del 25% por nocturnidad.

“Encontramos personas que trabajan hasta 14 horas, 12 horas en la noche. No les pagan horas extras, no hay el espacio del receso, del descanso, y además de eso no se les paga el 25% de nocturnidad”, declaró.

El funcionario sostuvo que la Unidad de Investigación del Mercado Laboral en El Salvador identificó que más del 20% de la población trabajadora cumple horarios nocturnos.

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El dato fue citado durante la entrevista como parte del diagnóstico que motivó la ampliación de los operativos realizados por el Ministerio de Trabajo fuera de las jornadas diurnas.

Aunque Castro no informó la cantidad de empresas sancionadas, sí detalló que las inspecciones se realizan en el sector hotelero, restaurantes, bares y espacios de entretenimiento nocturno. De acuerdo con el ministro, en algunas empresas vinculadas con esas actividades se detectaron problemas en la entrega de propinas, que deben distribuirse entre los trabajadores conforme a las reglas establecidas en el Código de Trabajo.

Los inspectores realizan operativos en hoteles, restaurantes, bares y espacios de entretenimiento nocturno, donde también se revisa la entrega de propinas./ (Ministerio de Trabajo)

“No hay transparencia en muchas empresas con la entrega de la propina”, dijo. Añadió que el empleador no puede retener una parte de esos recursos.

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Empresas de seguridad enfrentan multas y procesos judiciales

El ministro cuestionó prácticas atribuidas a empresas de seguridad privada y firmas que ofrecen servicios tercerizados de limpieza. Señaló que en esos sectores se registraron turnos prolongados y casos en los que un guardia debe permanecer en su puesto si no llega su relevo.

Castro afirmó que algunas compañías acumulan sanciones por montos de USD 250 mil, USD 300 mil y hasta USD 500 mil. Ante las sanciones, varias empresas han recurrido a tribunales de lo contencioso.

“Hay empresas que las tenemos con sanciones de 250 mil dólares, 300 mil dólares, de medio millón de dólares, y se han ido a los tribunales a pelearlo”, relató el funcionario en el espacio televisivo.

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El programa de Justicia Laboral Nocturna fue lanzado en agosto pasado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. / (Ministerio de Trabajo)

El Ministerio informó que las inspecciones nocturnas también verifican si los trabajadores disponen de transporte seguro o alojamiento cuando las características del empleo lo requieren.

Las compañías tienen hasta 15 días hábiles para corregir hallazgos

El procedimiento comienza con una inspección en la que se identifican los incumplimientos y se deja constancia de los hallazgos. La empresa recibe un plazo para corregir las irregularidades, que puede variar según el caso, pero no debe superar los 15 días hábiles.

Luego corresponde una reinspección. Si los inspectores determinan que la compañía no subsanó las observaciones, elaboran un acta y la remiten a la autoridad competente para iniciar el proceso de imposición de sanciones.

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Castro aseguró que el objetivo del programa no es actuar contra un sector específico, sino exigir el cumplimiento de la legislación laboral. “Trabajadores y empleadores tienen derechos y deberes. Nuestra responsabilidad es garantizar el equilibrio”, señaló el Ministerio durante el lanzamiento del programa.